Mẹo khắc phục: Bạn nên giữ các que thử của mình trong hộp đựng và bảo quản ở nhiệt độ do nhà sản xuất quy định. Các thiết kế que thử có thể khác nhau, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu nơi lấy mẫu máu để tránh sai sót trong thử nghiệm hoặc kết quả không chính xác. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các que thử chưa hết hạn và được sản xuất riêng cho kiểu máy đo của bạn.

Không được thiết kế phù hợp với máy đo của bạn.

Khi bạn sử dụng que thử, glucose trong máu của bạn sẽ tương tác với các enzym trên que thử. Điều này giải phóng các electron, tạo ra một dòng điện. Sau đó, máy đo sẽ chuyển thành nồng độ glucose để cung cấp cho bạn số đo. Bởi vì quá trình này rất phức tạp, que thử của bạn có thể rất nhạy cảm với các biến số. Kết quả không chính xác có thể đến từ các que thử:

Cơ thể của bạn cũng phản ứng khác nhau ở các nhiệt độ khác nhau. Nhiệt độ cao có thể khiến bạn dễ bị mất nước và làm tăng cao mức đường huyết, trong khi nhiệt độ thấp có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn và giảm lưu lượng máu.

Hóa chất của que thử cũng như lưu lượng máu có thể bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường khi đo. Một thành phần trong hóa học que thử được gọi là enzym có thể nhạy cảm với các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm. Nhiệt độ và độ ẩm quá cao có thể làm giảm hoạt tính của enzym và ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả.

Mẹo khắc phục: Giữ que thử ở nhiệt độ phòng và đậy kín hộp đựng để que được bảo vệ khỏi các yếu tố ảnh hưởng. Điều này có nghĩa là hãy mang que thử theo bên mình (nếu bạn cần kiểm tra khi không có ở nhà), tránh để chúng trong xe quá nóng hoặc quá lạnh. Nếu bạn tiếp xúc với nhiệt độ lạnh hơn và tay của bạn không cảm thấy ấm, hãy rửa và giữ tay dưới vòi nước ấm trước khi đo để cải thiện lưu lượng máu và giảm sai số của máy đo.

Các chất trên da của bạn

Bất cứ thứ gì bạn chạm hoặc bôi lên da đều có thể ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra đường huyết của bạn. Vì nhiều máy đo hiện nay sử dụng mẫu máu có kích thước siêu nhỏ, chỉ cần chạm vào thứ gì đó có chứa đường và không rửa tay có thể ảnh hưởng đến kết quả đo của bạn. Nếu bạn đã rửa tay nhưng chưa lau khô hoàn toàn, nước còn sót lại trên ngón tay của bạn cũng có thể làm loãng mẫu.

Mẹo khắc phục: Luôn rửa và lau khô tay hoàn toàn trước mỗi lần kiểm tra.

Lượng máu trong que thử của bạn

Có thể có quá nhiều hoặc không đủ máu trong khu vực lấy mẫu que thử, điều này có thể dẫn đến kết quả không chính xác hoặc đọc sai.

Mẹo khắc phục: Máy đo của bạn phải ghi kích thước mẫu máu cần thiết, chẳng hạn như 0,5 microlit, để bạn hiểu rõ lượng máu cần thiết để xét nghiệm. Tránh bóp trực tiếp xung quanh vùng da bị mụn khi hình thành giọt máu.

Bạn có thể lấy máu bằng kim lấy máu trong bộ sản phẩm máy đo đường huyết

Vị trí lấy máu thử nghiệm

Do sự khác biệt sinh lý trong quá trình lưu thông của một số vùng trên cơ thể bạn, kết quả xét nghiệm từ các vị trí khác (như cẳng tay, bắp chân hoặc đùi) thường kém chính xác hơn xét nghiệm bằng đầu ngón tay. Đó là do tần suất máu tươi được lưu thông đến từng bộ phận trong cơ thể. Nếu bạn đã ăn, tập thể dục hoặc uống thuốc có thể làm giảm lượng đường trong cơ thể, thì những thay đổi này có thể không được phát hiện nhanh chóng ở các vị trí thay thế như ở đầu ngón tay.

