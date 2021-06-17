Trai xinh, gái đẹp Vbiz ‘chuyển nóng’ tiền ủng hộ Quỹ vaccine Covid-19 theo bàn thắng tuyển Việt Nam, con số cuối cùng ai cũng 'choáng'

Mới đây, các diễn viên công khai quyên góp cho Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 dựa trên thành tích đội tuyển Việt Nam đạt được trong vòng loại World Cup lần này. Với mong muốn dịch bệnh sớm được đẩy lùi, các nghệ sĩ đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Trước tình hình dịch đang phức tạp dạo gần đây, các nghệ sĩ, diễn viên đều chung tay và đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19. Song, không ít những người nổi tiếng trong Vbiz chọn cách quyên góp "khá sáng tạo", kết hợp với không khí bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và UAE mới đây. Cụ thể, các nghệ sĩ sẽ tặng Quỹ vaccine phòng chống dịch Covid-19 dựa trên số bàn thắng được ghi của đội tuyển nước nhà. Lily Chen là một nữ diễn viên và cũng từng quen mặt với danh hiệu Á quân 1 Tình Bolero năm 2019. Cô nàng đã tuyên bố "chơi lớn" và quyên góp vào Quỹ vaccine phòng chống dịch với số tiền 20 triệu cho một bàn thắng của tuyển Việt Nam.

Nữ diễn viên không ngần ngại chuyển hẳn 100 triệu đồng vào Qũy vắc xin chống dịch - Ảnh: FBNV Hành động tốt đẹp của cô nàng đã ghi dấu trong lòng nhiều người hâm mộ - Ảnh: FBNV Dù chỉ ghi được 2 bàn thắng, nhưng các cầu thủ trẻ vẫn bước chân vào vòng loại cuối cùng. Vì vậy, nữ diễn viên đã "chuyển nóng" số tiền 100 triệu đồng, tức là gấp 3 lần so với lời hứa ban đầu. Hành động này đã khiến cư dân mạng tỏ ra khá bất ngờ. Song ngay sau đó, cô nàng liên tục nhận được "cơn mưa" lời khen và trầm trồ từ cộng đồng mạng. Số tiền được chuyển nhiều hơn số tiền mà cô nàng đã hứa ban đầu - Ảnh: FBNV Trước khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và UAE diễn ra, diễn viên Tuấn Trần cũng đăng tải trên trang cá nhân của mình: "Việt Nam mà vào 1 trái thì Tuấn sẽ ủng hộ tiếp cho quỹ vaccine Covid 10 triệu... Bao nhiêu trái thì nhân lên nha, vừa vui vừa có ích cho cộng đồng. Dịch nghèo rồi nhưng vẫn muốn khô máu ủng hộ đội tuyển".

Pha chơi lớn của anh nàng khá nhanh chóng gây được sự chú ý với cư dân mạng. Đồng thời, không ít người đã dành lời khen cho hành động vô cùng ý nghĩa và thiết thực của nam diễn viên giữa lúc tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp này. Tuấn Tuần hứa tặng 10 triệu đồng cho mỗi bàn thắng của tuyển Việt Nam - Ảnh: FBNV Nam diễn viên vô cùng hào hứng trước trận đấu - Ảnh: FBNV Nam diễn viên đã chuyển đúng số tiền 10 triệu đồng cho một trái bóng vào lưới đối phương của tuyển Việt Nam như đã hứa trước đó. Số tiền được công khai sau khi chuyển vào Qũy vắc xin chống dịch - Ảnh: FBNV Hiện tại, trên các nền tảng mạng xã hội, các sao Việt hay những người có sức ảnh hưởng tới cộng đồng mạng vẫn đang tiếp tục quyên góp và kêu gọi mọi người chung tay chống dịch và mang vắc xin phòng Covid-19 về nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trai-xinh-gai-dep-vbiz-chuyen-nong-tien-ung-ho-quy-vaccine-covid-19-theo-ban-thang-tuyen-viet-nam-con-so-cuoi-cung-ai-cung-choang-409079.html