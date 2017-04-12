5 thắc mắc 'ám ảnh' nhất về sex ai cũng muốn biết nhưng ngại hỏi

Có rất nhiều thắc mắc về sex mà người ta không biết hỏi ai. Vì sợ bị cười nhạo, nhiều người đành phải chôn giấu chúng trong lòng hoặc tự tìm hiểu trên mạng. Tuy nhiên, những kiến thức ‘nửa vời’ thu được từ nguồn phương tiện này đôi khi càng khiến bạn rối rắm hơn. Việc hiểu sai có thể dẫn tới những hậu quả khó lường.

Hiện nay, dù quan niệm về sex đã thoáng hơn, song trên thực tế người ta vẫn chưa dám bàn nhiều về đề tài này. Có lẽ bạn vẫn có không ít thắc mắc về ‘chuyện ấy’ nhưng không dám hỏi. Trong bài này, các chuyên gia tình dục sẽ giải đáp cho bạn 5 thắc mắc thường gặp nhất.

Đây là câu hỏi mà nhiều chị em rất quan tâm. Mặc dù trường hợp này khá hiếm song không phải là chưa từng xảy ra. Bạn phải làm gì trong tình huống này? Hãy bình tĩnh, cố gắng lôi bao cao su từ trong ‘cô bé’ ra. Sau đó, hãy rửa sạch vùng kín và uống thuốc tránh thai khẩn cấp nếu không muốn có bầu. Trong trường hợp không thể lôi ra, hãy đến bệnh viện để bác sĩ can thiệp.

Tại sao tôi bị chảy nước khi quan hệ?

Đây là hiện tượng dịch nhầy màu trắng tiết ra từ âm đạo khi sex hoặc dạo đầu. Đây là điều bình thường và ám chỉ điểm G của bạn đã được kích thích hoàn toàn. Nhiều người lầm tưởng nó với việc rò nước tiểu nhưng thực sự không phải vậy. Thứ nước này có màu trắng và hơi dính, khác với nước tiểu.

Bạn có thể bị rò nước tiểu khi sex không?

Một số phụ nữ cảm thấy mót tiểu khi sex và họ muốn đi tiểu ngay lập tức. Trên thực tế, tình trạng này ám chỉ rằng bạn sắp đạt tới cực khoái. Bạn có thể rò nước tiểu nếu bàng quang đầy nhưng trường hợp này khá hiếm.

Mặc dù là gái ‘thẳng’, song tôi vẫn bị kích thích khi xem phim đồng tính nữ. Điều này có sao không?

Đây là điều hoàn toàn bình thường. Trên thực tế, nhiều nghiên cứu cho biết phụ nữ thường hưng phấn khi xem phim đồng tính nữ. Nó chẳng có liên quan gì tới sở thích tình dục của bạn. Theo khảo sát, tỷ lệ phụ nữ xem phim đồng tính cao hơn cả nam giới. Phái đẹp hiểu rõ mình muốn gì, do đó các bộ phim khiêu dâm đồng tính có thể khiến họ cảm thấy kích thích. Trên thực tế, xem phim sex đồng tính nữ cũng giống như việc bạn đang nghĩ về ai đó khi thủ dâm.

‘Cậu bé’ của bạn trai tôi bị cong. Anh ấy có cần phải phẫu thuật không?

Hãy hỏi anh ấy xem có bị đau khi cương cứng hay giao hợp không. Nếu không, thế thì bạn không cần lo lắng. Dương vật có nhiều kích cỡ khác nhau, có thể cong về nhiều phía thay vì 'thẳng băng' khi cương cứng. Và bạn nên biết rằng, điểm G của bạn có thể nằm cùng phía với chiều cong của 'cậu bé', giúp chàng dễ tấn công điểm này.