Vân Trang thông báo 'thiên thần nhỏ' sắp đáp cánh, loạt sao Việt cũng nao nức gửi tràng chúc mừng

Diễn viên Vân Trang là một gương mặt quá quen thuộc với khán giả mê phim Việt Nam. Cô góp từng góp mặt trong những bộ phim đình đám như: Scandal, Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Gia đình phép thuật, Dù gió có thổi,... Năm 2016, Vân Trang gây bất ngờ khi thông báo kết hôn với ông xã doanh nhân Việt kiều là Lê Quân và hiện tại, cặp đôi đã có một công chúa đầu lòng là bé Queenie được 5 tuổi.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của diễn viên Vân Trang - Ảnh: Internet

Là một trong những sao Việt rất thoải mái trong việc công khai hình ảnh, hoạt động của gia đình lên mạng xã hội, mới đây, Vân Trang vừa thông báo đến người hâm mộ gia đình cô sắp đón chào thành viên mới. Được biết, nữ diễn viên đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ.