2 phương pháp tự nhiên, rẻ tiền giúp thu hẹp tầng sinh môn cho phụ nữ sau sinh

Dưới đây là 2 phương pháp mà chị em có thể áp dụng ngay ngày mai để có kết quả tốt nhất.

Mặc dù âm đạo là bộ phận có khả năng đàn hồi tốt và không dễ dàng gì bị giãn ra quá nhiều sau quá trình sinh nở, thế nhưng nó lại khiến chị em phụ nữ thiếu tự tin. Tuy chưa có công trình nghiên cứu nào đào sâu vào vấn đề thu gọn âm đạo cho chị em phụ nữ sau sinh, thế nhưng nhiều quốc gia trên thế giới đã biết áp dụng các biện pháp tự nhiên để thực hiện điều này.

Theo nhiều tài liệu cổ, ngũ bội tử là dược phẩm có vị chua, tính bình. Đây là vị thuốc có tác dụng liễm phế, giáng hỏa chỉ huyết, liễm hãn, thường được dùng chữa phế hư sinh ho, lòi dom lâu ngày, mụn nhọt.

Theo trang Healthy Food Team, bạn hãy mua ngũ bội tử khô về tán nhuyễn, thêm chút nước rồi áp vào thành âm đạo để giúp thắt chặt tầng sinh môn.

Bạn có thể mua ngũ bội tử ở các tiệm thuốc Đông Y, nhiều tại liệu cho thấy vị thuốc ngày có nhiều ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái nước ta. Ngày nay, ngũ bội tử đã có mặt ở các tiệm thuốc Đông y trên cả nước.

2. Dùng nha đam (lô hội)

Nha đam là nguyên liệu làm đẹp nổi tiếng xưa nay, ngoài công dụng giúp thanh lọc, trẻ hóa da thì nha đam còn được giới thiệu là dược liệu thiên nhiên có khả năng trẻ hóa và thắt chặt tầng sinh môn cho phụ nữ sau sinh.

Việc bạn cần làm là cạo gel từ nha đam và thoa lên thành âm đạo và tầng sinh môn mỗi ngày. Đây là nguyên liệu khá mát nên bạn có thể áp dụng chúng chừng 15 phút/ lần.

Trong khi áp dụng nha đam hoặc ngũ bội tử lên tầng sinh môn, bạn hãy thực hiện bài tập Kegel kết hợp để cho kết quả nhanh chóng nhất.

Hướng dẫn tập Kegel

Nín tiểu

Hãy co cơ âm đạo nhẹ nhàng, sau đó thả lỏng như khi bạn đi tiểu rồi nín lại giữa chừng. Hãy lặp đi lặp lại động tác này nhiều lần trong quá trình đắp thảo dược lên tầng sinh môn.

Lưu ý rằng, khi tập động tác này bạn không được dùng cơ chân, lưng và bụng. Nếu sau khi tập mà bạn thấy mỏi các cơ kể trên nghĩa là bạn đang thực hiện sai cách.

Tập Kegel với ngón tay

Đầu tiên, hãy vệ sinh tay của bạn trước khi luyện tập cũng như thoa ngũ mội tử và nha đam lên thành âm đạo. Hãy luồn một ngón tay vào âm đạo và dùng cơ âm đạo kẹp lấy ngón tay, lúc này âm đạo đang co lại. Đây là bài tập nâng cao hơn so với bài tập nín tiểu, nếu làm được bạn sẽ có được kết quả vô cùng như ý.

Nếu được, hãy hỏi thêm ý kiến bác sĩ phụ khoa để được hướng dẫn luyện tập đúng, khi đó bài tập cũng như dược liệu sẽ phát huy được tối đa công dụng nhất.