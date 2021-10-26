Đây là lý do vì sao bạn nên sắm máy xông mũi họng tại nhà

Khi bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp, nếu không được điều trị kịp thời, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe như: Bệnh suy hô hấp, áp xe phổi, tràn dịch màng phổi, nhiễm trùng huyết, thậm chí dẫn tới nguy cơ tử vong.

Tác dụng nhanh: Khi thuốc điều trị được đưa vào bằng máy xông mũi họng, thuốc ở trạng thái dung dịch sẽ được chuyển sang trạng thái hạt phun sương nhỏ mịn, có kích thước siêu nhỏ nên tác dụng điều trị nhanh trong thời gian ngắn nhất, nhất là với những người bị bệnh hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hay khó thở cấp tính.

Do đó, để tăng cường hiệu quả điều trị bệnh hô hấp, người bệnh nên dùng máy xông mũi họng . Sử dụng máy xông mũi họng sẽ đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời, giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả cho người bệnh:

Giảm tác dụng phụ của thuốc: Khi mắc các bệnh về đường hô hấp, nếu phải sử dụng thuốc thông qua đường uống, hoặc đường tiêm thì thuốc sẽ phải hấp thu vào máu, gây ra tác dụng phụ toàn thân. Tuy nhiên, nếu sử dụng máy xông mũi họng, thuốc sẽ được đưa trực tiếp đến mô bệnh, từ đó hạn chế hấp thu thuốc vào máu nên tác dụng phụ không mong muốn khi sử dụng thuốc sẽ được giảm đi đáng kể.

Rút ngắn thời gian điều trị: Với ưu điểm là hiệu quả nhanh và "trúng đích" nên khi sử dụng máy xông mũi họng, bệnh nhân sẽ rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí điều trị. Đặc biệt, sản phẩm còn mang tới sự tiện lợi khi bệnh nhân hoàn toàn có thể chủ động điều trị tại nhà theo đơn thuốc chỉ định của bác sĩ mà không cần phải tới điều trị tại bệnh viện hoặc các phòng khám chuyên khoa, từ đó giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

2. Lưu ý khi lựa chọn máy xông mũi họng

Hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại máy xông mũi họng khiến người mua bối rối và hoang mang không biết nên chọn lựa sản phẩm nào. Và sau đây là một số lưu ý quan trọng người bệnh cần nhớ:

Là loại máy sử dụng thường xuyên và lâu dài trong nhiều năm, vì thế nên ưu tiên chọn máy chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và thời gian bảo hành dài hạn.

Máy xông mũi họng đạt chất lượng chuẩn là loại máy phải có tỷ lệ phun sương ở đầu ra bình phun đạt mức bình quân là 0.3ml/phút. Kích thước tổng khí động lực học phải đạt mức tối thiểu là 2ml và tối đa là 12ml. Hạt thuốc chỉ được dao động ở mức 3.90µm MMAD để đảm bảo hiệu quả cao trong quá trình điều trị.

Không nên lạm dụng máy xông khí dung : Một số người sử dụng nhận thấy hiệu quả rõ rệt của máy xông khí dung nên tự ý dùng nhiều lần hàng ngày với suy nghĩ xông càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ sai lầm, vì nếu sử dụng thường xuyên dễ dẫn đến tình trạng quá liều, ảnh hưởng xấu đến phổi hoặc hình thành thói quen lệ thuộc vào thuốc. Vì thế, sử dụng máy xông mũi họn g, người bệnh cần tuyệt đối tuân theo liều lượng và thời gian sử dụng của bác sĩ điều trị.

: Một số người sử dụng nhận thấy hiệu quả rõ rệt của máy xông khí dung nên tự ý dùng nhiều lần hàng ngày với suy nghĩ xông càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ sai lầm, vì nếu sử dụng thường xuyên dễ dẫn đến tình trạng quá liều, ảnh hưởng xấu đến phổi hoặc hình thành thói quen lệ thuộc vào thuốc. Vì thế, sử dụng g, người bệnh cần tuyệt đối tuân theo liều lượng và thời gian sử dụng của bác sĩ điều trị. Để đảm bảo vệ sinh, trước và sau mỗi lần sử dụng, nên vệ sinh thật kỹ để loại bỏ toàn bộ vi khuẩn bám trên máy. Nếu máy đã được dùng trong một thời gian dài thì nên bảo trì và thay phần lọc không khí để đảm bảo không bị ẩm mốc ở bên trong.

3. Các loại máy xông mũi họng tốt nhất hiện nay

- Máy xông mũi họng Philips Innospire Elegance:

https://sieuthiyte.com.vn/may-xong-mui-hong-philips-elegance-211.html

Là dòng máy xông mũi họng của thương hiệu nổi tiếng Philips, xuất xứ USA. Sản phẩm rất thích hợp sử dụng điều trị một số bệnh hen suyễn, viêm phế quản, viêm phổi…

Máy được thiết kế với công nghệ xông khí SideStream cho phép tái sử dụng bình xông khí và luôn cung cấp một bình xông khí chất lượng cao. Thuốc được chuyển từ dạng dung dịch sang dạng phun sương với kích thước dưới 5 µm, khiến cơ thể dễ dàng hấp thụ thuốc hiệu quả và nhanh chóng.

-Máy xông khí dung Owgels WH-701

https://sieuthiyte.com.vn/may-xong-khi-dung-owgels-wh-701-817.html

Máy xông khí dung Owgels WH-701 đến từ thương hiệu Owgels nổi tiếng hàng đầu của Đức, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao, đạt chuẩn chất lượng châu Âu. Không chỉ sử dụng điều trị bệnh, xông thuốc, máy còn có thể sử dụng hàng ngày với nước muối sinh lý để phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp rất tốt.

Được sản xuất bằng nhựa cao cấp với chế độ bơm nén không chứa dầu và chất độc hại nên sản phẩm rất an toàn cho sức khỏe của người sử dụng.