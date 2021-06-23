Điều đáng nói, mặc dù nàng Hậu đã qua 2 lần sinh nở nhưng cô vẫn khiến cộng đồng mạng hết lời khen ngợi về bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp cùng dáng vóc nuột nà và phong cách thời trang quý phái.

Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo sở hữu gương mặt đại diện cho sự chuẩn mực, mang một nét ngọt ngào khó tả. NMỹ nhân này được người hâm mộ ưu ái đặt mỹ từ "Hoa hậu của các Hoa hậu" hay "Thần tiên tỷ tỷ". Bởi lẽ, người đẹp không chỉ sở hữu một gương mặt đẹp, một vóc dáng chuẩn "vạn người mê" mà còn mang trong mình một nhân cách sống tốt.

Nàng hậu quả thật xứng danh với cái tên 'Thần tiên tỷ tỷ' vì khuôn mặt đẹp không góc chết - Ảnh: Internet

Hoa hậu Tiểu Vy

Kế thừa ngôi vị Hoa hậu của đàn chị Đặng Thu Thảo, sau nhiều năm mới xuất hiện lại một mỹ nhân được cả công chúng nhận định là "Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam". Thật không ngoa không dành lời khen này cho nàng Hoa hậu Trần Tiểu Vy.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được nhiều người nhận định là 'Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam' - Ảnh: Internet

Trái với vẻ ngọt ngào của Đặng Thu Thảo, nàng Tiểu Vy lại sở hữu một vẻ đẹp sắc sảo, thu hút với đôi mắt to tròn, lông mày cong, sống mũi cao, bờ môi căng mọng sexy và ngũ quan hài hoà. Không khó để nhận ra gương mặt của Tiểu Vy cũng đạt chuẩn "tỷ lệ vàng" khi nhìn ở góc nghiêng.

Tiểu Vy mang nét đẹp sắc sảo với đôi mắt to tròn, lông mày cong, sống mũi cao, bờ môi căng mọng sexy và ngũ quan hài hoà - Ảnh: Internet

Hoa khôi Nam Em

Nam Em gây nhiều sự chú ý khi đánh dấu sự trở lại showbiz qua việc xác nhận tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Vốn sở hữu gương mặt thanh tú, dịu dàng và còn được nhiều người ví như "bản sao của hoa hậu Thu Thảo" chắc chắn Nam Em sẽ là một đối thủ "đáng gờm" cho các thí sinh tham gia cuộc thi năm nay

Nam Em sở hữu gương mặt thanh tú, dịu dàng và còn được nhiều người ví như "bản sao của Hoa hậu Thu Thảo" - Ảnh: Internet

Người đẹp sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào, dáng vẻ gợi cảm với chiều cao 1m73 và số đo 3 vòng lý tưởng 85-60-90 (cm). Cô cũng gây được nhiều ấn tượng tại đấu trường nhan sắc quốc tế khi lọt vào top 5 cuộc thi Miss Earth tổ chức tại Philippines vào tháng 10/2016.

Người đẹp Nam Em rất chịu khó biến hoá nhiều phong cách - Ảnh: Internet

Á hậu Diễm Trang

Á hậu Diễm Trang là một trong những nàng Hậu tài sắc vẹn toàn của làng hậu Việt. Sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, người đẹp hoạt động sôi nổi với vai trò MC. Diễm Trang sở hữu gương mặt cuốn hút kì lạ với nét thuần khiết tựa nữ thần với đôi mắt tròn, lông mi cong vút và sóng mũi cao.

Á hậu Diễm Trang sở hữu gương mặt cuốn hút kì lạ với nét thuần khiết tựa nữ thần - Ảnh: Internet

Bên cạnh vẻ mong manh dễ vỡ, nàng hậu lại sở hữu thêm vẻ quyến rũ cuốn hút - Ảnh: Internet

Hoàng Thùy Linh

Hoàng Thuỳ Linh sở hữu gương mặt "tỷ lệ vàng" với những đường nét trên khuôn mặt thật khó có chỗ nào nào để chê. Trước đây, Hoàng Thùy Linh từng gây sốt khi thử nghiệm "trend" đo gương mặt tỷ lệ vàng theo style Hàn Quốc. Kết quả gây choáng khi 3 điểm nối giữa chóp mũi, môi và cằm của giọng ca "Kẻ cắp gặp bà già" thực sự đều nằm trên 1 đường thẳng.

Hoàng Thuỳ Linh khi sốt với kết quả thử nghiệm 'trend' đo gương mặt tỷ lệ vàng theo style Hàn Quốc - Ảnh: Internet