Showbiz Việt chào năm 2022: Người chỉ mong bình an, người khoe hạnh phúc khiến nhiều người 'nổ mắt' ghen tỵ

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà viết: "Mọi thứ đã qua. Hãy cùng vững tin cho 2021. Xin được cầu chúc cho tất cả luôn thật hạnh phúc và trân trọng những giây phút có nhau sau những mất mát tổn thương của 2020. Happy new year".

Quỳnh Thư chia sẻ trên trang cá nhân: "Một năm qua có nhiều điều chưa thể hoàn thành được, không chỉ riêng tôi mà còn nhiều người nữa do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì dịch nên các kế hoạch trong nghệ thuật của tôi đều bị trì hoãn, công việc kinh doanh cũng không thể như ý muốn. Thế nên điều mà tôi mong nhất trong năm mới là dịch bệnh sẽ sớm qua đi, để cuộc sống được trở lại được bình thường và mọi người có một sống ấm êm, hạnh phúc bên nhau".

'Tạm biệt 2020. Luôn hạnh phúc nhé mọi người thương yêu ơi' Hương Giang nhắn nhủ.

Thúy Vân rạng ngời chào đón năm mới

Thúy Vân viết: "Ngày đầu năm mới, hạnh phúc, may mắn, bình an đang gọi tên bạn đó. Bước sang năm 2022 hứa với nhau phải thật rực rỡ và tỏa sáng nha! Cầu chúc cho cả nhà yêu của Vân luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, an yên cũng như gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp.

Hôm nay, chúng ta sẽ chính thức mở trang đầu tiên của cuốn sách mới 365 trang. Cùng Vân viết ra những điều phước lành và mục tiêu dành riêng cho 2022 ngay thôi!".

Diễn viên Cao Thái Hà.

Diễn viên Cao Thái Hà cho biết: "Những ngày cuối năm là khoảng thời gian để nhìn lại mọi thứ, mong muốn trong năm mới của cô là sức khỏe, bình an cho bản thân, gia đình, người thân và khán giả khắp mọi nơi".

