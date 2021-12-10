Đai bụng giúp mẹ bầu trải nghiệm thời gian thai kỳ an toàn và thoải mái

Đau khớp SI cũng thường xảy ra trong thời kỳ mang thai do sự gia tăng của relaxin, một loại hormone làm cho khớp háng trở nên lỏng lẻo và kém ổn định. Đau khớp SI là một cơn đau buốt và đôi khi dữ dội ở phần lưng dưới, gần với xương cụt. Nịt bụng và nẹp nâng đỡ vùng này giúp ổn định khớp có thể ngăn ngừa đau khi hoạt động.

Đau lưng và khớp khi mang thai có thể gây khó chịu và khó tham gia vào các hoạt động hàng ngày. Chị em phụ nữ thường bị đau thắt lưng và vùng xương chậu. Đeo đai đỡ bụng bầu khi mang thai có thể hỗ trợ phần lưng dưới của bạn và vết sưng tấy của em bé trong các hoạt động, từ đó giảm đau tổng thể.

Triệu chứng đau dây chằng tròn xảy ra trong tam cá nguyệt thứ hai, đi từ cơn đau âm ỉ đến cơn đau nhói ở mặt trước của hông và bên dưới bụng. Đau dây chằng tròn gây ra bởi trọng lượng tăng thêm và áp lực lên các dây chằng hỗ trợ tử cung đang phát triển, đây là một vấn đề tạm thời nhưng đôi khi mẹ bầu sẽ không thể chịu đựng được. Đai đỡ bụng bầu giúp phân bổ trọng lượng của em bé qua lưng và bụng, có thể giúp giảm áp lực lên dây chằng tròn và giảm đau.

Đai đỡ bụng bầu có hiệu quả rất tốt trong việc giảm đau lưng và khớp

Giúp các hoạt động trở nên nhẹ nhàng hơn

Đai đỡ bụng bầu giúp nâng đỡ tử cung và giảm cảm giác khó chịu khi cử động trong quá trình hoạt động thể chất. Tuy nhiên, bạn nên đeo đai theo hướng dẫn từ bác sĩ, quá nhiều sức ép lên vùng bụng có thể làm giảm lưu thông tuần hoàn và có thể gây ra những tác động tiêu cực đến huyết áp. Nó cũng có thể góp phần gây ra chứng ợ nóng và khó tiêu.

Cải thiện tư thế

Bằng cách hỗ trợ lưng dưới và thân mình, đai đỡ bụng bầu tạo điều kiện để bạn thực hiện các tư thế đúng và ngăn chặn tình trạng căng quá mức của lưng dưới. Tư thế ngã nghiêng hoặc không vững khi mang thai là do cơ thể phải gánh thêm trọng lượng về phía trước kết hợp với sự kéo căng và yếu đi của các cơ cốt lõi hỗ trợ cột sống.

Tạo cảm giác thoải mái khi thực hiện các hoạt động thường ngày

Tập thể dục khi mang thai có nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe. Tập thể dục làm tăng trương lực và sức bền của cơ, giảm tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp, trầm cảm và tiểu đường. Nhiều phụ nữ không thể tập thể dục hoặc tiếp tục làm việc khi mang thai do đau và khó chịu. Đeo đai đỡ bụng bầu có thể giúp giảm bớt sự khó chịu và tạo cảm giác thoải mái khi bạn thực hiện các hoạt động hàng ngày, mang lại lợi ích về thể chất cho cả mẹ và bé.

Giảm nguy cơ té ngã

Băng nịt bụng có thể làm giảm nguy cơ té ngã cho phụ nữ mang thai bằng cách ổn định xương chậu và cải thiện khả năng giữ thăng bằng của họ. Đeo đai đỡ bụng bầu giúp cải thiện sự cân bằng và giảm nguy cơ ngã trong tất cả các tam cá nguyệt.

Mẹ bầu nên sử dụng đai đỡ bụng để cải thiện tư thế và dễ dàng vận động hơn

Đai đỡ bụng bầu có thể được mặc sau khi mang thai

Các cơ và dây chằng bị kéo căng khi mang thai cần thời gian để chữa lành. Sức khỏe yếu cùng với công việc chăm sóc trẻ sơ sinh đòi hỏi nhiều khó khăn và dẫn đến chấn thương. Đeo đai nịt bụng sau sinh giúp hỗ trợ thêm cho vùng bụng và lưng dưới, giảm bớt sự khó chịu. Đai đỡ bụng bầu có thể có lợi cho những phụ nữ đã trải qua giai đoạn tách cơ bụng bằng cách kéo các cơ bụng lại với nhau. Kết hợp với các bài tập cụ thể, điều này có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa các cơ bụng.

Những điều quan trọng cần biết khi đeo đai nịt bụng

Đeo đai đỡ bụng bầu không quá hai đến ba giờ mỗi lần để tránh bị phụ thuộc quá mức.

Các bài tập tăng cường cơ bụng ngang nên được thực hiện kết hợp với việc sử dụng đai nịt bụng để tăng cường các cơ cốt lõi cả trong và sau khi mang thai.

Luôn hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại đai nào. Những phụ nữ bị suy giảm tuần hoàn hoặc huyết áp bất thường có thể được khuyên không nên sử dụng đai đỡ bụng bầu.

Đai đỡ bụng bầu chỉ để sử dụng tạm thời và không phải là giải pháp lâu dài. Điều quan trọng là phải giải quyết các rối loạn chức năng tiềm ẩn. Bạn có thể tìm đến vật lý trị liệu theo chỉ định để giải quyết cơn đau liên tục cả trong và sau khi mang thai.

Đai đỡ bụng bầu FarmaCell Art5400 – giải pháp giảm nhanh cơn đau lưng và hỗ trợ mẹ bầu sinh hoạt dễ dàng

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại đai đỡ bụng bầu khác nhau. Trong đó, đai đỡ bụng bầu FarmaCell Art5400 là một trong những sản phẩm chất lượng được nhiều mẹ bầu sử dụng. Sản phẩm không chỉ giúp giảm thiểu cơn đau nhức xương khớp cho mẹ bầu mà còn hỗ trợ các mẹ di chuyển, sinh hoạt hằng ngày thuận tiện hơn.

Một số ưu điểm vượt trội của Đai đỡ bụng bầu FarmaCell Art5400

Đai đỡ bụng bầu FarmaCell Art5400 xuất xứ từ thương hiệu Farmacell cao cấp của Ý.

Các dải băng đàn hồi bên trong đai có tác dụng nâng đỡ cơ bụng hữu hiệu và giảm thiểu tình trạng rạn da; tăng cường hỗ trợ bụng dưới, hai bên hông và xương sống; làm giảm thiểu cảm giác nặng nề, đau lưng.

Thiết kế đai liền mảnh, đàn hồi tốt, không gây kích ứng da và không tạo cảm giác khó chịu cho bà bầu.

Chất liệu vải sợi sinh học có độ thấm hút tốt, thoáng mát, kháng khuẩn và khử mùi tốt. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh rằng chất liệu vải sợi sinh học có thể giúp thai nhi tránh được tác hại của sóng điện thoại, phát thanh, truyền hình tác động vào cơ thể.

Chất liệu dễ giặt, các mẹ có thể yên tâm vệ sinh sạch sẽ đai sau khi sử dụng.

Thiết kế phù hợp với vóc dáng của phụ nữ mang thai, mang lại cảm giác thoải mái và thư giãn khi vận động.

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