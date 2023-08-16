Nếu đậu xanh nấu chưa chín, chất saponin trong đậu sẽ kích thích mạnh đường tiêu hóa, trong đậu có chứa chất thrombin có tác dụng làm đông máu.

Ngoài ra, đậu xanh còn chứa nitrit và trypsin, có thể kích thích dạ dày của cơ thể con người, gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm , viêm dạ dày ruột. Để tránh bị ngộ độc khi ăn đậu xanh, bạn nhớ nấu chín kỹ đậu xanh.

Cà tím sống có chứa hợp chất glycoalkaloid tương tự như khoai tây sống, có hại cho hệ tiêu hóa. Tuy chất độc này không gây chết người nhưng vẫn không nên ăn sống. Hãy xào chín cà tím với dầu ô liu để nhận được gấp đôi lợi ích.

Thêm vào đó, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cà tím sẽ có thêm lợi ích chống oxy hóa khi được xào với dầu ô liu, vì vậy hãy xào chín cà tím với dầu ô liu để nhận được gấp đôi lợi ích.

Sắn

Sắn là một món ăn sáng thân quen với nhiều người, không những vừa ngon vừa bùi mà còn chứa nhiều cacbonhydrate cung cấp năng lượng cho cơ thể, ngoài ra còn có kali và chất xơ ngăn ngừa táo bón và chứa cả chất chống lão hóa.

Tuy nhiên nó chỉ đúng khi bạn chế biến sắn đúng cách và ăn chín. Còn nếu ăn sắn sống, bạn đang tự tay đưa một lượng lớn acid cyanhydric gây chết người với các triệu chứng ban đầu như khó thở, liệt cơ, mất tri giác… và nặng nhất là tử vong.

Vậy nên khi chế biến sắn, bạn cần bóc sạch vỏ và ngâm kỹ vào nước một thời gian rồi mới luộc chín. Khi ăn thấy sắn có vị đắng nên bỏ đi, nên ăn sắn cùng với đường ngọt hoặc khoai lang là tốt nhất. Sắn tốt cho sức khỏe nhưng tuyệt đối không được ăn sống kẻo mang họa.

Ảnh minh họa: Internet

Măng

Măng có chứa nhiều axit oxalic, trước khi ăn nên chần qua nước sôi để loại bỏ phần lớn axit oxalic. Bởi axit oxalic sẽ kết hợp với canxi trong đường ruột tạo thành canxi oxalat khó hấp thu, cản trở quá trình hấp thụ canxi của cơ thể khiến cơ thể bị thiếu hụt canxi.

Ảnh minh họa: Internet

Hạnh nhân đắng

Hạnh nhân đắng phát triển như một loài thực vật có chứa chất xyanua. Có nghĩa là trong thân, hạt và lá của nó có chứa xyanua. Đây là một chất cực độc đối với cơ thể. Vì vậy, tốt nhất là chỉ nên ăn hạnh nhân đã được nấu chín hoặc rang chín.

Khoai tây

Khoai tây chiên là một thành phần phổ biến trong các món ăn như salad và ăn kèm các món chính. Nhưng cần biết rằng, khoai tây sống luôn chứa các chất độc có thể gây nôn mửa và đau đầu, nhất là khi chúng chuyển màu xanh và mọc mầm. Vậy nên, tuyệt đối phải nấu thật chín khoai tây rồi mới ăn kẻo mắc bệnh. Lúc chế biến cần rửa khoai tây sống thật sạch và loại bỏ các củ khoai mọc mầm hay chuyển sang màu xanh để đảm bảo không bị ngộ độc.