Vân Trang thông báo 'thiên thần nhỏ' sắp đáp cánh, loạt sao Việt cũng nao nức gửi tràng chúc mừng

Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng Vân Trang đã chia sẻ tin vui chuẩn bị có thêm thành viên mới.
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Diễn viên Vân Trang là một gương mặt quá quen thuộc với khán giả mê phim Việt Nam. Cô góp từng góp mặt trong những bộ phim đình đám như: Scandal, Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Gia đình phép thuật, Dù gió có thổi,... Năm 2016, Vân Trang gây bất ngờ khi thông báo kết hôn với ông xã doanh nhân Việt kiều là Lê Quân và hiện tại, cặp đôi đã có một công chúa đầu lòng là bé Queenie được 5 tuổi.
Là một trong những sao Việt rất thoải mái trong việc công khai hình ảnh, hoạt động của gia đình lên mạng xã hội, mới đây, Vân Trang vừa thông báo đến người hâm mộ gia đình cô sắp đón chào thành viên mới. Được biết, nữ diễn viên đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ.
Trên dòng trạng thái, có thể thấy rõ niềm hạnh phúc dâng trào của nữ diễn viên. Vân Trang khoe bức ảnh vòng 2 nay đã nhô lớn và nhóc tỳ Queenie hôn em bé trong bụng mẹ cực đáng yêu. Kèm theo bức ảnh là dòng thông báo ngọt ngào: "Bức ảnh đẹp nhất năm của mẹ".
Ngay sau khi bài viết đăng tải, dàn sao Việt, bạn bè, người hâm mộ cũng cũng tỏ ra nao nức không kém, đồng loạt gửi lời chúc mừng gia đình nhỏ của Vân Trang và ông xã đại gia. Vân Trang cũng tiết lộ thêm rằng cô công chúa nhỏ cũng rất mong chờ và đếm từng ngày để được gặp em.
Thời điểm có con đầu lòng, Vân Trang đã phải tạm gác lại công việc nghệ thuật suốt 4 năm để chăm con gái và vun vén gia đình nhỏ. Trong tiệc sinh nhật của nữ diễn viên vào năm trước, ông xã doanh nhân từng chia sẻ mong muốn có thêm baby.