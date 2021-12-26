Những bước sử dụng chăn đệm điện đơn giản để giữ ấm cơ thể giữa mùa lạnh

Chăn điện không chỉ giúp giữ ấm suốt những đêm lạnh mà còn có thể tiết kiệm một phần chi phí sưởi ấm. Với một chiếc chăn điện , bạn sẽ không phải sử dụng thiết bị chạy nhiệt khắp nhà. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền về lâu dài.

Chăn điện cũng rất tốt cho những người có cơ thể dễ bị lạnh. Người già và bất kỳ ai bị đau khớp hoặc xương có thể tìm thấy sự thoải mái từ chăn điện vì chúng sẽ ngăn chặn một cách an toàn mọi cơn ớn lạnh và giảm đau khớp khi nhiệt độ lạnh hơn.

Ngoài ra các loại chăn điện đều có bảo hành, nên bạn sẽ có được nhiều lợi ích khi sử dụng..

Chăn điện không chỉ giúp bạn giữ ấm suốt những đêm lạnh mà còn có thể giúp bạn tiết kiệm một phần chi phí sưởi ấm

Các bước sử dụng chăn đệm điện đơn giản

- Bước 1: Đọc các biện pháp phòng ngừa an toàn

Khi bạn đã chuẩn bị xong chăn điện, hãy nhớ đọc tất cả các lưu ý an toàn có trong bao bì để đảm bảo sản phẩm sẽ được sử dụng một cách an toàn. Đây là phần thông tin quan trọng nhất mà bạn phải đọc để đảm bảo rằng đang sử dụng chăn đúng cách và sẽ ngăn ngừa bất kỳ loại thiệt hại hoặc tai nạn nào.

- Bước 2: Trải chăn xếp lớp

Một số cách tốt nhất để sử dụng chăn điện là kết hợp xếp lớp. Bạn có thể trải chăn ngay trên bộ đồ giường hiện có của mình hoặc có thể kẹp nó giữa ga trải giường và vỏ bọc. Một số người có thể thấy chăn quá nóng khi chúng được trải riêng, nhưng điều này có thể được điều chỉnh thông qua cài đặt kiểm soát nhiệt độ hoặc bằng kỹ thuật xếp lớp này.

- Bước 3: Điều chỉnh các điều khiển cài đặt

Một số chăn điện có thể hẹn giờ sưởi ấm, nghĩa là chăn có thể tự động tắt sau một khoảng thời gian quy định. Đây là một tính năng an toàn mà một số loại chăn sử dụng để tránh việc để quá lâu hoặc quên tắt nguồn.

Chăn có thể giữ cho bạn ấm áp và ngon giấc suốt nhiều giờ, nhưng bạn nên đọc kỹ các tính năng an toàn của loại chăn cụ thể để xem liệu chăn của bạn có tính năng tự động tắt hay không.

Hầu hết chăn sẽ tắt sau 12 đến 16 giờ. Nhưng quan trọng nhất, bạn hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để tránh sự cố.

- Bước 4: Tìm nhiệt độ thích hợp

Chăn điện sẽ có một số nhiệt độ sưởi ấm có thể dễ dàng điều chỉnh. Nhiệt độ thường dao động từ cài đặt thấp, cài đặt trung bình và cài đặt cao. Bạn có thể muốn bắt đầu với cài đặt thấp để tránh quá nóng vào giữa đêm.

Khi bạn có thể thử với các cài đặt, bạn sẽ biết cài đặt nào sẽ thích hợp để sử dụng suốt đêm. Một số người thích cài đặt nhiệt độ ấm hơn, trong khi những người khác thích cài đặt nhiệt thấp hơn.

Đa số các chăn đệm điện đều có thể điều chỉnh chế độ phù hợp

Chăn nệm điện sưởi ấm Bosotherm 2100, 150 x 80 cm

Chăn đệm điện sưởi ấm Bosotherm 2100 là thiết bị sưởi ấm hiện đại đến từ thương hiệu nổi tiếng Boso tại Đức. Sản phẩm được sử dụng an toàn và tiện lợi cho mùa đông giá rét, nhất là những gia đình có em nhỏ và người cao tuổi.

Một số ưu điểm nổi bật của Chăn đệm điện sưởi ấm Bosotherm 2100

- Thiết bị giúp sưởi ấm cơ thể, có công dung kích thích tuần hoàn máu và trao đổi chất. Phòng tránh bệnh cảm lạnh, xương khớp,...

- Có 3 chế độ cài đặt nhiệt độ điều chỉnh tùy thích.

- Chế độ cảm biến hiện đại, thông minh với chế độ tự động ngắt điện.

- Chất liệu vi lông cừu cao cấp, vải mềm mại, bề mặt là một lớp bông được bao phủ giúp thoáng khí tốt, không gây kích ứng cho da.

- Nệm sẽ tỏa nhiệt làm ấm cơ thể với công suất thấp giúp tiết kiệm năng lượng

- Thực hiện lắp đặt và vệ sinh dễ dàng

- Dây nguồn có thể tháo rời.

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