Tỉnh Quảng Ngãi chính thức lên tiếng về số tiền 14 tỉ đồng mà ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ cho bà con bị lũ lụt

Sao Việt 04/10/2021 19:05

Bà Hà Thị Anh Thư đã có những chia sẻ liên quan đến hoạt động thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên tại tỉnh Quảng Ngãi với khoản tiền hỗ trợ 14 tỷ đồng.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện bỗng xuất hiện giấy "xác nhận quyên góp 14 tỉ đồng" cho tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến việc vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện miền Trung lũ lụt vào tháng 11/2020. 

Đáng chú ý trong giấy xác nhận này, bà Hà Thị Anh Thư -  Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ký biên bản xác nhận số tiền hỗ trợ 14 tỷ đồng. Trao đổi với Dân Trí, ngày 4/10, bà Hà Thị Anh Thư đã có những chia sẻ liên quan đến hoạt động thiện nguyện của ca sĩ Thủy Tiên tại tỉnh Quảng Ngãi, cũng như việc xác nhận khoản tiền hỗ trợ 14 tỷ đồng nói trên.

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Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ngoài biên bản xác nhận này còn có đầy đủ danh sách những cá nhân được nhận tiền hỗ trợ - Ảnh: Dân Trí

Bà Hà Thị Anh Thư cho biết, hoạt động trao hỗ trợ cho người dân tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức khá chặt chẽ. Người dân bị ảnh hưởng do bão lụt được các địa phương lập danh sách rõ ràng, chở đến tận địa điểm nhận hỗ trợ với số tiền 5 triệu đồng/người.

Bà Hà Thị Anh Thư thông tin: "Mỗi người được hỗ trợ 5 triệu đồng tiền mặt, có danh sách đầy đủ. Một số trường hợp được hỗ trợ tiền làm nhà, một số ít người không có tên trong danh sách thì được vợ chồng Thủy Tiên dùng tiền túi tặng riêng 1-2 triệu đồng. Cái này chúng tôi cùng tham gia, giám sát rất chặt chẽ".

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Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tham dự buổi trao hỗ trợ số tiền 14 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lụt - Ảnh: Dân Trí

Ngoài ra, theo bà Hà Thị Anh Thư cho biết thêm, ngày tổ chức trao hỗ trợ, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên mang đến rất nhiều tiền mặt. Sau đó, các tình nguyện viên của ban tổ chức mới bắt đầu chia thành từng phần, mỗi phần 5 triệu đồng. Do đó, những người dân có tên trong danh sách đều nhận hỗ trợ được duyệt đầy đủ.

Vừa qua, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thụ lý, kiểm tra, xác minh các nguồn tin, phối hợp với các ngân hàng rà soát, xác định tài khoản đã huy động tiền từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp, quá trình giải ngân.

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp UBND và MTTQ Việt Nam các cấp ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi để xác minh làm rõ số tiền cứu trợ tại các địa phương.

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