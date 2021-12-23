Một đánh giá của Thư viện Cochrane cho thấy những người sử dụng bàn chải đánh răng điện giảm nhiều mảng bám và viêm nướu hơn so với những người sử dụng bàn chải thủ công.

Lợi ích của việc sử dụng bàn chải đánh răng điện cho trẻ em

Ngoài việc giữ cho răng của con sạch sẽ, bàn chải đánh răng điện cho trẻ em có một số đặc điểm thú vị. Nhiều bàn chải có kiểu dáng khác nhau theo chủ đề nhân vật, với màu sắc bắt mắt và tính năng phát sáng, có thể thu hút trẻ em thực hành chăm sóc sức khỏe răng miệng tốt.

Trẻ em có thể tự tin hơn vào thói quen chăm sóc sức khỏe răng miệng của mình với bàn chải điện vì có thể thoải mái hơn khi cầm, dễ định vị trên răng và đường viền nướu hơn, việc chải bề mặt cắn của răng cũng hiệu quả hơn.

Cách chọn bàn chải đánh răng điện phù hợp cho trẻ em

Với một bàn chải tiêu chuẩn, điều cần thiết là phải chọn đúng kích cỡ răng miệng của con. Đảm bảo chọn bàn chải điện có đầu vừa với trẻ em để bàn chải vừa vặn trong miệng của trẻ và có thể tiếp cận các răng sau một cách thoải mái.

Đối với trẻ nhỏ và trẻ mới biết đi, hãy nhớ chọn loại bàn chải lông mềm, nhẹ hơn với nướu và được khuyên dùng nếu con bạn vẫn đang mọc răng mới.

Ngoài ra, bạn cũng nên cân nhắc tính năng bổ sung như đèn sáng tự động để thu hút trẻ nhiều hơn. Đặc biệt, màu sắc và kiểu dáng cũng rất quan trọng. Con bạn phải thật sự thấy thích bàn chải điện do chúng tự chọn thì mới khuyến khích chúng sử dụng thiết bị thường xuyên hơn.

Đối với những đứa trẻ không thích dùng bàn chải, việc tự chọn bàn chải sẽ giúp chúng có hứng thú thực hiện quá trình đánh răng. Bạn có thể mua nhiều hơn một bàn chải ở nhà để chúng có thể lựa chọn trong mỗi lần chải răng.

Việc tự chọn bàn chải sẽ giúp trẻ có hứng thú thực hiện quá trình đánh răng

Kỹ thuật đánh răng

Hãy nhớ rằng bàn chải đánh răng điện không thể tự làm tất cả công việc. Bạn vẫn cần giúp con mình thực hành các kỹ thuật đánh răng đúng cách để ngăn ngừa sâu răng.

Hướng dẫn trẻ cách đặt bàn chải ở góc 45 độ so với đường viền nướu. Ngay cả với chuyển động của bàn chải được trợ lực, con bạn vẫn cần phải di chuyển bàn chải qua lại trên răng và nướu bằng các động tác vuốt ngắn và nhẹ nhàng.

Rửa sạch bàn chải sau mỗi lần sử dụng và cất nó thẳng đứng. Thay đầu bàn chải đánh răng ba tháng một lần. Sau khi bị cảm lạnh, cúm hoặc nhiễm trùng khác, hãy vứt đầu bàn chải đánh răng đó ngay lập tức.

Bàn chải điện dành cho trẻ em ROAMAN ST-031

Bàn chải điện dành cho trẻ em ROAMAN ST-031 là sản phẩm bàn chải điện hiện đại giúp trẻ em vệ sinh răng miệng hằng ngày. Vận hành bằng chế độ xoay và rung từ đầu bàn chải, bàn chải sẽ loại bỏ các vết bẩn, mảng bám bên trong răng một cách hiệu quả.

Bàn chải máy Mini ROAMAN ST-031 được nhiều gia đình ưa chuộng sử dụng hiện nay bởi những ưu điểm vượt trội sau đây:

- 2 chế độ làm sạch sâu dành cho răng thường và làm sạch dành cho răng nhạy cảm.

- Tốc độ rung lên đến 31.000 lần/phút.

- Lông bàn chải được làm bằng vòng xoáy, mặt lông dupont mềm mại lên đến 98%, có khả năng làm sạch sâu các mảng bám trên răng, giúp massage nướu răng mà không gây cảm giác đau.

- Âm thanh và tần số rung của bàn chải không gây khó chịu cho bé cũng như người xung quanh.

- Thiết kế dễ thương với hình thù xinh xắn, thu hút ánh nhìn của trẻ.

- Cấu tạo bàn chải không quá lớn với nút chuyển đổi linh hoạt giúp trẻ vệ sinh răng miệng dễ dàng và hiệu quả hơn.

- Sử dụng pin và sạc bằng đế sạc cắm điện trong khoảng 15 giờ, kéo dài trong 1 đến 2 tháng, giúp quá trình sử dụng của trẻ không bị gián đoạn.

Phụ kiện đi kèm Bàn chải máy dành cho trẻ em ROAMAN ST-031

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