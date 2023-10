Ồn ào giữa chủ tịch MGI và fan sắc đẹp Việt trở thành chủ đề gây bão mạng xã hội. Sáng 26/10, Mr. Nawat lại khiến mạng xã hội xôn xao khi hé lộ lý do Việt Nam out top vì ngoại hình. Mới đây, ông tiếp tục tổ chức buổi livestream nói về chủ đề này.

Việc Nawat nói rằng ông phải cố gắng đưa Thiên Ân vào Top 20 là hoàn toàn sai lầm bởi cô đã được khán giả tại quê nhà đồng lòng bình chọn cho đến phút cuối. Ông khẳng định các đại diện đến từ Lào, Myanmar, Ấn Độ đẹp và xứng đáng tiến sâu hơn Thiên Ân. Đồng thời, ông nói thêm tổ chức không quan tâm quá nhiều đến lượng follow trên trang Instagram.

Trong livestream, giám đốc điều hành MGI cũng tham gia nói về chủ đề này. Bà cũng bày tỏ sự phiền lòng về ồn ào với fan sắc đẹp Việt. Bà Teresa khẳng định dù thế nào Việt Nam vẫn trong trái tim của bà. Nhanh chóng, chủ tịch MGI bất ngờ lên tiếng: "But now is not" (tạm dịch: Nhưng bây giờ thì không). Lời nói của Mr. Nawat khiến netizen Việt càng thêm bất bình.

Bà Teresa cố gắng giải vây khi cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng và hy vọng giới mộ điệu quê nhà Thùy Tiên có thể tin tưởng vào tính công bằng của tổ chức

Trước đó, chủ tịch MGI gây tranh cãi khi đưa ra những phát ngôn thiếu tinh tế về đại diện Việt Nam. Ông thẳng thắn cho rằng Thiên Ân sở hữu hình thể chưa hoàn hảo. Đồng thời, người đứng đầu tổ chức khẳng định những giải thưởng phụ là thành tích "quá tốt" với Việt Nam.

Nguyên văn ông nói trong livestream: "Không công bằng và thẳng thắn nói là tại sao không qua vòng. Cô ấy là người duy nhất trong đó có phần thân trên dài hơn phần thân dưới. Điều đó tôi thấy rõ mà, phần hông cũng to. Tôi có thể đưa ra ý kiến khi kết thúc cuộc thi. Vì vậy, Top 20 vị trí Country's Power Of The Year là được rồi, là quá tốt rồi".

Thiên Ân luôn luôn nỗ lực và thể hiện xuất sắc trong các phần thi tại MGI 2022. Người đẹp sinh năm 2000 cũng bày tỏ tiếc nuối và bất ngờ khi dừng chân tại top 20: “Em không nghĩ là em out top 10”. Khoảnh khắc Thiên Ân khóc trong hậu trường sau đêm chung kết khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Thiên Ân ôm Thùy Tiên khóc nức nở trong hậu trường khi không lọt vào top 10.

Không chỉ riêng Việt Nam, người hâm mộ trên thế giới cũng cho rằng đại diện đến từ Việt Nam xứng đáng có mặt trong top 5 chung cuộc. Trước đêm chung kết khán giả quốc tế đưa ra bảng xếp hạng dự đoán kết quả MGI 2022, đại diện Việt Nam luôn góp mặt trong các bảng xếp hạng.

Người hâm mộ Philippines cũng chia sẻ về việc hủy theo dõi tài khoản MGI.

Người hâm mộ quốc tế lên tiếng khi Mr. Nawat cho rằng các tài khoản bỏ theo dõi MGI đều đến từ Việt Nam.

Rất nhiều fan sắc đẹp quốc tế đã bày tỏ sự ủng hộ với Thiên Ân.

Fan quốc tế dành lời khen ngợi cho đại diện Việt Nam đã cố gắng hết mình dù kết quả không như mong đợi.

Được biết, cuộc thi Miss Grand International 2023 sẽ được tổ chức tại Việt Nam, giữa làn sóng tranh cãi về kết quả chung cuộc và việc lượt theo dõi tài khoản Miss Grand International sụt giảm cực mạnh, nhiều người lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc Việt Nam đăng cai cuộc thi vào năm sau. Tuy vậy, qua sự việc trên cũng thể hiện tinh thần đoàn kết của fan sắc đẹp Việt, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ đại diện nước nhà.