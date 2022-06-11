Tan chảy trước vẻ ngoài đáng yêu, nhí nhảnh của bé Quỳnh Chi trong vai Vân Vân "Thương Ngày Nắng Về "

Bộ phim ''Thương ngày nắng về'' hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Để làm nên thành công của bộ phim, ngoài những diễn xuất của các diễn viên gạo cội, không thể không kể đến dàn diễn viên nhí đáng yêu, xinh xắn. Các diễn viên nhí này không chỉ góp phần khiến bộ phim hoàn thiện hơn mà còn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Phân cảnh bé Vân Vân chứng kiến bố mất dưới mưa.

Một trong số đó phải kể đến vai diễn Vân Vân lúc nhỏ, do bé Chu Quỳnh Chi đảm nhận. Vân Vân là cô con gái út trong gia đình bà Nga (NSƯT Thanh Quý). Dù chỉ xuất hiện ở 2 tập phim (phần hồi tưởng) nhưng vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của Quỳnh Chi khiến nhiều khán giả khó quên bởi vai diễn này khá khó về diễn xuất.