Ai cũng muốn có sức khỏe mạnh mẽ, tuy nhiên không phải lúc nào những gì bạn cho là bổ dưỡng sẽ luôn có tác dụng, liệu bạn có đang lạm dụng những thực phẩm lành mạnh này không?

Sống khỏe 16/04/2022 12:28

Khái niệm ăn thực phẩm lành mạnh là một cái gì đó đã có phần huyền bí của nó. Có rất nhiều thông tin được hiển thị khi chúng ta tìm kiếm các loại thực phẩm lành mạnh. Nhưng bạn có biết rằng một số được gọi là "thực phẩm lành mạnh" cũng có thể gây ra rủi ro khi dùng với số lượng lớn không? 

 

Ai cũng muốn có sức khỏe mạnh mẽ, tuy nhiên không phải lúc nào những gì bạn cho là bổ dưỡng sẽ luôn có tác dụng, liệu bạn có đang lạm dụng những thực phẩm lành mạnh này không? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là 5 loại thực phẩm siêu tốt cho sức khỏe nhưng một khi bạn bắt đầu lạm dụng chúng, chúng có thể gây ra mối đe dọa với sức khỏe của chính bạn.

 

Ai cũng muốn có sức khỏe mạnh mẽ, tuy nhiên không phải lúc nào những gì bạn cho là bổ dưỡng sẽ luôn có tác dụng, liệu bạn có đang lạm dụng những thực phẩm lành mạnh này không? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bơ Ghee từ lâu đã được gọi là dạng chất béo tốt nhất mà người ta có thể tiêu thụ hàng ngày trong chế độ ăn uống của họ. Trên thực tế, một số chuyên gia dinh dưỡng cũng xác nhận những lợi ích sức khỏe khác nhau của bơ sữa trâu khi được tiêu thụ hàng ngày. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đồng ý với thực tế rằng nó nên được tiêu thụ có chừng mực. 

Nếu một người lạm dụng nó, thì nó thực sự có thể làm tăng mức cholesterol trong cơ thể vì nó chứa nhiều chất béo bão hòa. Khi tiêu thụ quá mức, nó có thể dẫn đến tắc nghẽn động mạch, thậm chí có thể dẫn đến đau tim.

Nước

Ai cũng muốn có sức khỏe mạnh mẽ, tuy nhiên không phải lúc nào những gì bạn cho là bổ dưỡng sẽ luôn có tác dụng, liệu bạn có đang lạm dụng những thực phẩm lành mạnh này không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nó là một điều cần thiết cơ bản và là một thứ có thể kiểm soát rất nhiều vấn đề trong cơ thể chúng ta. Tuy nhiên, một điều mà hầu hết mọi người không biết về nước là khi bạn tiêu thụ quá nhiều, nước có thể gây sốc cho thận. Điều này có nghĩa là người ta có thể cảm thấy buồn nôn và chóng mặt khi uống quá nhiều. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Clinical Journal of Sports Medicine, uống quá nhiều nước có thể thải hết các chất điện giải, thậm chí có thể gây tử vong.

Quả hạnh

Ai cũng muốn có sức khỏe mạnh mẽ, tuy nhiên không phải lúc nào những gì bạn cho là bổ dưỡng sẽ luôn có tác dụng, liệu bạn có đang lạm dụng những thực phẩm lành mạnh này không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, hạnh nhân được biết đến là loại quả giàu chất béo không bão hòa đơn, có thể giúp cải thiện cholesterol trong khi giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Tuy nhiên, thực phẩm chứa chất béo lành mạnh chỉ tốt khi ăn vừa phải, còn khi ăn quá mức sẽ khiến cơ thể nhanh chóng tăng cân vì nạp nhiều calo.

 

Sô cô la đen

Sôcôla đen không chỉ đứng đầu danh sách thực phẩm tốt cho tim mạch mà còn có thể giúp làm phẳng mỡ bụng cũng như cải thiện tiêu hóa. Xem kích thước khẩu phần trong khi tiêu thụ sô cô la đen là điều bắt buộc vì nhiều hơn không tốt hơn khi bạn ăn sô cô la đen. Tiêu thụ quá nhiều sô cô la đen dẫn đến tăng cảm giác muốn đi tiểu, tim đập nhanh hơn cũng như mất ngủ. Vì vậy, người ta khuyến cáo rằng không nên thưởng thức quá mức món ăn vặt này.

Rau cải

Ai cũng muốn có sức khỏe mạnh mẽ, tuy nhiên không phải lúc nào những gì bạn cho là bổ dưỡng sẽ luôn có tác dụng, liệu bạn có đang lạm dụng những thực phẩm lành mạnh này không? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết các loại rau họ cải có liên quan đến một số lợi ích sức khỏe và khó có thể tưởng tượng rằng chúng cũng có thể gây ra rủi ro. Tuy nhiên, chúng chứa một hợp chất "thiocyanates", khi ai đó tiêu thụ quá nhiều loại rau này, chúng sẽ cản trở khả năng hấp thụ iốt của cơ thể, dẫn đến suy giáp. Điều này có thể dẫn đến tăng cân hơn nữa, táo bón hoặc mức năng lượng thấp.

Tỏi

Ai cũng muốn có sức khỏe mạnh mẽ, tuy nhiên không phải lúc nào những gì bạn cho là bổ dưỡng sẽ luôn có tác dụng, liệu bạn có đang lạm dụng những thực phẩm lành mạnh này không? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nó là loại thảo mộc hiệu quả nhất khi nói đến bệnh tim và máu. Nó là phương thuốc tốt nhất để kiểm soát huyết áp cao, mức cholesterol cao, viêm xương khớp và những gì không! Tuy nhiên, bạn có biết, tiêu thụ quá nhiều tỏi cũng có thể gây ra mối đe dọa? 

Vâng, nếu các chuyên gia tin rằng, tiêu thụ quá nhiều tỏi có thể dẫn đến các vấn đề như tiêu chảy, ợ chua và nhiễm độc gan, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng nhiễm trùng và chảy máu âm đạo.

Vì vậy, trước khi bạn nhảy vào thực tế rằng những thực phẩm lành mạnh như vậy có thể được tiêu thụ với số lượng lớn, hãy đọc bài viết này và cẩn thận hơn trong chế độ ăn uống của mình nhé.

Theo Times of India

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