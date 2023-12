Massage lưng tốt có thể giúp giảm đau lưng. Sau một buổi tập luyện vất vả hoặc ngồi trên bàn làm việc cả ngày, cơ lưng có thể bị căng do hoạt động quá mức. Massage lưng sẽ giúp căng thẳng được giải phóng.

Chuyển động lặp đi lặp lại hoặc bất động có thể gây đau cổ và vai. Massage lưng trên có thể giúp giảm căng thẳng ở khu vực đó và giảm cơn đau do chứng đau nửa đầu.

+Có thể giúp giảm lượng thuốc giảm đau đang dùng

Massage lưng kích thích sản sinh endorphin, dopamine và serotonin. Đây là những hóa chất giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu, giúp kiểm soát cơn đau và có thể giảm lượng thuốc giảm đau nếu đang dùng.

Máy massage lưng là liệu pháp giảm đau lưng dưới an toàn và hiệu quả

+Giảm căng thẳng và lo lắng

Massage lưng thường xuyên có thể cải thiện các triệu chứng của rối loạn tâm trạng và làm giảm mức độ hormone căng thẳng trong cơ thể. Điều này có thể hỗ trợ trong việc kiểm soát các rối loạn lo âu và các vấn đề về trầm cảm.

+Cải thiện giấc ngủ

Massage lưng giúp thư giãn các cơ lớn và giảm căng thẳng có thể khiến khó đi vào giấc ngủ hoặc ngủ sâu. Điều này cho phép người sử dụng có chu kỳ ngủ đầy đủ cần thiết để đạt hiệu suất tối ưu và sức khỏe tốt.

+Hỗ trợ tốt cho quá trình chữa bệnh

Ngay cả khi đã có tiền sử đau lưng lâu dài, massage có thể giúp chữa lành các mô và cơ bị căng, yếu hoặc teo. Điều này sẽ cải thiện phạm vi chuyển động. Những vận động viên bị căng cơ ở lưng dưới, giữa và trên có thể nhận thấy sự linh hoạt của khớp tăng lên sau khi xoa bóp lưng.

+Tăng lưu thông máu

Massage lưng kích thích tuần hoàn và tăng lưu lượng máu đến khu vực này. Điều này sẽ giúp đưa máu, oxy và chất dinh dưỡng đến các cơ và cơ quan chính.

Massage lưng không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn giúp thư giãn tinh thần hiệu quả

Máy massage lưng Alphay JKAH-2

Alphay JKAH-2 là một trong những thiết bị massage lưng đa năng, được nhiều người ưa chuộng hiện nay. Không chỉ giúp xoa bóp, thư giãn các khớp gối đang bị tổn thương, thiết bị còn giúp làm nóng thắt lưng và điều trị bệnh đau thắt lưng hiệu quả.

Máy massage lưng Alphay JKAH-2 sở hữu những ưu điểm nổi bật, xứng đáng là lựa chọn hoàn hảo dành cho bệnh nhân mắc chứng xương khớp

- Chế độ lực đẩy thông minh, giảm thiểu áp lực khi có nhịp điệu và thực hiện liên tục.

- Hệ thống massage rung có thiết kế đặc biệt, khiến phần lưng được massage nhẹ nhàng và thoải mái, đẩy lùi cơn đau hiệu quả.

- Kết hợp giữa hệ thống trị liệu và ánh sáng màu góp phần cung cấp nhiệt liên tục cho đốt sống thắt lưng, mang lại cảm giác ấm áp cho lưng. Bạn có thể điều chỉnh ở 3 mức nhiệt độ: 45-55 độ C, 55-60 độ C, 60-65 độ C.

- Thiết bị sử dụng động cơ kép vận hành với tần số thích hợp, giúp kích hoạt phần đau mỏi.

- Được thiết kế như chiếc đĩa hình bầu dục, làm tăng trải nghiệm khi nằm trên giường hoặc ngồi trên ghế.

- Có thể sử dụng cả mặt trước, lẫn mặt sau: Ở mặt trước, cường độ hoạt động của máy sẽ ở mức vừa phải; ở mặt sau, cường độ sẽ mạnh hơn.

- Bộ điều khiển với remote cầm tay, có các nút bấm dễ thao tác. Ngay cả với người cao tuổi cũng đều có thể sử dụng các nút bấm một cách dễ dàng.

Mua Máy massage lưng Alphay JKAH-2 chính hãng ở đâu?

