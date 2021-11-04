Phân tích ưu nhược điểm của máy tạo oxy Owgels OZ-5-01TW0

Là hãng sản xuất hàng đầu được cấp những tiêu chuẩn chất lượng châu Âu và Mỹ, các sản phẩm máy tạo oxy Owgels đều được nhập khẩu nguyên chiếc thông qua các đơn vị nhập khẩu của uy tín. Do đó, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.

Được thành lập từ năm 1963, Owgels là thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế của CHLB Đức.

Ưu điểm của máy tạo oxy Owgels OZ-3-01XW0

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất máy tạo oxy, hãng Owgels đã mang tới cho người tiêu dùng dòng sản phẩm với chất lượng với nhiều các ưu điểm vượt trội như so với các loại máy tạo oxy thông thường như:

– Có khả năng tạo ra nguồn oxy với độ tinh khiết cao: Với độ tinh khiết của oxy lên đến 96%, có thể nói đây là dòng máy tạo oxy có độ oxy tinh khiết nhất, đáp ứng tốt cho nhu cầu chữa bệnh của bệnh nhân và được coi như một liệu pháp oxy tạo nhà.

– Lưu lượng oxy tới 3 lít/phút: Với lưu lượng có thể tùy chỉnh từ 1-3 lít/phút, máy tạo oxy Owgels OZ-3-01XW0 đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đa dạng của bệnh nhân. Hơn nữa, máy tạo oxy Owgels OZ-3-01XW0 có khả năng tùy chỉnh, giúp cung cấp oxy phù hợp với thể trạng của từng bệnh nhân sử dụng.

Tích hợp chức năng xông mũi họng

– Tích hợp chức năng xông mũi họng: Được tích hợp sẵn tính năng xông mũi họng với các thao tác thực hiện đơn giản, rất hiệu quả khi xông, máy tạo oxy Owgels OZ-3-01XW cho phép người sử dụng có thể xông thuốc trực tiếp tới phế quản, tăng cường hiệu quả của thuốc điều trị các bệnh hô hấp, từ đó rút ngắn quá trình chữa bệnh và giảm thiểu chi phí chữa bệnh cho người dùng.

– Thiết kế thông minh: Máy tạo oxy Owgels OZ-3-01XW có kích thước rất nhỏ gọn, trang bị thêm 4 bánh xe dễ di chuyển, không chiếm nhiều diện tích, rất thích hợp sử dụng tại nhà. Bên cạnh đó, máy cũng có bảng điều khiển rõ ràng, hiển thị đầy đủ các thông số khác nhau giúp người dùng dễ dàng nắm bắt các thông tin sử dụng, ngay cả khi người sử dụng là người cao tuổi

Bảng điều khiển hiện đại dễ nhìn ngay cả với người cao tuổi

Nhược điểm của máy tạo oxy Owgels OZ-3-01XW0

Sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, tuy nhiên máy tạo oxy Owgels OZ-3-01XW0 cũng có một số nhược điểm, cụ thể:

– Máy tạo oxy Owgels OZ-3-01XW chỉ sử dụng ở những nơi có điện chứ không mang ra ngoài được như các dòng máy tạo oxy dùng năng lượng pin.

– Đối với các bệnh nhân cần lưu lượng oxy lớn hơn, lên tới 5 lít/phút thì máy tạo oxy Owgels OZ-3-01XW không đáp ứng được vì máy chỉ có khả năng cung cấp oxy với lưu lượng 3 lít/phút

Tuy nhiên, so với chất lượng và các tính năng nổi bật của máy tạo oxy Owgels OZ-3-01XW thì những nhược điểm đó khá nhỏ và hoàn toàn xứng đáng để bạn tin dùng. Vì thế, nếu như bạn đang cần mua một dòng máy tạo oxy 5 lít với chức năng khí dung, xông mũi họng chắc chắn máy tạo oxy Owgels OZ-3-01XW0 sẽ là một trong những lựa chọn tuyệt vời.