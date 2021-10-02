Ngỡ ngàng với hậu trường chụp bikini của thiên thần nội y Kate Upton, diện áo tí hon phô diễn 'tòa thiên nhiên' căng mọng

Kate Upton là một trong những chân dài trẻ thành công nhất hiện nay của nước Mỹ. Cô nàng sở hữu chiều cao ấn tượng và số đo 3 vòng tương đối hoàn hảo. Vì vậy, cô được ca ngợi là sinh ra để trở thành người mẫu áo tắm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-ngang-voi-hau-truong-chup-bikini-cua-thien-than-noi-y-kate-upton-dien-ao-ti-hon-pho-dien-toa-thien-nhien-cang-mong-428345.html