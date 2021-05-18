Sau sinh 1 tuần, Bảo Thanh khoe nhan sắc rực rỡ như hoa, đúng là hạnh phúc thì xinh đẹp gấp vạn lần

Xuất hiện sau sinh 1 tuần lễ, Bảo Thanh khiến mọi người trầm trồ bởi nhan sắc vô cùng xinh đẹp, tươi tắn. Đúng là khi hạnh phúc thì người ta sẽ xinh đẹp hơn gấp nhiều lần.

Mới đây trên trang cá nhân, Bảo Thanh đã chia sẻ hình ảnh gia đình tràn ngập hạnh phúc khi chào đón bé con thứ hai. Lần hạ sinh thứ hai này là một cô công chúa đáng yêu, gia đình bốn người của nữ diễn viên “Về nhà đi con” nay đã “đủ nếp đủ tẻ” đúng như ước nguyện.

Bảo Thanh chia sẻ: “Gia đình Thanh xin cảm ơn các cô bác anh chị và bạn bè đã gửi lời chúc mừng tới em bé Nanu và mẹ cháu. Thật chẳng còn gì sung sướng hơn khi mẹ cháu được mẹ tròn con vuông, mạnh khoẻ và bình an! Vậy là gia đình cháu đã đủ nếp tẻ - 4 thành viên như ước nguyện rồi ạ. Cháu Nanu xin cảm ơn thật nhiều.”

Gia đình 'đủ nếp đủ tẻ' là niềm ao ước của rất nhiều người, Bảo Thanh được dân mạng khen 'đẻ khéo' xứng đáng điểm 10

Được biết, diễn viên Về nhà đi con “vượt cạn” thành công ngày 10/5, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định. Bảo Thanh chưa tiết lộ tên thật của con gái nhưng từ ngày còn mang bầu, vợ chồng cô đã gọi con gái với cái tên thân thương là bé NaNu. Mang thai con gái, Bảo Thanh được chồng yêu chiều hết mực, luôn túc trực chăm sóc và đỡ đần việc gia đình. Đặc biệt hơn, vợ chồng Bảo Thanh đón con gái vào năm nay cũng trùng với kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Bảo Thanh là nữ diễn viên tài năng của Vbiz, lấy chồng từ năm 21 tuổi và rất được chồng yêu thương chiều chuộng

Con trai lớn của gia đình Bảo Thanh năm nay 10 tuổi

Công chúa Nanu là điểm 10 trọn vẹn cho gia đình nữ diễn viên

Vợ chồng Bảo Thanh cho biết rất hạnh phúc vì sinh con gái đúng với nguyện vọng. Con trai lớn của cặp đôi năm nay đã 10 tuổi. Dưới bài đăng, nhiều bạn bè nghệ sĩ như diễn viên Lan Phương, Lã Thanh Huyền, Việt Tú,… cũng vào bình luận chúc mừng cho sự viên mãn của gia đình.

Ảnh: FBNV

Liên tục 'thở dài, than ngắn' về thân hình 'béo tròn, béo lăn', bà bầu Bảo Thanh nhận cái kết bất ngờ từ cộng đồng mạng Ở tuần thai thứ 36, nữ diễn viên Về nhà đi con vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh các hoạt động thường ngày lên trang cá nhân và nhận được nhiều lời khen về nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-sinh-1-tuan-bao-thanh-khoe-nhan-sac-ruc-ro-nhu-hoa-dung-la-hanh-phuc-thi-xinh-dep-gap-van-lan-405554.html