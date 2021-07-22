Tình nguyện đi chợ mùa dịch, nam diễn viên mua nhầm rau bị 'ăn mắng' té tát: Tụi em làm tình nguyện viên hay là phá hoại?

Sao Việt 22/07/2021 13:16

Các nghệ sĩ đi làm tình nguyện viên là hoạt động ý nghĩa mang tính san sẻ với người dân trong thời điểm tình hình dịch bệnh căng thẳng.

Những ngày qua, các nghệ sĩ Việt rất tích cực tham gia làm tình nguyện vào các hoạt động cộng đồng để góp sức cho dịch bệnh mau chóng qua đi. Có người sẽ tham gia điều phối người dân lấy mẫu xét nghiệm, có người tình nguyện giúp đỡ tại các khu cách ly,... Mới đây, diễn viên Hoàng Phi Kha kể câu chuyện đi làm tình nguyện mùa dịch nhưng vẫn bị mắng khiến các khán giả vô cùng bức xúc.

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Hoàng Phi Kha kể chuyện đi làm tình nguyện nhưng vẫn bị 'ăn mắng' - Ảnh: Chụp màn hình

Theo như lời kể, anh cho biết mình tham gia hoạt động mua đồ giúp người dân trong khu cách ly. Khách hàng gửi mua "0,5kg loại xà lách búp Mỹ" nhưng nam diễn viên đã nhầm sang "1kg xà lách" vì khi ấy trên quầy cũng chỉ có duy nhất 1 loại nên nam diễn viên cứ nghĩ chúng giống nhau.

Dù đang góp sức hỗ trợ mọi người thế nhưng Hoàng Phi Kha lại bị khách ấy cho "ăn mắng" nặng nề chỉ vì lấy nhầm xà lách. Anh kể:

"Chị ấy gọi lại chửi mình và mình giải thích là tụi em chỉ tình nguyện viên đi mua hàng giúp chị thôi. Với lại em là con trai nên không rành về rau lắm, chị thông cảm cho em. Em xin lỗi chị. Mình đã nhận lỗi sai là do mình rồi mà chị còn chửi tiếp, tui nhắn trong đơn mua có 0,5kg mà đi mua 1kg giờ sao mà ăn hết, tụi em làm tình nguyện viên hay là phá hoại, nhắm làm được thì làm làm không được thì nghỉ đi. Tui sẽ báo cáo lại với bên siêu thị, nói xong chị tắt máy."

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Dù đang góp sức hỗ trợ mọi người trong mùa dịch thế nhưng Hoàng Phi Kha lại bị khách ấy cho 'ăn mắng' nặng nề - Ảnh: FBNV

Sau khi bài viết đăng tải, nhiều khán giả cũng không khỏi bức xúc thay cho nam diễn viên. Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, có người sẵn sàng bỏ sức hỗ trợ san sẻ khó khăn thì lẽ ra nên được nhận lời cảm ơn chứ không phải những lời mắng nặng nề như thế. Bên cạnh đó, các sao Việt cũng đồng loạt gửi lời động viên và bày tỏ sự đồng cảm với Hoàng Phi Kha khi đi tình nguyện mùa dịch.

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Sao Việt và khán giả cũng cảm thấy bức xúc thay cho Hoàng Phi Kha - Ảnh: Chụp màn hình
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