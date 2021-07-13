Úp úp mở mở hình ảnh bạn trai doanh nhân hơn 13 tuổi, siêu mẫu Hoàng Yến bị cư dân mạng 'tố' là 'Tiểu Tam'

Vừa qua, siêu mẫu Võ Hoàng Yến bày tỏ niềm hạnh phúc vô bờ bến vì cuối cùng cũng được sang Mỹ gặp người yêu sau thời gian dài nhung nhớ. Hoá ra, chuyến đi thăm chồng sắp cưới lần này đã được nàng siêu mẫu sắp xếp vào đúng dịp kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Mới đây, trên trang cá nhân, Võ Hoàng Yến đăng tải một bức ảnh kỷ niệm khoe khoảnh khắc "khoá môi" lãng mạn với người ấy khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa ghen tị.

Bài đăng kỷ niệm yêu nhau với trai Tây trên trang cá nhân của Võ Hoàng Yến - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi bài viết đăng tải đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và hàng nghìn lượt thả tim yêu thích. Nhiều người hâm mộ không ngớt lời chúc phúc cho cặp đôi vượt nửa vòng trái đất để yêu nhau. Thế nhưng, cũng có một cư dân mạng lại có ý kiến nhận xét kém duyên, tiêu cực khiến Võ Hoàng Yến nổi giận đáp trả lập tức. Điển hình là trường hợp bị một Facebooker nói rằng: "Yêu mà không công khai thì chỉ có thể là Tiểu tam".

Bình luận của antifan khiến Hoàng Yến vô cùng tức giận - Ảnh: Chụp màn hình

Đứng trước bình luận kém duyên của antifan, Võ Hoàng Yến cũng không ngần ngại đáp trả cực gắt. Nàng siêu mẫu chất vấn người này lý do muốn xem mặt người yêu mình là gì. Đồng thời, cô cũng cảnh báo người này nên ăn nói "tém lại" đừng hàm hồ để đức cho con của mình. Lời đáp trả thẳng nhưng thật của nàng siêu mẫu đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ dân mạng.