Thông báo tin 'chấn động', nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong lại nhận được vô vàn lời chúc mừng của cư dân mạng

Anh chia sẻ thêm, vợ mình vừa sinh một bé trai, nặng 3.87Kg, dài 50cm, hồng hào khoẻ mạnh vào lúc 9:02 ngày 17/05/2021 và bé được gọi với tên thân mật Sun. Không giấu được niềm hạnh phúc, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong hào hứng khoe:

Với dòng trạng thái dí dỏm khoe "thiên thần thứ ba" đã hạ cánh ở gia đình mình, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong còn cho biết bà xã Bảo Ly hiện cũng rất khoẻ mạnh, đang hồi phục mau chóng sau lần vượt cạn thứ 3 này.

THIÊN THẦN THỨ BA đã hạ cánh nơi gia đình mình. Là một bé trai, nặng 3.87Kg, dài 50cm, hồng hào khoẻ mạnh. Mẹ nhìn thấy con lần đầu vào lúc 9:02 ngày 17/05/2021.

"TIN CHẤN ĐỘNG dành cho những bạn bè thân thương và những người thân của gia đình mình:

Con là “ngón út” của bàn tay năm ngón (Daddy finger, Mommy finger, Brother finger, Sister finger và Baby finger).

Con tên là Sun, sẽ là một Mặt Trời chiếu vô vi vào cả những niềm vui và nỗi buồn.

Còn Mommy Finger Ly Phan thì cũng rất khoẻ mạnh, không gặp bất kỳ sự cố nào và đang hồi phục mau chóng. Cũng là nhờ rất nhiều năng lượng, lời chúc từ mọi người gửi đến. Xin biết ơn mọi người rất nhiều vì điều này!"

'Thiên thần' thứ 3 vừa hạ cánh tại nhà nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong - Ảnh: FBNV Dù anh không chụp rõ mặt nhưng vẫn thấy bé có nét dễ thương - Ảnh: FBNV

Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, một mình Nguyễn Hải Phong đưa vợ đi sinh và chăm cô ở bệnh viện. Anh nói:

"Vợ tôi sinh mổ lần thứ ba nên có chút nguy hiểm hơn so với hai lần trước. Tôi lo lắng suốt thời gian cô ấy ở phòng sinh. Cảm ơn mọi người luôn cầu nguyện cho hai mẹ con". Trước đó, sức khỏe vợ anh không tốt nên bốn tháng đầu mang thai cô bị nghén, không ăn uống được. Anh phải hạn chế công việc để đồng hành, chăm sóc bà xã."

Tin "chấn động" mà anh thông báo nhanh chóng thu hút được sự chú ý và nhận được vô vàn lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp, những người yêu thương gia đình,...

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân bày tỏ: "Em chúc mừng Anh và toàn thể gia đình ạ", ca sĩ Thu Thủy: "Chúc mừng anh và bạn Ly Phan mẹ tròn con vuông nha!", MC Phan Anh: "Chung vui cùng cả nhà"...

Nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp dành cho gia đình anh - Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và Bảo Ly cưới nhau năm 2010. Con trai đầu của họ tên Xì Trum - lên chín tuổi, con gái Moon được năm tuổi. Cả hai quen nhau thời đại học, kết hôn sau tám năm hẹn hò. Nhạc sĩ cho biết vợ luôn là hậu phương vững chắc cho anh trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.