5 thực phẩm giúp chị em "chấm dứt" tình trạng kinh nguyệt không đều, giảm đau bụng kinh hiệu quả

Táo đỏ giàu dinh dưỡng , được sử dụng để pha trà, nấu ăn và xuất hiện trong rất nhiều bài thuốc cổ truyền. Loại táo này mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe , giúp bổ sung máu, thúc đẩy lưu thông máu. Nữ giới kinh nguyệt ra ít có thể sử dụng táo đỏ để thúc đẩy kinh nguyệt, làm ấm tử cung, bảo vệ buồng trứng.

Ngoài ra, táo đỏ còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa, cân bằng hormone trong cơ thể, giúp giảm các triệu chứng kinh nguyệt không đều hoặc kinh nguyệt ra ít.

Nguyên nhân khiến chị em có kinh nguyệt ra ít cũng có thể liên quan đến việc cơ thể bị tích tụ khí lạnh gây nên tình trạng tắc nghẽn, độc tố bên trong không thể đào thải ra khỏi cơ thể một cách thuận lợi.

Do đó, chị em có thể uống nước đường nâu để thúc đẩy quá trình thải chất lỏng ra khỏi cơ thể, hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị đau bụng kinh, thúc đẩy kinh nguyệt. Uống nước đường nâu cũng giúp lưu thông máu, giảm ứ máu, từ đó tăng lượng kinh nguyệt.

Các bạn gái đang trong kỳ kinh nguyệt, buổi sáng có thể uống một cốc nước đường nâu khi bụng đói để thải độc tố, giữ ấm cơ thể, kích thích sự lưu thông khí huyết. Ngoài ra, nước đường nâu còn giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa tế bào da, cải thiện tình trạng vàng da và tăng tính đàn hồi cho da.

Ảnh minh họa: Internet

Mướp đắng (khổ qua)

Loại quả này là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả cho kinh nguyệt không đều. Để đạt được kết quả tốt nhất, bạn có thể dùng ở dạng nước ép, mỗi ngày 2 lần uống. Tuy nhiên, nếu không chịu được vị đắng của mước đắng thì hãy chế biến thành món xào, món canh hoặc nhồi thịt... để dễ ăn hơn.

Củ sắn dây

Củ sắn dây giàu isoflavone có hoạt tính cao, giúp điều chỉnh nội tiết của cơ thể, bổ sung estrogen đồng thời giúp nuôi dưỡng, bảo vệ buồng trứng của phụ nữ.

Ngoài ra, săn dây còn giúp đẩy nhanh hoạt động tải độc tố trong cơ thể, giúp tử cung khỏe mạnh hơn. Không những vậy, loại thực phẩm này còn có lợi cho việc chăm sóc làn da của phụ nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ép rau mùi

Rau mùi là một chất kích thích tự nhiên giúp điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt và làm giảm đau bụng kinh. Mỗi ngày chị em chỉ cần rửa sạch rau mùi rồi đem xay nhuyễn, chắt lấy khoảng 75ml nước ép uống là chu kỳ kinh nguyệt sẽ dần đi vào quỹ đạo.