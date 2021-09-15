Thêm một nam diễn viên hài nổi tiếng mắc Covid-19 sau thời gian tích cực hỗ trợ vào các hoạt động cộng đồng

Sao Việt 15/09/2021 15:07

Trước khi nhiễm Covid-19, nam diễn viên hài từng tích cực tham gia vào công tác hỗ trợ, giúp đỡ y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc cộng đồng.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên hài Dương Thanh Vàng bất ngờ chia sẻ việc bản thân mắc Covid-19 và tự chữa khỏi tại nhà sau một thời gian. Được biết, nam diễn viên phát hiện bị nhiễm Covid-19 sau khi một người bạn khác của anh là F0.

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Dương Thanh Vàng tiết lộ bản thân bị nhiễm Covid-19 và tự chữa trị tại nhà - Ảnh: FBNV

Trái với tâm trạng lo lắng khi bị nhiễm bệnh, Dương Thanh Vàng cho biết anh vẫn đón nhận mọi chuyện với một thái độ lạc quan, tích cực. Anh chia sẻ trên trang cá nhân về "Hành trình F0 - Rung cảm cùng Na" với giọng điệu hài hước:

"Tôi đón chờ những gì tới trong sự háo hức và hồ hỡi bởi đó là số phận, chỉ có số phận mới khiến ta thành F1 vô duyên vô cớ như vậy thôi, ha ha... Ngày thứ 12: Đúng là Na chưa buông tha tôi, Na dùng mọi cách khiến tôi cảm động, và đúng như những gì Na toan tính, tôi mủi lòng, tôi xổ mũi.

Ngày thứ 13: Đúng là trong tình yêu, khi không được yêu, người ta sẽ rất là tàn nhẫn, Na làm tôi mủi lòng, rồi Na làm tôi lỏng mùi! Tôi không còn ngửi được bất kỳ mùi vị gì nữa, không phải mất hẳn mà là rất khó để cảm nhận. Dầu gió cũng như nước lã, chỉ là cay và nóng chứ chả có nồng nàn gì cả.

Ngày thứ 21, 22, 23,…, ngày hôm qua: 14 ngày xa Na, bốn lần kiểm tra, kiếm tìm em Na đều bặt vô âm tính. Tôi vội vã báo cáo, được chạy PCR và người ta báo tin buồn cho tôi rằng bé Na đã không qua khỏi, rằng tình yêu không hồi đáp làm em tuyệt vọng và tự sát trong tim tôi! 

Tội cho em ấy và tình yêu mù quáng! Vĩnh biệt Corona! Tôi là người chiến thắng!". 

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Dương Thanh Vàng vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan khi điều trị Covid-19 tại nhà - Ảnh: Internet

Theo nam diễn viên hài cho biết tính tới thời điểm hiện tại, anh đã chiến đấu với "Cô vi" hơn 20 ngày và  may mắn kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy anh chàng đã chiến thắng được Covid-19. Trong thời gian vừa qua, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, Dương Thanh Vàng đã cùng một số nghệ sĩ khác rất hăng hái tham gia vào các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ cộng đồng như hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn, đi chợ hộ, tiếp tế hàng hóa cho các khu vực phong tỏa cách ly,...

Dương Thanh Vàng được biết đến kể từ khi tham gia Cười Xuyên Việt. Hiện tại, nam diễn viên cũng là một trong những cái tên quen thuộc trên màn ảnh, gameshow cũng như sân khấu kịch.

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Anh phát hiện nhiễm Covid-19 từ tháng 8 và qua đời sau thời gian điều trị tích cực tại bệnh viện. Trước khi qua đời, tình trạng bệnh của ca sĩ Đình Hùng chuyển nặng, rơi vào hôn mê sâu.

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