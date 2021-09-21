Phương Trinh Jolie khoe triệt để đường cong nóng bỏng trong bikini nhỏ xíu, đáp trả cực gắt tin đồn 'bóp eo'

Sau đoạn clip ngọt ngào bên bạn trai kém tuổi, Phương Trinh Jolie nhận được một số ý kiến hoài nghi về tính chân thật của ngoại hình mà cô đang sở hữu. Ngay sau đó, nữ diễn viên đã đăng tải 1 đoạn clip quay cận cảnh vòng eo nhỏ nhắn, quyến rũ và nói: "Trả chiếc clip để các anh chị không nói em bóp eo này nọ".
Showbiz 07:10 21/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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