4 việc làm hàng ngày gây hại cho não bộ nhiều người không hề hay biết

Sống khỏe 27/10/2022 17:40

Chắn chắc rất nhiều người trong chúng ta đang mắc phải 4 sai lầm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ mỗi ngày.

Ngủ ít

4 việc làm hàng ngày gây hại cho não bộ nhiều người không hề hay biết - Ảnh 1

Ngủ không đủ giấc có thể là một trong những nguyên nhân gây sa sút trí tuệ, bao gồm cả bệnh Alzheimer.

Ảnh minh họa: Internet

Ngủ không đủ giấc có thể là một trong những nguyên nhân gây sa sút trí tuệ, bao gồm cả bệnh Alzheimer. Nghiên cứu trên tạp chí Sleep cho thấy, các kỹ năng nhận thức chẳng hạn như trí nhớ, lý luận và giải quyết vấn đề suy giảm khi mọi người ngủ ít hơn bảy giờ mỗi đêm. Tốt nhất bạn nên có giờ ngủ đều đặn. Nếu thường xuyên bị trằn trọc, bạn nên tránh uống rượu, caffeine và sử dụng các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ.

Bạn có thể đi ngủ sớm hơn bình thường một tiếng để giảm thức khuya, cho não và cơ thể bạn thêm thời gian để ngủ đủ giấc. Nếu thức dậy giữa đêm, bạn có thể dành thời gian thư giãn như đọc sách nhưng cần tránh xem TV, các thiết bị điện tử vì những thứ này có thể gây kích thích, khiến bạn khó chìm vào giấc ngủ trở lại.

Ngồi quá nhiều, không tập thể dục

Trung bình người lớn ngồi khoảng 6,5 tiếng mỗi ngày và thời gian ngồi trên ghế này có ảnh hưởng đến não bộ. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Plos One (Mỹ) cho thấy, ngồi quá nhiều có liên quan đến những thay đổi về khả năng ghi nhớ của não.

Bạn nên vận động sau 15 đến 30 phút ngồi, có thể đặt hẹn giờ liên tục trên điện thoại và thực hiện theo lời nhắc. Người lười tập thể dục cũng có nhiều khả năng mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và huyết áp cao. Tất cả đều có thể liên quan đến bệnh Alzheimer. Bạn có thể tập thể dục thường xuyên, ít nhất 3 ngày một tuần. Các bài tập vừa đơn giản, vừa có tác dụng gồm có chạy marathon nửa giờ trong vườn hoặc đi bộ nhanh quanh khu phố.

Làm nhiều việc cùng lúc

Làm nhiều việc cùng lúc là điều mà hầu như ai cũng có khả năng thực hiện, chúng ta có thể vừa phản hồi email, trả lời tin nhắn, chuyển đổi tab trên trình duyệt, lướt mạng xã hội trong khi đang làm các nhiệm vụ quan trọng. 

Tuy nhiên, bộ não của chúng ta không được xây dựng để làm nhiều việc cùng một lúc. Các nghiên cứu khoa học tại Đại học Stanford đã phát hiện rằng những người tiếp xúc với lượng lớn các thông tin kỹ thuật số mỗi ngày có vấn đề nghiêm trọng về việc ghi nhớ thông tin, đồng thời gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung. 

4 việc làm hàng ngày gây hại cho não bộ nhiều người không hề hay biết - Ảnh 2

Làm nhiều việc cùng lúc là điều mà hầu như ai cũng có khả năng thực hiện, chúng ta có thể vừa phản hồi email, trả lời tin nhắn, chuyển đổi tab trên trình duyệt, lướt mạng xã hội trong khi đang làm các nhiệm vụ quan trọng.  

Ảnh minh họa: Internet

Hút thuốc

Hầu hết mọi người đều biết hút thuốc gây hại cho phổi và tim, tuy nhiên, ít ai biết nicotine có trong thuốc lá cũng có khả năng gây tác động xấu đến não bộ.

Một nghiên cứu vào năm 2012 đã phát hiện ra rằng khả năng nhận thức của những người đàn ông trung niên hút thuốc bị suy giảm nhanh hơn khả năng nhận thức của người không hút thuốc và cả phụ nữ có sử dụng thuốc lá.

 

 

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Từ khóa:   suy giảm não bộ ảnh hưởng não Sức khoẻ

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