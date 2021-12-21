Làm thế nào để chọn được vớ y khoa phù hợp nhất với bạn?

Vớ y khoa có thể giúp chân bạn không bị mỏi, đau nhức và kiểm soát các tình trạng như phù chân, phù bạch huyết và loét chân. Chúng cũng có thể làm dịu sưng ở bàn chân và mắt cá chân của bạn cũng như giúp ngăn ngừa và điều trị chứng suy giãn tĩnh mạch .

Vớ y khoa rất hữu ích để sử dụng khi mang thai, hồi phục sau phẫu thuật, đứng tĩnh trong một thời gian dài và phù hợp với người già chậm vận động.

Vớ y khoa có nhiều độ dài khác nhau bao gồm cao đến đầu gối, cao đến đùi và cao đến thắt lưng. Tất cao đến gối thường dễ sử dụng hơn. Nếu tình trạng bệnh lý của bạn ở mức nhẹ thì sử dụng vớ cao đến đùi hoặc dài qua đầu gối đến giữa đùi có thể gây khó chịu với độ bó sát tăng lên. Cả vớ cao đến đầu gối và cao đến đùi đều có chức năng giống nhau giúp cải thiện lưu thông máu qua chân, ngăn ngừa chứng giãn tĩnh mạch hoặc cục máu đông ở tĩnh mạch sâu ở chân.

Bạn cũng có thể chọn giữa kiểu bít tất và hở ngón tùy vào sở thích của mình.

Xác định mức độ nén cần thiết để quản lý tình trạng của bạn. Các phạm vi nén khác nhau: độ nén vừa phải khoảng 15-21 mmHg; độ nén chắc khoảng 20-32 mmHg.

Vớ y khoa có nhiều độ dài khác nhau để bạn lựa chọn tùy vào nhu cầu và tình trạng bệnh lý của mình

Cách đo size vớ y khoa

Việc đo lường nên thực hiện vào đầu ngày. Cách đo như sau:

- Bắt đầu với phần nhỏ nhất của chân, hãy đo chu vi mắt cá chân. Đo mắt cá chân ngay trên xương mắt cá chân.

- Đo chu vi lớn nhất của bắp chân.

- Đo đùi tại điểm có chu vi lớn nhất. Bạn sẽ cần đứng lên để thực hiện phép đo này.

- Đo chiều dài của toàn bộ chân của bạn: Nếu bạn thích vớ cao đến đầu gối, hãy đưa thước dây đo từ phía sau đầu gối đến chân gót chân của bạn. Đối với những đôi tất cao đến đùi, hãy dựng đứng và đo từ phần trên đùi đến phần gót chân.

Khi nào nên mang vớ y khoa?

Vớ y khoa nên được đeo trước tiên vào buổi sáng và cởi ra vào ban đêm. Khi không mang vớ y khoa, nên kê cao chân bằng gối hoặc đệm để máu lưu thông thích hợp. Một số người sẽ phải đeo vớ xuyên suốt nếu họ mắc các chứng như phù bạch huyết, giãn tĩnh mạch và loét tĩnh mạch.

Vớ y khoa loại nào tốt? Mua chính hãng ở đâu?

Vớ y khoa RELAXSAN chính hãng đang được bán tại Siêu Thị Y Tế. Bạn có thể tìm mua sản phẩm tại đây và hoàn toàn an tâm về chất lượng cũng như giá cả. Vớ y khoa RELAXSAN ngăn ngừa và điều trị suy giãn tĩnh mạch bán chạy tại Siêu Thị Y Tế:

+Vớ y khoa điều trị suy tĩnh mạch Medicale Soft - Art. M1150A

Vớ y khoa điều trị suy tĩnh mạch medicale soft Art M1150A dạng gối, hở ngón được theo dệt với vi sợi tổng hợp, rất nhỏ và mềm.

Thiết kế tăng cường sợi vải tại vị trí ngón và gót chân. Độ đàn hồi tốt, khi mang có cảm giác mềm mại, thoải mái.

Sản phẩm với mức áp lực từ 15-21mmHg, được sản xuất theo tiêu chuẩn Medical Devices châu Âu và chứng nhận EC, đảm bảo độ bền khi sử dụng.

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+ Vớ y khoa phòng ngừa suy tĩnh mạch, dạng gối, hở ngón - Basic - Art.950A

Art.950A là sản phẩm vớ y khoa phòng ngừa suy tĩnh mạch dạng gối, hở ngón dòng Basic được cố định ở các đầu ngón chân và gót chân. Dải băng đàn hồi mềm mại có thể loại bỏ cảm giác khó chịu. Mức áp lực của vớ là 280 den: từ 22-27mmHg, đây là mức lý tưởng để điều trị giãn tĩnh mạch, huyết thống, viêm tĩnh mạch, phù và sau phẫu thuật.

Mức áp lực đề nghị được tham chiếu từ mắt cá chân và giảm dần đến háng, 70% ở mắt cá chân và 40% ở đùi, bảo đảm cho việc tuần hoàn máu đúng và tốt.

Sản phẩm đạt chứng nhận EC, được chọn lọc sản xuất với chất liệu sợi tốt để đảm bảo cho việc sử dụng sản phẩm lâu dài và không gây kích ứng đối với da.