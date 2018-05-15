5 phút có ngay nước uống làm đẹp da thanh nhiệt mùa hè cực dễ làm

Mùa hè nên uống nước gì cho mát lại có lợi cho sức khỏe ? Chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua món nước uống từ cà rốt đặc biệt giúp da trắng mịn, hồng hào lại giảm cân hiệu quả.

Mùa hè là thời điểm cơ thể chúng ta cần phải nạp nhiều loại nước uống để giúp cấp đủ nước và làm đẹp da. Những loại nước uống giải nhiệt mùa hè cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin, khoáng chất và tránh việc mệt mỏi do nắng nóng, mất nước. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều người thường ưa chuộng sử dụng các loại nước uống thanh nhiệt mùa hè đóng chai chứa vô số chất bảo quản, chất làm ngọt nhân tạo và phẩm màu không tốt cho cơ thể.

Sinh tố cà rốt là loại nước uống vừa giải nhiệt lại làm đẹp da mùa hè - Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của sinh tố cà rốt làm đẹp da mùa hè

Sinh tố cà rốt không chỉ là một trong số các loại nước uống mùa hè cực kỳ ngon lành, dễ làm mà còn là nước uống làm đẹp da hiệu quả. Khoa học chứng minh rằng cà rốt chứa một lượng không nhỏ chất chống oxy hóa và vitamin A, giúp da luôn căng mịn, hồng hào và trẻ trung, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa da từ tác động môi trường bên ngoài.

Ngoài ra, khi kết hợp nước cam ép với cà rốt sẽ giúp cho cơ thể bạn được cung cấp một lượng vitamin C dồi dào, tái tạo collagen trên da, trẻ hóa làn da mỗi ngày và giúp cho da luôn sáng mịn.

Sinh tố cà rốt là biện pháp giảm cân hiệu quả - Ảnh: Internet

Sinh tố cà rốt với nước ép cam tươi là sự kết hợp tuyệt vời giúp bạn duy trì lượng cholesterol thấp. Thay vì sử dụng đường, bạn có thể thêm một vài thìa cà phê mật ong vào sinh tố để tạo vị ngọt tự nhiên, đồng thời giúp thanh lọc da và toàn bộ cơ thể, giải nhiệt mùa hè.

Cách làm nước uống từ cà rốt làm đẹp da mùa hè

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có:

- 1 củ cà rốt

- 1 quả táo

- 2-4 muỗng cà phê mật ong nguyên chất

- ½ cốc nước cam

Chỉ mất 5 phút là có ngay cốc sinh tố cà rốt uống vào vừa mát lại đẹp dáng, đẹp da - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Táo và cà rốt rửa sạch, gọt bỏ vỏ, sau đó cắt thành các miếng vuông nhỏ

- Xay nhuyễn táo và cà rốt với nước cam rồi đổ ra cốc

- Thêm mật ong tùy vào khẩu vị của bạn có thích uống nhiều ngọt hay không

- Khuấy đều sinh tố lên, sau đó thêm vài viên đá là có thể thưởng thức ngay

Vì cam đã có vị ngọt tự nhiên nên bạn hoàn toàn không nên bỏ thêm đường vào sinh tố, có thể gây tích mỡ nhiều hơn ở phần bụng và khiến da dễ nổi mụn hơn. Mật ong cũng vậy, đối với những người cơ địa nóng thì tốt nhất nên hạn chế sử dụng quá nhiều mật ong dễ khiến cho bạn nóng trong.

Uống sinh tố cà rốt mỗi ngày vào bữa ăn phụ buổi sáng hoặc buổi chiều giúp bạn có đủ năng lượng để làm việc mà vẫn yên tâm cơ thể được thanh lọc và làm đẹp từ bên trong. Chúc các bạn luôn xinh!