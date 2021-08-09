Lần hiếm hoi Tăng Thanh Hà làm giám khảo, nhưng lại nhận nhiều 'gạch đá' khiến dân mạng tranh cãi

Tăng Thanh Hà loại thí sinh này không dựa trên món ăn, mà bởi anh chàng đã thật thà chia sẻ rằng đến với cuộc thi vì món tiền thưởng kếch sù chứ không phải vì đam mê. Quyết định của Hà Tăng từng khiến cô nhận khá nhiều "gạch đá" vì nhận xét thiếu logic, không rõ nghĩa. Phần nhận xét gây tranh cãi của Tăng Thanh Hà trong cuộc thi Master Chef năm 2014.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-hiem-hoi-tang-thanh-ha-lam-giam-khao-nhung-lai-nhan-nhieu-gach-da-khien-dan-mang-tranh-cai-416701.html