Showbiz Việt chào năm 2022: Người chỉ mong bình an, người khoe hạnh phúc khiến nhiều người 'nổ mắt' ghen tỵ

Sao Việt 01/01/2022 20:08

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, diễn viên Quỳnh Thư, Diệu Nhi, Á hậu Thúy Vân,... trải lòng về một năm cũ đã qua và chào đón năm mới 2022 với nhiều hy vọng.

Năm 2021 đã chính thức khép lại, tất cả mọi người đều trông chờ vào một năm mới với nhiều điều tích cực nhất Sao Việt đã có những trải lòng trong năm mới.

Showbiz Việt chào năm 2022: Người chỉ mong bình an, người khoe hạnh phúc khiến nhiều người 'nổ mắt' ghen tỵ - Ảnh 1
 Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà viết: "Mọi thứ đã qua. Hãy cùng vững tin cho 2021. Xin được cầu chúc cho tất cả luôn thật hạnh phúc và trân trọng những giây phút có nhau sau những mất mát tổn thương của 2020. Happy new year".

Showbiz Việt chào năm 2022: Người chỉ mong bình an, người khoe hạnh phúc khiến nhiều người 'nổ mắt' ghen tỵ - Ảnh 2
 Diễn viên Quỳnh Thư

Quỳnh Thư chia sẻ trên trang cá nhân: "Một năm qua có nhiều điều chưa thể hoàn thành được, không chỉ riêng tôi mà còn nhiều người nữa do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì dịch nên các kế hoạch trong nghệ thuật của tôi đều bị trì hoãn, công việc kinh doanh cũng không thể như ý muốn. Thế nên điều mà tôi mong nhất trong năm mới là dịch bệnh sẽ sớm qua đi, để cuộc sống được trở lại được bình thường và mọi người có một sống ấm êm, hạnh phúc bên nhau".

Showbiz Việt chào năm 2022: Người chỉ mong bình an, người khoe hạnh phúc khiến nhiều người 'nổ mắt' ghen tỵ - Ảnh 3
Diệu Nhi chia sẻ cô chỉ cầu mong một năm mới bình an và hạnh phúc  

Diệu Nhi cảm ơn một năm cũ đã cho bản thân nhiều thử thách để thấy mình thật sự mạnh mẽ, Cho mình trường thành hơn vì đã biết tha thứ, cho mình cảm nhận được hạnh phúc rõ ràng nhất vì 1 năm khó khăn đủ đường nhưng mình vẫn luôn được bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yêu thương và quan tâm sau tất cả gia đình là quan trọng nhất. 

Showbiz Việt chào năm 2022: Người chỉ mong bình an, người khoe hạnh phúc khiến nhiều người 'nổ mắt' ghen tỵ - Ảnh 4
 'Tạm biệt 2020. Luôn hạnh phúc nhé mọi người thương yêu ơi' Hương Giang nhắn nhủ.
Showbiz Việt chào năm 2022: Người chỉ mong bình an, người khoe hạnh phúc khiến nhiều người 'nổ mắt' ghen tỵ - Ảnh 5
Thúy Vân rạng ngời chào đón năm mới

 

Thúy Vân viết: "Ngày đầu năm mới, hạnh phúc, may mắn, bình an đang gọi tên bạn đó. Bước sang năm 2022 hứa với nhau phải thật rực rỡ và tỏa sáng nha! Cầu chúc cho cả nhà yêu của Vân luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, an yên cũng như gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp.

Hôm nay, chúng ta sẽ chính thức mở trang đầu tiên của cuốn sách mới 365 trang. Cùng Vân viết ra những điều phước lành và mục tiêu dành riêng cho 2022 ngay thôi!".

 

Showbiz Việt chào năm 2022: Người chỉ mong bình an, người khoe hạnh phúc khiến nhiều người 'nổ mắt' ghen tỵ - Ảnh 6
Diễn viên Cao Thái Hà.

 

Diễn viên Cao Thái Hà cho biết: "Những ngày cuối năm là khoảng thời gian để nhìn lại mọi thứ, mong muốn trong năm mới của cô là sức khỏe, bình an cho bản thân, gia đình, người thân và khán giả khắp mọi nơi".

Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà 24h sao Việt showbiz Việt

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