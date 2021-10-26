Những ưu điểm tuyệt vời mà bạn nên chọn nhiệt kế điện tử thay vì nhiệt kế thủy ngân

Nhiệt kế thủy ngân là loại nhiệt kế đời đầu với cấu tạo khá đơn giản gồm phần cảm nhận nhiệt và phần thước đo. Hoạt động của nhiệt kế thủy ngân dựa theo cơ chế giãn nhiệt, khi tiếp xúc với bộ phận cơ thể, thân nhiệt sẽ làm thủy ngân trong nhiệt kế giãn ra, tương ứng với thang đo nhiệt độ.

Ưu điểm của sản phẩm là độ chính xác cao. Nhược điểm là khó sử dụng cho trẻ em vì trẻ hay cựa quậy và không cho kẹp nhiệt kế vào nách. Đặc biệt, loại nhiệt kế này nguy cơ bị vỡ cao, do được làm bằng chất liệu thủy tinh. Mặc dù lượng thủy ngân trong nhiệt kế rất ít, nhưng khi hít phải hơi thủy ngân cũng sẽ dễ nhiễm độc cho cơ thể.

2. Nhiệt kế điện tử là gì?

Cũng giống như nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế điện tử dùng để đo nhiệt độ cơ thể với độ nhanh và sự chính xác cao. Loại nhiệt kế này được chia thành 2 loại: Nhiệt kế hồng ngoại và nhiệt kế điện tử thông thường.

Nhiệt kế hồng ngoại : Là loại nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ mà ko cần chạm vào người hoặc vật thể, đo dựa trên nguyên lý đo lượng hồng ngoại cơ thể tỏa ra. Vì thế loại nhiệt kế hồng ngoại này có thể đo tai, đo trán hoặc có những sản phẩm được tích hợp đo được cả ở tai và trán.

: Là loại nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ mà ko cần chạm vào người hoặc vật thể, đo dựa trên nguyên lý đo lượng hồng ngoại cơ thể tỏa ra. Vì thế loại nhiệt kế hồng ngoại này có thể đo tai, đo trán hoặc có những sản phẩm được tích hợp đo được cả ở tai và trán. Nhiệt kế điện tử: Là loại nhiệt kế sử dụng công nghệ bảng mạch, chip... để cho kết quả nhanh, chính xác trong thời gian ngắn.

Ưu điểm của nhiệt kế điện tử

Cho kết quả nhanh và dễ sử dụng: Nhiệt kế điện tử sử dụng rất đơn giản, cho kết quả nhanh chỉ sau 10 giây đến 1 phút, đặc biệt không dễ vỡ như nhiệt kế thuỷ ngân . Kết quả hiển thị rất dễ nhìn. Ngoài vị trí nách, các bà mẹ có thể đo sử dụng để đo nhiệt độ tại nhiều vị trí khác như: tai, trán, hậu môn.

sử dụng rất đơn giản, cho kết quả nhanh chỉ sau 10 giây đến 1 phút, đặc biệt không dễ vỡ như . Kết quả hiển thị rất dễ nhìn. Ngoài vị trí nách, các bà mẹ có thể đo sử dụng để đo nhiệt độ tại nhiều vị trí khác như: tai, trán, hậu môn. An toàn cao: Nhiệt kế điện tử có độ an toàn cao hơn bởi thiết bị hoạt động dựa trên nguyên lý đo lượng hồng ngoại cơ thể tỏa ra. Ngoài ra, sản phẩm có độ bền cao, chống va đập.

3. Các loại nhiệt kế điện tử phổ biến hiện nay

- Nhiệt kế đo trán

Nhiệt kế điện tử đo trán có ưu điểm cho kết quả nhanh, dễ sử dụng, tránh lây nhiễm, dùng phổ biến ở gia đình, phòng khám, bệnh viện.

Bạn có thể sử dụng nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Bosotherm Diagnostic, sản phẩm sử dụng cảm biến nhiệt hồng ngoại từ vùng trán, không cần tiếp xúc cho kết quả đo nhanh chóng chính xác chỉ sau 1 giây.

Nhiệt kế điện tử hồng ngoại đo trán Bosotherm Diagnostic

Ngoài chức năng đo thân nhiệt, sản phẩm còn được dùng để đo các vật thể khác như: Đo nhiệt độ bình sữa cho bé, đo nhiệt độ phòng, nhiệt độ thức ăn của trẻ một cách chính xác, hoàn toàn vệ sinh.

- Nhiệt kế đo ở miệng, hậu môn

Để sử dụng nhiệt kế đo miệng, bạn đặt đầu nhiệt kế vào dưới lưỡi. Tuy nhiên bạn không nên dùng cho trẻ quá nhỏ vì trẻ phải ngậm lâu, gây khó chịu. Bạn nên đo ở hậu môn, sau đó bấm nút và nhiệt kế sẽ cho ra kết quả.

- Nhiệt kế đo tai

Là loại nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ ở lỗ tai, bộ phận cảm biến sẽ thu nhận nhiệt hồng ngoại tỏa ra từ màng nhĩ và các mô xung quanh, sau đó cho kết quả sau vài giây. Bạn cần lưu ý để nhiệt kế chếch một hướng 45 độ, khẽ lắc nhẹ qua phải, rồi qua trái trước khi đặt vòi ở lỗ tai để cho ra kết quả chính xác nhất.