Từng bị dị nghị khi yêu tỷ phú U80, CĐM 'quay ngoắt' 180 độ vỗ tay khen ngợi người mẫu Cổ Ngân chỉ vì câu nói này

Lối sống tích cực, suy nghĩ hiện đại của nữ người mẫu Cổ Ngân sau khi tuyên bố chia tay tỷ phú U80 khiến dân tình trầm trồ khen ngợi.

Chuyện tình yêu của nữ người mẫu Cổ Ngân với tỷ phú U80 ông Wynn Katz - CEO của một hãng thời trang ở Los Angeles đã gây ra không ít thị phi khi cả 2 quá chênh lệch tuổi tác. Sau hơn 2 năm gắn bó, vượt qua mọi lời dị nghị để đến với nhau, mới đây, một lần nữa, nữ người mẫu lại khiến CĐM bàn tán khi cô tuyên bố "đường ai nấy đi" với tỷ phú với lý do xảy ra nhiều bất đồng, cãi vã. Thông báo này của cô khiến nhiều người không khỏi bất ngờ bởi cả hai đã tổ chức lễ đính hôn. Người mẫu Cổ Ngân nóng bỏng trong bộ hình mới đăng trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Sau chia tay, cô vẫn giữ vẻ rạng ngời vì: 'Chúng ta không sống vì đàn ông mà sống vì chính bản thân chúng ta' - Ảnh: FBNV Sau khi chia tay với ông Wynn Katz, nữ người mẫu không tỏ ra quá đau buồn. Ngược lại, cô còn thường xuyên đăng tải những hình ảnh nóng bỏng, rạng ngời và còn giữ trạng thái vui vẻ tận hưởng cuộc sống đời thường. Cổ Ngân thẳng thắn cho biết, cô luôn quan niệm phải yêu bản thân mình đầu tiên nên sau cuộc tình đổ vỡ, cô không quá đau khổ, vật vã. Cô nói:

"Chúng ta không sống vì đàn ông mà sống vì chính bản thân chúng ta....Một người đã rời khỏi bạn tức là họ không chọn bạn, nó dạy cho bạn một điều là bạn phải tự biết cách chọn bản thân mình. Nếu bây giờ bạn không chọn bản thân mình thì ai chọn, bạn không yêu bản thân mình thì ai yêu? Cho nên tôi luôn nghĩ trong đầu là phải yêu bản thân mình đầu tiên. Bạn không yêu chính bản thân mình thì làm sao bắt người khác yêu mình được. Nên dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi cũng luôn yêu bản thân mình.

Bạn nào chia tay bạn trai thì hãy chứng minh cho anh ta thấy những bước đi sau này của mình không có anh ta tuyệt vời đến mức nào, để anh ta nhận ra là anh ta đã đánh mất điều tuyệt vời nhất. Chứ bạn cứ đau khổ, vật vã, buồn bã, suy sụp thì anh ta chỉ thấy việc bỏ đi là điều đúng đắn. Một ví dụ điển hình là nếu như bạn không chia tay người yêu trước thì làm sao bạn gặp được nhiều yêu sau tốt hơn. Nếu đã trải qua 2 mối tình thì người thứ 2 vẫn luôn tốt hơn người thứ nhất, cho nên khi chia tay người nào đó, hãy suy nghĩ là chắc chắn người sau sẽ tốt hơn, không tốt không quen." Cổ Ngân thẳng thắn cho biết, cô luôn quan niệm phải yêu bản thân mình đầu tiên nên sau cuộc tình đổ vỡ, cô không quá đau khổ - Ảnh: FBNV Nữ người mẫu cũng cho biết thêm, việc chia tay với ông Wynn Katz càng chứng tỏ cô không quen đại gia hơn tuổi vì tiền, cô chia sẻ: "Một chuyện rất đơn giản, không thích nữa thì chia tay thôi, không hợp thì chia tay. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc tôi không yêu ông ấy vì tiền. Nếu yêu vì tiền tôi không dại gì bỏ tỷ phú đó." Người mẫu Cổ Ngân và tỷ phú U80 Wynn Katz trong lễ đính hôn trước khi tuyên bố chia tay - Ảnh: FBNV Suy nghĩ tích cực, hiện đại của Cổ Ngân nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng: "Đúng kiểu phụ nữ hiện đại, luôn mong muốn được như Ngân", "Bạn này không lụy tình và suy nghĩ tích cực", "Cảm ơn chị Ngân đã chia sẻ đúng lúc em đang chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực."

Cổ Ngân lên tiếng giải thích tin đồn 'cặp kè' đại gia mới sau khi chia tay tỷ phú Mỹ 72 tuổi Thời gian gần đây, không thấy Cổ Ngân xuất hiện trên TikTok, dân tình nghi ngờ cô đang "bí mật" hẹn hò đại gia mới. Người đẹp sau đó đã lên tiếng đính chính.

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