Mẹo khắc phục: Kiểm tra hướng dẫn cho máy đo của bạn để lấy máu chính xác ở những bộ phận khác nhau trên cơ thể.

Biến thể hematocrit (tỷ lệ hồng cầu trong máu)

Sự thay đổi về hematocrit (tỷ lệ hồng cầu trong máu) có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của máy đo đường huyết. Sự khác biệt về số lượng tế bào hồng cầu này có thể gây trở ngại cho việc tính toán glucose.

Tiêu chuẩn ISO 15197: 2013 yêu cầu các tiêu chí hoạt động giới hạn ảnh hưởng của các mức hematocrit khác nhau trên máy đo đường huyết. Nếu máy đo bạn đang sử dụng không đáp ứng tiêu chí này, bạn có thể nhận được kết quả không chính xác.

Mẹo khắc phục: Nhiều máy đo với công nghệ mới nhất có thể phát hiện và sửa các biến thể hematocrit. Kiểm tra hướng dẫn đi kèm với máy của bạn hoặc liên hệ với nhà sản xuất để biết thêm chi tiết.

Loại máy đo đường huyết

Quá trình hiệu chuẩn, enzym và thuật toán trong mỗi máy đo trên thị trường là khác nhau. Quy trình sản xuất, hóa học và hiệu chuẩn của mỗi thương hiệu có thể khác nhau. Nếu bạn đang sử dụng kiểu máy đo vào buổi sáng và một kiểu khác vào ban đêm, kết quả đọc của bạn có thể có những thay đổi đáng kể.

Mẹo khắc phục: Khi đi khám bệnh, hãy mang theo một máy đo để diễn giải mức đường huyết của bạn dễ dàng hơn. Ngoài ra, bạn nên sử dụng cùng một loại máy đo đường huyết khi kiểm tra vào nhiều thời điểm trong cùng một ngày.

Hãy chọn một loại máy đo đường huyết chất lượng để kết quả đo được chính xác và tin cậy

Mã hóa không chính xác

Máy đo yêu cầu mã hóa có nghĩa là bạn sẽ cần nhập mã được in trên mỗi lọ que thử để hiệu chuẩn trước khi sử dụng. Nếu mã không khớp, nó có thể dẫn đến kết quả đọc không chính xác.

Mẹo khắc phục: Trên thị trường hiện nay có rất nhiều máy đo “không có mã” giúp bạn tránh việc nhập sai mã hóa. Nhưng nếu máy đo của bạn vẫn yêu cầu nhập mã hóa, hãy đảm bảo rằng bạn nhập mã chính xác.

Máy đo đường huyết Medismart Sapphire Plus

Máy đo đường huyết Medismart Sapphire Plus ứng dụng công nghệ điện hóa tiên tiến dẫn đầu thế giới, mang đến kết quả đo đường huyết chính xác và nhanh chóng. Một số ưu điểm vượt trội của Máy đo đường huyết Medismart Sapphire Plus:

Sapphire Plus được sản xuất dựa trên công nghệ tiên tiến của Thụy Sĩ, cho kết quả nhanh, độ chính xác cao và đáng tin cậy.

Cải tiến mới không sử dụng mã code que thử, mang đến sự tiện ích và dễ sử dụng cho người dùng.

Que thử tự động lấy lượng máu rất nhỏ 0.6µl (microliter) ở vùng lấy máu tự chọn (cánh tay hoặc bàn tay). Máy có thể đo trong phạm vi từ 20 - 630mg/dl (1.1-35mmol/l).

Kết quả sẽ hiển thị rõ trên màn hình LCD trong 5 giây.

Tự báo lỗi khi lượng máu không đủ.

Bộ nhớ lưu trữ 480 lần đo, tự động tính kết quả trung bình cho 7 ngày, 14 ngày và 28 ngày.

Chỉ dùng 1 pin 3V duy nhất.

Thân máy chắc chắn, nhẹ và dễ sử dụng.

Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, phù hợp để mang theo khi đi xa, tiện lợi mọi lúc mọi nơi.

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