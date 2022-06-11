Tan chảy trước vẻ ngoài đáng yêu, nhí nhảnh của bé Quỳnh Chi trong vai Vân Vân "Thương Ngày Nắng Về "

Sao Việt 11/06/2022 02:23

Diễn viên nhí Quỳnh Chi-Vân Vân của Thương Ngày Nắng Về đã gây sự chú ý đến cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài đáng yêu, nhí nhảnh cùng với nét diễn đầy tự nhiên của cô bé.

Bộ phim ''Thương ngày nắng về'' hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Để làm nên thành công của bộ phim, ngoài những diễn xuất của các diễn viên gạo cội, không thể không kể đến dàn diễn viên nhí đáng yêu, xinh xắn. Các diễn viên nhí này không chỉ góp phần khiến bộ phim hoàn thiện hơn mà còn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Tan chảy trước vẻ ngoài đáng yêu, nhí nhảnh của bé Quỳnh Chi trong vai Vân Vân 'Thương Ngày Nắng Về ' - Ảnh 1
Phân cảnh bé Vân Vân chứng kiến bố mất dưới mưa.

 Một trong số đó phải kể đến vai diễn Vân Vân lúc nhỏ, do bé Chu Quỳnh Chi đảm nhận. Vân Vân là cô con gái út trong gia đình bà Nga (NSƯT Thanh Quý). Dù chỉ xuất hiện ở 2 tập phim (phần hồi tưởng) nhưng vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của Quỳnh Chi khiến nhiều khán giả khó quên bởi vai diễn này khá khó về diễn xuất.

Tan chảy trước vẻ ngoài đáng yêu, nhí nhảnh của bé Quỳnh Chi trong vai Vân Vân 'Thương Ngày Nắng Về ' - Ảnh 2
Hậu trường cảnh quay của bé Quỳnh Chi.

 Được biết trước đó, cô bé cũng từng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình, trong đó có Hồ Sơ Cá Sấu. Ngoài ra, Quỳnh Chi cũng tham gia chụp ảnh, quay TVC quảng cáo từ khi gần 5 tuổi. Chính vì thế, không chỉ trên phim mà những hình ảnh ngoài đời đáng yêu, fashion của cô bé cũng là lý do khiến cô bé hút fan.

Tan chảy trước vẻ ngoài đáng yêu, nhí nhảnh của bé Quỳnh Chi trong vai Vân Vân 'Thương Ngày Nắng Về ' - Ảnh 3
Quỳnh Chi sở hữu khuôn mặt đáng yêu và xinh đẹp.

 Vào năm 2019, diễn viên nhí này tham gia 1 buổi casting trực tiếp. Lọt vào "mắt xanh" của các thành viên đoàn làm phim vì thấy Nhím đáng yêu, tự nhiên, phù hợp với các vai diễn họ đang tìm. Kể từ đó, cô bé xinh đẹp trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng book quay TVC quảng cáo.

Tan chảy trước vẻ ngoài đáng yêu, nhí nhảnh của bé Quỳnh Chi trong vai Vân Vân 'Thương Ngày Nắng Về ' - Ảnh 4

Quỳnh Chi thu hút khán giả không chỉ nhờ khả năng diễn xuất mà còn về vẻ ngoài nhí

nhảnh.

 

Tan chảy trước vẻ ngoài đáng yêu, nhí nhảnh của bé Quỳnh Chi trong vai Vân Vân 'Thương Ngày Nắng Về ' - Ảnh 5

 

Tan chảy trước vẻ ngoài đáng yêu, nhí nhảnh của bé Quỳnh Chi trong vai Vân Vân 'Thương Ngày Nắng Về ' - Ảnh 6

 

Tan chảy trước vẻ ngoài đáng yêu, nhí nhảnh của bé Quỳnh Chi trong vai Vân Vân 'Thương Ngày Nắng Về ' - Ảnh 7
Cô bé có gu thời trang rất cá tính.

 

 

Tan chảy trước vẻ ngoài đáng yêu, nhí nhảnh của bé Quỳnh Chi trong vai Vân Vân 'Thương Ngày Nắng Về ' - Ảnh 8

 

Tan chảy trước vẻ ngoài đáng yêu, nhí nhảnh của bé Quỳnh Chi trong vai Vân Vân 'Thương Ngày Nắng Về ' - Ảnh 9

 

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Từ khóa:   Thương Ngày Nắng Về diễn viên nhí Bé Vân Vân

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