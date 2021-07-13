Úp úp mở mở hình ảnh bạn trai doanh nhân hơn 13 tuổi, siêu mẫu Hoàng Yến bị cư dân mạng 'tố' là 'Tiểu Tam'

Trước bình luận kém duyên, Võ Hoàng Yến đáp trả cực gắt.
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Vừa qua, siêu mẫu Võ Hoàng Yến bày tỏ niềm hạnh phúc vô bờ bến vì cuối cùng cũng được sang Mỹ gặp người yêu sau thời gian dài nhung nhớ. Hoá ra, chuyến đi thăm chồng sắp cưới lần này đã được nàng siêu mẫu sắp xếp vào đúng dịp kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Mới đây, trên trang cá nhân, Võ Hoàng Yến đăng tải một bức ảnh kỷ niệm khoe khoảnh khắc "khoá môi" lãng mạn với người ấy khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa ghen tị.
Sau khi bài viết đăng tải đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và hàng nghìn lượt thả tim yêu thích. Nhiều người hâm mộ không ngớt lời chúc phúc cho cặp đôi vượt nửa vòng trái đất để yêu nhau. Thế nhưng, cũng có một cư dân mạng lại có ý kiến nhận xét kém duyên, tiêu cực khiến Võ Hoàng Yến nổi giận đáp trả lập tức. Điển hình là trường hợp bị một Facebooker nói rằng: "Yêu mà không công khai thì chỉ có thể là Tiểu tam".
Đứng trước bình luận kém duyên của antifan, Võ Hoàng Yến cũng không ngần ngại đáp trả cực gắt. Nàng siêu mẫu chất vấn người này lý do muốn xem mặt người yêu mình là gì. Đồng thời, cô cũng cảnh báo người này nên ăn nói "tém lại" đừng hàm hồ để đức cho con của mình. Lời đáp trả thẳng nhưng thật của nàng siêu mẫu đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ dân mạng.
Võ Hoàng Yến xác nhận đang hẹn hò bạn trai Tây từ năm 2019 bằng bức ảnh nắm tay ngọt ngào. Tuy nhiên đến nay, cô vẫn giữ kín bưng diện mạo của "người ấy". Một vài lần nàng siêu mẫu hiếm hoi tiết lộ chuyện tình của mình rằng cả hai gặp nhau ở một bữa tiệc và trúng tiếng sét ái tình. Ông xã tương lai hơn cô 13 tuổi, không tham gia hoạt động nghệ thuật mà chỉ làm kinh doanh ở lĩnh vực ẩm thực. Anh thuộc kiểu người kín tiếng, chững chạc và mang đến cho cô cảm giác an toàn khi ở bên.