Thủ môn Bùi Tiến Dũng làm video tặng bạn gái Ukraine, CĐM 'soi ra' hình ảnh ôm ấp nhạy cảm của cặp đôi

Bùi Tiến Dũng và bạn gái Dianka Zakhidova (Ukraine) chính thức hẹn hò vào tháng 8/2020. Mới đây, vì tình hình dịch bệnh, "Thủ môn quốc dân" không thể ở bên chúc mừng sinh nhật bạn gái nên anh đã tự mình làm clip chúc mừng sinh nhật cô khiến dân tình ghen tị với loạt khoảnh khắc cực tình cảm.

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