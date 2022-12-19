8 lựa chọn hàng ngày mà chúng ta nên thực hiện ngay khi có thể để bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường

Làm cho các hành động hàng ngày của chúng ta trở nên bền vững không dễ dàng hơn được nữa. Dường như mọi người không chỉ có thêm một mẹo để chia sẻ, mà đôi khi những hành động đơn giản trông thân thiện với môi trường lại không thực hiện được. Ngay cả khi đặt trái tim của bạn đúng chỗ, bạn vẫn có thể khó bắt kịp những thay đổi và đưa ra những lựa chọn tốt nhất.

Lựa chọn hoàn hảo là mua các mặt hàng hữu cơ và được sản xuất gần đó. Nhưng nếu đó không phải là một lựa chọn, thì việc chọn các sản phẩm địa phương và theo mùa là lựa chọn bền vững hơn. Bằng cách đó, bạn cũng tránh được thực phẩm được trồng trong nhà kính (sử dụng năng lượng để giữ ánh sáng / nhiệt độ) và bạn đảm bảo rằng “dấu chân” của bạn là nhỏ.

Bạn chọn hàng tạp hóa hữu cơ thay vì hàng địa phương. Mua hữu cơ có nghĩa là mua thực phẩm không có thuốc trừ sâu. Hoặc, trong các mặt hàng như quần áo, những thứ được sản xuất với lượng phát thải khí nhà kính thấp hơn. Nhưng nếu những gì bạn mua đi vòng quanh thế giới để đến tay bạn, thì chúng không bền vững như vậy.

Suy nghĩ về việc làm thế nào để tái chế

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Bạn chọn tái chế những thứ khác thay vì bỏ nhựa. Hầu hết các loại nhựa đều có thể tái chế. Nhưng có rất nhiều 'phản đối' và 'ý kiến' ở đây.



Chiếc cốc 'giấy' mà chúng tôi mua để đựng cà phê mang đi có chứa nhựa hỗn hợp (chỉ có thể tái chế bằng một loại máy đặc biệt). Nhựa bẩn (như loại có chứa bã thực phẩm) thực tế không thể tái chế được. Và ống hút và hầu hết các túi nhựa? Bạn có thể đoán ra điều đó: chúng không thể tái chế được.



Vậy ta phải làm sao? Câu trả lời rất đơn giản: thả nhựa hoàn toàn. Chọn một chiếc tách đẹp có thể tái sử dụng để đựng cà phê của bạn hoặc một chiếc túi đựng đồ tạp hóa rad và sở hữu nó. Tránh mua thực phẩm hoặc các mặt hàng khác được đóng gói bằng nhựa đơn lẻ và đừng lãng phí thời gian (và sự kiên nhẫn) cho bản thân về những thứ có thể và không thể tái chế.

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Nếu việc bỏ qua đồ nhựa là hoàn toàn không thể tránh khỏi, thì hãy nhớ đọc kỹ nhãn mác và kiểm tra xem đồ có sạch không trước khi vứt vào thùng. Và nếu bạn sắp “đi thêm một chặng đường”, hãy kiểm tra xem có trung tâm tái chế nhựa sau tiêu dùng gần bạn không.

Bỏ những vật dụng thân thiện với môi trường

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Bạn có các phiên bản thân thiện với môi trường của các mặt hàng bạn đã có mà vẫn ở trong tình trạng tốt. Thân thiện với môi trường có nghĩa là “không gây hại cho môi trường” và các vật dụng bằng thủy tinh hoặc kim loại (được sản xuất gần bạn) có thể là những lựa chọn tốt hơn.



Nhưng hãy nhớ rằng “giảm thiểu” và “tái sử dụng” là một phần của câu thần chú về tính bền vững. Điều này có nghĩa là giảm tiêu thụ / mua ít hơn và tái sử dụng, cũng như tái sử dụng các mặt hàng tốt. Bằng cách đó, năng lượng dành cho sản xuất / vận chuyển của họ không phải là vô ích.



Vì vậy, chẳng hạn, bạn có thể làm gì với những chiếc bàn chải đánh răng bằng nhựa mà bạn đã cất giữ bây giờ khi bạn đã mua những chiếc bàn chải tre mới cho cả gia đình? Sử dụng tất cả chúng như nhau. Bạn cũng có thể chọn sử dụng chúng để làm sạch mặt bếp (đó là một mẹo hay) hoặc đưa chúng cho ai đó cần. Để các vật dụng hết tuổi thọ sử dụng là một trong những cách đơn giản nhất để trở nên bền vững.

Chọn túi giấy khi đi mua sắm

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Bạn chọn túi giấy thay vì mang túi tạp hóa của riêng bạn đến cửa hàng. Giấy xuống cấp, không giống như nhựa, và điều đó tốt hơn.



Tuy nhiên, việc sản xuất túi giấy có thể tốn năng lượng gấp 4 lần để sản xuất. Và khi bạn cũng xem xét những cây bị chặt để lấy chúng và nồng độ hóa chất độc hại cao hơn được sử dụng trong quá trình sản xuất và vận chuyển (chúng nặng hơn), con số cuối cùng là một lượng khí thải carbon khá lớn.



Bạn có thể làm gì? Tốt, hãy sử dụng lại những chiếc túi bạn có ở nhà. Giữa các loại túi cotton (hầu hết đều sử dụng nhiều carbon để sản xuất), túi nhựa và túi giấy, lựa chọn tốt nhất là thực sự nhớ mang theo một chiếc để không cần mua túi mới (bạn cũng có thể tự làm bằng cách thay thế những cái bạn không còn sử dụng nữa).

