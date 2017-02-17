4 sự thật gây sốc về 'cậu bé' của nam giới: Khó tin nhưng có thật

Theo 1 nghiên cứu gần đây, phái mạnh nghĩ về ‘ cậu nhỏ ’ của họ ít nhất 5 lần một ngày. Tuy nhiên, chắc chắn bạn không biết 'vũ khí sinh sản' của đàn ông có một số sức mạnh tuyệt vời.

Sau đây là 4 điều lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết về dương vật của đàn ông:

Hẳn bạn đã nghe nói nhiều đến kích cỡ và chiều dài trung bình của dương vật , hoặc trung bình đàn ông có thể ‘yêu’ 5.4 phút và các cặp đôi thường sex 2 lần/tuần. Nhưng chắc chắn bạn chưa bao giờ nghe đến 4 sự thật gây sốc này.

‘Cậu bé’ mỉm cười khi sex

Trên thực tế, dương vật tạo ra 1 đường cong hình nụ cười khi sex. 1 nghiên cứu của Pháp tiết lộ hình dáng dương vật thay đổi khi bạn làm 'chuyện ấy' ở tư thế truyền giáo (nam ở trên), vốn là tư thế người Anh ưa thích nhất.

Về cơ bản, dương vật – bao gồm phần nằm trong cơ thể - tạo thành 1 đường cong hình nụ cười khi bạn quan hệ tình dục. Có vẻ ‘cậu bé’ cũng vui khi nhìn thấy bạn.

‘Cậu bé’ có liên quan tới sức mạnh trí não của bạn

Có lẽ bạn thấy khó tin, nhưng ‘cậu nhỏ’ thực sự tiết lộ nhiều thứ về sức mạnh trí não của bạn. Nghiên cứu của tạp chí Human Reproduction tiết lộ những nam giới có dương vật nằm về bên trái (ở trạng thái không cương cứng) có não trái phát triển hơn. Não trái đóng vai trò quan trọng trong việc nói năng, logic và số liệu. Vì thế nếu ‘cậu nhỏ’ nằm nghiêng bên trái, bạn có thể rất giỏi toán.

Có thể xuất tinh khi đang ‘xìu’

Nghe khó tin, nhưng thực sự bạn có thể kết thúc thậm chí trước khi bắt đầu. 1 nghiên cứu của Trung tâm y tế Oakland (Calofornia, Mỹ) chứng minh rằng đàn ông chẳng cần cương cứng để xuất tinh.

Sự xuất tinh xảy ra khi các cơ vùng chậu co thắt lại – nhưng những cơ này vốn không liên quan gì tới cơ chế giúp dương vật cương cứng cả. Mặc dù khá hiếm, song một số nam giới có thể xuất tinh mà không cần cương cứng.

Có thể ‘bắn’ xa tới vài mét

Xuất tinh xảy ra khi tinh dịch được bắn khỏi ‘cậu bé’, thường là khi cực khoái. Phần lớn nam giới chỉ bắn được xa vài cm, nhưng một số nam giới có thể bắn xa tới vài mét, theo 1 nghiên cứu của đại học Indiana (Mỹ).

Một nghiên cứu khác của Cao đẳng y tế Weill Cornell phát hiện lực xuất tinh của đàn ông phụ thuộc vào sức mạnh của cực khoái.

Chúc bạn sống khỏe.