Máy tăm nước rất dễ bị vi khuẩn tích tụ, cần loại bỏ để tránh răng miệng nhiễm khuẩn

Làm sạch bên ngoài của sản phẩm khi cần thiết bằng cách sử dụng khăn mềm và chất tẩy rửa nhẹ không mài mòn. Lau đều mặt ngoài của thiết bị từ trên xuống dưới để loại bỏ bụi bẩn bám vào. Làm điều này hàng tuần nếu bạn sử dụng máy tăm nước của mình thường xuyên.

Làm sạch bên ngoài thiết bị

- Tháo bình chứa nước khỏi thiết bị. (Tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm để thực hiện đúng cách).

- Nếu sử dụng máy tăm nước để bàn có van chứa nhỏ màu đen, hãy tháo van bằng cách đẩy từ dưới lên. Làm sạch van bằng cách xoa dưới vòi nước ấm trong 30-45 giây và đặt sang một bên.

- Làm khô bình chứa bằng không khí thay vì chu trình làm khô bằng nhiệt.

- Nếu bạn đã tháo van, hãy đặt van trở lại bình chứa trước khi sử dụng. Mái vòm hướng lên, đẩy vào đúng vị trí để có thể nhìn thấy bốn ngạnh ở đáy bể chứa.

- Bể chứa cũng có thể được rửa bằng nước xà phòng ấm.

Bạn nên tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm để tháo và vệ sinh bể chứa đúng cách

Làm sạch các bộ phận bên trong

- Dựa trên kiểu máy của bạn, hãy pha 1-2 muỗng canh giấm trắng với khoảng 30ml nước ấm. Thay vì pha loãng giấm, bạn có thể sử dụng nước súc miệng pha loãng với tỷ lệ một phần nước súc miệng với một phần nước.

- Đổ dung dịch này vào bể chứa. Chạy máy tăm nước để một nửa dung dịch chảy ra ngoài. Tắt thiết bị.

- Rửa sạch bằng cách lặp lại với một bể chứa đầy nước ấm sạch.

- Khử trùng thiết bị của bạn bằng dung dịch này cứ sau một đến ba tháng.

- Dung dịch giấm sẽ loại bỏ sự tích tụ khoáng chất trong nước cứng. Hàm lượng axit trong giấm sẽ tiêu diệt vi khuẩn.

Làm sạch tay cầm (máy tăm nước để bàn)

- Tháo đầu ra khỏi thiết bị bằng nút đẩy ra.

- Rửa tay cầm của máy tăm nước bằng gồm 2 phần nước, 1 phần giấm trắng.

- Rửa sạch lại dưới nước ấm.

- Làm sạch riêng đầu tăm nước.

Làm sạch đầu tăm nước

- Tháo đầu ra khỏi thiết bị bằng nút đẩy ra.

- Ngâm đầu tăm nước trong bình chứa 2 phần nước, 1 phần hydrogen peroxide hoặc giấm trắng trong 5 phút.

- Rửa sạch đầu bằng nước ấm.

- Để đạt được hiệu quả tối đa theo thời gian, bạn nên thay đầu tăm sau mỗi 3-6 tháng. Các đầu có thể bị tắc hoặc bị ảnh hưởng bởi cặn khoáng.

Máy tăm nước ROAMAN – Giải pháp chăm sóc răng miệng tối ưu

Máy tăm nước thương hiệu ROAMAN là sản phẩm chăm sóc răng miệng tối ưu được rất nhiều người tin dùng.

Lợi ích khi sử dụng máy tăm nước:

Bước vào dịp cuối năm nhu cầu sử dụng các sản phẩm quà tết có chứa chất đường như kẹo, mứt, bánh ngọt... tăng cao. Do đó vấn đề vệ sinh răng miệng thường xuyên để loại bỏ đường ra khỏi các mảng bám trên răng là cần thiết mỗi ngày.

Sử dụng máy tăm nước với áp suất cao để làm sạch kẽ răng và nướu. Nó không chỉ loại bỏ những mảng bám trên răng mà còn loại bỏ hết những mảnh thức ăn còn xót lại ở kẽ răng và đặc biệt có chức năng massage nướu. Máy tăm nước là thiết bị được đánh giá cao giúp bạn chăm sóc răng miệng hiệu quả tại nhà.

+Máy tăm nước cầm tay ROAMAN Mini8

Ưu điểm và tính năng Máy tăm nước cầm tay ROAMAN Mini8

- Màu sắc sang trọng, hiện đại.

- Thiết kế nhỏ gọn chỉ nặng 105g và kích thước: 57*100 mm, không chiếm diện tích và tiện lợi để bạn mang đi sử dụng mọi lúc mọi nơi.

- 4 đầu tăm nước phù hợp mọi nhu cầu sử dụng: Đầu tia cổ điển, đầu tia túi nha chu, đầu tia chỉnh nha, đầu tia làm sạch lưỡi.

- 3 chế độ hoạt động cho bạn tùy chỉnh theo sở thích: Xung, mềm mại, ngắn.

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- Công nghệ phun nước áp lực cao lên đến 1600 xung/phút.

- Chức năng bộ nhớ thông minh sẽ ghi nhớ chế độ mà bạn đã sử dụng lần trước.

- Dung tích bình chứa 140ml, cho thời gian sử dụng tăm nước khá lâu.

- Thiết bị sẽ tự động tắt sau 2 phút hoạt động.

- Đèn báo thông minh hiển thị tình trạng pin.

- Pin sạc đầy trong khoảng 3,5 giờ để sử dụng chế độ xung liên tục lên đến 150 phút.

+Máy tăm nước cầm tay ROAMAN W10

Ưu điểm và tính năng Máy tăm nước ROAMAN W10

- Cải tiến với 2 màu sắc đẹp mắt cho bạn lựa chọn: màu xanh bạc hà và màu hồng.

- Đường gân sau thân máy giúp bạn dễ dàng cầm nắm sản phẩm và không bị trượt.

- Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi để bạn mang đi sử dụng mọi lúc mọi nơi.

- 4 đầu tăm nước phù hợp mọi nhu cầu sử dụng: Đầu tia cổ điển, đầu tia túi nha chu, đầu tia chỉnh nha, đầu tia làm sạch lưỡi.

Máy tăm nước cầm tay Roaman W10

- Màn hình hiển thị 5 chế độ hoạt động: mạnh, trung bình, nhẹ, ngắt quãng, xịt tại chỗ.

- Áp lực nước và xung lực 1600 lần phun/phút loại bỏ đến 99,99% mảnh vụn thức ăn.

- Chức năng bộ nhớ thông minh sẽ ghi nhớ chế độ mà bạn đã sử dụng.

- Dung tích bình chứa lớn 220ml hạn chế việc gián đoạn khi sử dụng và thuận tiện khi vệ sinh.

- Thiết bị sẽ tự động tắt sau 2 phút hoạt động.

- Đèn báo thông minh hiển thị tình trạng pin.

- Pin sạc đầy khoảng 5 giờ để sử dụng liên tục trong 50 phút.