Dùng cây nhựa để tiết kiệm nguồn nước

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Bạn mua cây nhựa thay vì lấp đầy ngôi nhà của bạn bằng năng lượng xanh sống . Mặc dù các nhà máy nhựa có vẻ thuận tiện, nhưng việc mua chúng sẽ giúp ngành sản xuất của chúng tiếp tục phát triển. Và chúng ta biết rằng nhựa đã tồn tại sẽ khó phân hủy = ít nhất hơn 400 năm tới.

Ngoài ra, giờ đây người ta đã biết rằng việc hòa mình vào thiên nhiên có lợi cho sức khỏe của chúng ta theo nhiều cách , từ các chức năng cơ thể cụ thể đến sức khỏe chung. Đó là nơi thiết kế biophilic ra đời, nghĩa đen là ứng dụng của khái niệm này vào thiết kế nội thất. Và thậm chí ở quy mô khiêm tốn hơn, bạn sẽ ngạc nhiên về một số tác dụng đặc biệt mà cây sống ở nhà có thể có.

Không nên xả phân chó nuôi của bạn xuống bồn cầu

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Bạn xả phân của chó thay vì chỉ vứt vào thùng rác thông thường . Phân chó xả nước có thể nguy hiểm vì nó có thể lây lan cryptosporidium, một loại ký sinh trùng mà các nhà máy xử lý nước thải hiện không được trang bị để lọc ra. Cryptosporidium là một loại ký sinh trùng được tìm thấy trong chất thải động vật có thể gây tiêu chảy ở người và nó là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh lây truyền qua đường nước.

Ngoài ra, ủ phân không thực sự là một lựa chọn, vì chất thải vật nuôi chứa nhiều loại mầm bệnh chỉ có thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ thực sự cao. Vì vậy, hiện tại, vứt nó vào thùng rác bình thường của bạn và cho phép nó đi vào bãi rác là lựa chọn tốt nhất (và thân thiện nhất với môi trường).

Ăn chay

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Bạn chọn ăn chay mà không tính đến việc sản xuất theo mùa. Nhiều người đang áp dụng chế độ ăn thực vật để giảm tiêu thụ thịt. Nhưng nếu thay vì chọn các sản phẩm tự nhiên, theo mùa có sẵn gần đó, bạn thấy mình ngày càng phụ thuộc vào các sản phẩm nhập khẩu, làm tăng tác động của bạn.

Một chế độ ăn chay lành mạnh có thể bao gồm nhiều loại thực phẩm , như trái cây, rau và ngũ cốc. Bơ là một loại chất béo lành mạnh, nhưng quá trình sản xuất của chúng lại tốn nhiều nước. Các sản phẩm thay thế protein có nguồn gốc thực vật hợp thời như tương nén (tempeh), đậu phụ và mì căn (seitan) thực sự có lượng khí thải carbon lớn và có thể thêm "thức ăn dặm". Ngoài ra, “thịt giả” công nghiệp hóa kém lành mạnh hơn, giống như hầu hết các loại thực phẩm chế biến sẵn khác

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Hãy chọn những lựa chọn lành mạnh hơn và chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng địa phương, theo mùa và chín tự nhiên . Đậu, đậu xanh và đậu lăng đều là những nguồn cung cấp protein tuyệt vời, giống như rau bina hoặc atisô. Sữa chua và dưa chua rất tốt để cung cấp prebiotics, và hãy nhớ “ chế độ ăn 'cầu vồng'” trong thực vật. Kiểm tra mọi thứ với chuyên gia dinh dưỡng của bạn.

Mua thực phẩm với số lượng lớn

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Bạn mua thực phẩm với số lượng lớn, ngay cả khi bạn không chắc mình sẽ sử dụng hết. Trước hết, mua số lượng lớn thay vì mua các mặt hàng đóng gói theo khẩu phần đơn lẻ là lựa chọn tốt nhất. Một túi snack chip được làm từ 7 lớp giấy bạc và nhựa, và mua với số lượng lớn sẽ giúp bạn tránh vứt tất cả những bao bì có thể sử dụng vào thùng rác.



Tuy nhiên, nó chỉ hoạt động nếu bạn tiêu thụ tất cả những gì bạn mua. Nếu không, bạn có thể góp phần gây lãng phí thực phẩm.

Giảm lãng phí thực phẩm là điều quan trọng để giữ thực phẩm không có trong bãi chôn lấp. Cho dù đó là thức ăn thừa hay đồ hư hỏng, năng lượng và tài nguyên được sử dụng để sản xuất những loại thực phẩm này cũng sẽ bị lãng phí khi chúng làm ra. Giảm lãng phí thực phẩm là một trong những bước lớn nhất hướng tới sự bền vững, ngoài ra nó còn giúp giảm hóa đơn thực phẩm của các hộ gia đình. Giữ một kế hoạch ăn uống tốt là một mẹo nhỏ tạo nên sự khác biệt .

Bạn chú ý đến loại thông tin này như thế nào? Bạn đã bao giờ vứt bỏ một thứ gì đó chỉ để thay thế nó bằng một vật thay thế thân thiện với môi trường chưa? Nó là cái gì vậy?

Theo Bright Side