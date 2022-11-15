4 sai lầm khi ăn sữa chua hội chị em hay mắc phải - ảnh hưởng ít nhiều đến hệ tiêu hóa, giảm chất dinh dưỡng

Sống khỏe 15/11/2022 08:03

Bạn có thể đang mắc phải những lỗi cơ bản khi ăn sữa chua, nhất là cái thứ nhất và thứ 2 có thể làm mất hết chất dinh dưỡng vốn có của sữa chua, thậm chí còn gây tăng cân.

Ăn sữa chua đông cứng

Việc bạn thường xuyên ăn sữa chua về để trên ngăn đá cho đông cứng thành đá rồi mới ăn. Khi bạn ăn loại sữa chua đông cứng như vậy sẽ khiến một số vi khuẩn có lợi sẽ chết do nhiệt độ quá lạnh không tốt cho sức khỏe của bạn. Ngoài ra, việc bạn để sữa chua đông cứng giảm chất dinh dưỡng, không có nhiều vi khuẩn có lợi cho sức khỏe.

Trộn sữa chua với quá nhiều thứ

Để giảm cân, nhiều bạn mix sữa chua cùng rất nhiều món ăn khác như yến mạch, ngũ cốc, hoa quả, hạt chia,… Dù tất cả những thứ này rất ngon, nhưng chúng sẽ chỉ bổ dưỡng khi ở liều lượng nhất định.

Nếu bạn trộn quá nhiều thứ vào sữa chua sẽ biến món ăn nhẹ này trở thành một bữa ăn chính, thành ra còn gây tăng cân nhanh. Theo chuyên gia dinh dưỡng Gans trả lời trên tờ Womens Healthmag: Nếu bạn dùng sữa chua để ăn nhẹ, nên đảm bảo nó không vượt quá 200 calo. Một cốc sữa chua chỉ nên kèm thêm một chút hạt rắc nhẹ, một phần ngũ cốc hoặc một phần trái cây nhỏ.

4 sai lầm khi ăn sữa chua hội chị em hay mắc phải - ảnh hưởng ít nhiều đến hệ tiêu hóa, giảm chất dinh dưỡng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn sữa chua chung với một số đồ ăn dầu mỡ, uống thuốc

Tuyệt đối không nên ăn cùng với thực phẩm gia công có dầu mỡ cao như lạp xường, xúc xích… Bởi vì trong thực phẩm thịt chế biến sẵn có thêm vào chất quặng ni-to-rat kali, chất này sẽ kết hợp với một chất ở trong sữa chua gây ra bệnh ung thư.

Sữa chua cũng không nên kết hợp ăn cùng với thuốc uống ví dụ như thuốc kháng sinh, bởi vì như thế có thể giết chết hoặc phá vỡ vi khuẩn có lợi trong sữa chua. Các loại thực phẩm tinh bột rất thích hợp để kết hợp ví dụ như cơm, mỳ, bánh bao, bánh mỳ…

Ăn sữa chua khi đói

Sữa chua thực chất là sữa bò tươi hoặc sữa được pha theo công thức sữa tươi cho lên men với các chủng vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Tuy nhiên, chúng chỉ tốt khi ăn đúng thời điểm.

Nhiều chuyên gia cho rằng không nên ăn sữa chua vào lúc bụng đói vì vi khuẩn trong sữa chua sẽ "tấn công" dạ dày, lâu dài gây ra nguy cơ viêm loét dạ dày.

Thay vào đó, bạn nên ăn sữa chua sau bữa ăn khoảng 2 tiếng, lúc này dịch vị dạ dày đã bị loãng, độ PH trong dạ dày sẽ là môi trường thích hợp cho lợi khuẩn phát triển tối đa.

Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn sữa chua vào bữa sáng, trộn cùng ngũ cốc để cơ thể hấp thụ được tối đa canxi.

4 sai lầm khi ăn sữa chua hội chị em hay mắc phải - ảnh hưởng ít nhiều đến hệ tiêu hóa, giảm chất dinh dưỡng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   sống khỏe dinh dưỡng sai lầm khi ăn sữa chua

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