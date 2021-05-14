Thu Hà ‘Hướng dương ngược nắng’: ‘Gừng càng già càng cay’, trẻ trung khó tin, visual đỉnh cao ở tuổi 52

Sao Việt 14/05/2021 17:57

Khác với tạo hình bà Bạch Cúc trong "Hướng dương ngược nắng", Thu Hà ngoài đời trẻ trung năng động, giữ vững đẳng cấp của một Thu Hà "Lá ngọc cành vàng" xinh đẹp, diễm lệ năm xưa.

Là nghệ sĩ nổi tiếng từ những năm 80 – 90, diễn viên Thu Hà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 17 tuổi với vai diễn đầu tay là quận chúa Quỳnh Hoa trong “Đêm hội Long Trì”. Hay “Lá ngọc cành vàng”, một bộ phim kinh điển làm nên tên tuổi của Thu Hà, cô đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả bởi vẻ đẹp "khuôn vàng thước ngọc" chuẩn Á Đông. Cũng từ đây mà nữ diễn viên gắn liền với danh xưng “Thu Hà lá ngọc cành vàng”.

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Quận chúa Quỳnh Hoa trong 'Đêm hội Long Trì' - Ảnh: Internet
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Vẻ đẹp của Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' năm ấy khiến bao người thổn thức - Ảnh: Internet

Với đôi mắt sắc sảo, diễm lệ cùng nét mặt cao sang, Thu Hà chuyên trị những vai mỹ nhân có thân thế tiểu thư đài các hay quận chúa lá ngọc cành vàng. Đến năm 20 tuổi, nữ nghệ sĩ đã trở thành ngôi sao sân khấu sáng giá được nhiều người săn đón bậc nhất lúc bấy giờ. Ngoài đóng phim, NSND Thu Hà còn xuất hiện rất nhiều trong tranh, ảnh, báo chí lúc bấy giờ và được ví như "biểu tượng nhan sắc” Việt.

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Đôi mắt to tròn sắc sảo hút hồn bao chàng trai thời ấy - Ảnh: Internet

Nhiều năm lao động nghệ thuật miệt mài, năm 2019, nữ diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Được biết, sau 5-6 năm kể từ "Khúc hát mặt trời", Thu Hà mới tái xuất với “Hướng dương ngược nắng” – tác phẩm được xem là "bộ phim truyền hình quốc dân”.

Khán giả đã không thất vọng với màn tái xuất này của nữ nghệ sĩ sau nhiều năm vắng bóng. Ở tuổi 52, về khả năng diễn xuất của Thu Hà, có thể nói là “gừng càng già càng cay” khi cô thể hiện thành công trọn vẹn vai Bạch Cúc. Dù đây là một vai diễn thách thức đối với cô, bởi Bạch Cúc là một người đàn bà sắc sảo, mưu mô khác hoàn toàn với các vai “cành vàng lá ngọc” đã gắn liền với hình ảnh Thu Hà trước đây.

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Thu Hà thể hiện xuất sắc vai bà Bạch Cúc trong' Hướng dương ngược nắng' - Ảnh: Internet

Thoát khỏi vai diễn, Thu Hà thật sự vẫn là một quý bà mang đầy năng lượng tích cực. Tuổi ngoài 50, là bà mẹ có con trai lớn 20 tuổi, Thu Hà vẫn giữ cho mình nét trẻ trung, năng động cùng phong cách thời trang quyến rũ, thời thượng, sành điệu, đôi khi còn có phần cá tính.

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Thu Hà tuổi ngoài 50 vẫn giữ phong thái của Thu Hà 'lá ngọc cành vàng' năm nào - Ảnh: Internet
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Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp dịu dàng nền nã nhưng không kém phần sang trọng quý phái - Ảnh: Internet
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Thu Hà đời thường ăn mặc rất trẻ trung, năng động - Ảnh: Internet
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Đôi khi lại cá tính không kém phần 'xì teen' - Ảnh: Internet

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc, Thu Hà tâm sự: “Nhiều khi tôi cứ bị áp lực vì hình ảnh của mình lúc còn trẻ. Bản thân tôi cứ vô tư sống nhưng mỗi lần xuất hiện một nếp nhăn, đám bạn thân cũng băn khoăn nói gì đến khán giả đã yêu quý mình thấy mình thay đổi. Tuy nhiên cũng rất nhiều người nói tôi trẻ hơn tuổi. Tôi không có bí quyết gì cả ngoài việc vô tư sống.

Cuộc sống sẽ không tránh khỏi những khó khăn, ta phải bình tĩnh đón nhận và vượt qua nó, vượt qua những phiền não ảnh hưởng đến sức khỏe và sắc đẹp. Là phụ nữ đương nhiên ai cũng phải quan tâm đến việc chăm sóc sắc đẹp.

Điều tôi quan tâm hơn cả đấy chính là phong thái. Mỗi ngày của tôi giống như vai diễn vậy. Cách ăn mặc theo phong cách khác nhau. Nhưng tôi hay mặc đồ trẻ trung hơn nên mọi người thấy vậy.”

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Bí quyết giữ gìn nhan sắc của Thu Hà là vô tư sống - Ảnh: Internet

NSND Thu Hà cho hay bản thân cũng không phải quá giữ gìn nhan sắc. nữ diễn viên cho hay: “Tôi không làm đẹp nhiều, không tốn tiền đến spa, hay phòng tập. Tất cả mọi thứ đến tự nhiên nhưng bền bỉ. Tôi chạy, đi bộ, đi xe đạp. Đó là những thú vui của tôi. Vẻ ngoài của tôi chưa đến độ xuống cấp phải can thiệp”.

NSND Thu Hà: 'Diễm Loan là nhân vật dở hơi nhưng nhờ Vân Dung diễn ấn tượng'

NSND Thu Hà: 'Diễm Loan là nhân vật dở hơi nhưng nhờ Vân Dung diễn ấn tượng'

"Diễm Loan là nhân vật dở hơi cám hấp nhưng nhờ Vân Dung diễn ấn tượng nên cứ cuốn người xem đi như thế. Mỗi lần Vân Dung xuất hiện là khán giả chỉ tập trung vào cô nên dễ có cảm giác bà Diễm Loan xuất hiện nhiều, được "ưu ái" trong phim", NSND Thu Hà chia sẻ.

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