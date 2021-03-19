Chiều 19/3, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 tại TP.HCM

10 tỉnh, thành phố đã 34 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 908 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 724 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

Hà Nội, đã tròn qua 31 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng, đã qua 24 ngày thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 19/3: 01 ca mắc mới, là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 01 ca mắc mới (BN2571) được cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể:

CA BỆNH 2571 (BN2571): nam, 49 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

Bệnh nhân trên từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10/03/2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm ngày 17/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 37.878, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 490

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.491

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 18.897.

Về công tác điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế: đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 2.198 bệnh nhân COVID-19/ 2.570 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước có 118 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 37 ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 18 ca; số ca âm tính lần 3 là 63 ca.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, hiện có 3 trường hợp bệnh nhân nặng, gồm 2 bệnh nhân đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh; 1 bệnh nhân điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng. Các trường hợp này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 3-5 lần, tuy nhiên các bệnh nhân này có một số bệnh lý nền và đang tập tự thở nên vẫn đang tiếp tục theo dõi sát trong quá trình điều trị.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).