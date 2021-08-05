Trước phản ứng "lạ lẫm" của cộng đồng mạng, Thu Trang bình luận bày tỏ sự thắc mắc và nhận về câu trả lời đầy ngỡ ngàng.

Mới đây, Thu Trang đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh đang đứng tưới cây kèm theo caption: "Trời ơi thèm ăn đủ thứ...phở, hủ tiếu, cơm tấm, bánh mì, sushi,... cả nhà hết dịch sẽ ăn gì đầu tiên?"

Bài đăng mới đây của Thu Trang - Ảnh: Internet

Dưới phần bình luận, mọi người đã không ngần ngại nói lên thứ mà mình muốn thưởng thức nhất sau khi hết dịch, tám chuyện vô cùng rôm rả thế nhưng điều gây khó hiểu là bài đăng này của nữ diễn viên nhận về rất nhiều lượt phẫn nộ, con số đã lên gần đến 7000. Không chứa bất kỳ nội dung gì phản cảm hay đáng tranh cãi, mọi thứ vô cùng bình thường nên chứng kiến sự phản ứng "lạ lẫm" này, Thu Trang không khỏi hoang mang. Cuối cùng bà xã Tiến Luật đã bình luận bày tỏ sự thắc mắc của mình: "Ủa, sao cả nhà thả phẫn nộ nhiều dạ?".

Bài đăng nhận về một 'cơn bão' phẫn nộ khiến Thu Trang không khỏi hoang mang - Ảnh: Internet

Trả lời Thu Trang, một số dân tình cho biết thời điểm này việc đồ cập đến những đồ ăn thức uống ngon lành trước kia làm cho nhiều người không hài lòng, cụ thể một tài khoản đã bình luận rằng: "Biết sao giờ, dịch bệnh không ai ra ngoài ăn được nên kể tên đồ ăn người ta tức á".

Hiểu rõ được nguyên nhân, Thu Trang có lẽ đã thở phào nhẹ nhõm vì vừa rồi mình không phải vô tình gây ra chuyện "kinh thiên động địa gì", cô hóm hỉnh: "Thì ra giờ kể tên đồ ăn cũng là cái tội kkk post hình đồ ăn chắc bị mọi người unlike luôn quáaaaa".

Hiểu rõ được sự tình, Thu Trang hóm hỉnh bình luận thêm - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-trang-bang-hoang-khi-dang-anh-tuoi-cay-binh-thuong-nhung-lai-nhan-ve-gan-7000-phan-no-416068.html