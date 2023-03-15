Sau phát ngôn "khán giả của tôi đều là người có tiền", khối tài sản khủng của Bằng Kiều được hé lộ khiến ai cũng choáng

Được biết, hiện tại Bằng Kiều là ca sĩ độc quyền của Trung tâm Thúy Nga. Anh cùng với Minh Tuyết, Quang Lê... thuộc top ca sĩ có mức cát-sê cao nhất ở hải ngoại hiện nay. Theo một số nguồn tin, thù lao cho mỗi show diễn của Bằng Kiều rơi vào khoảng 4.000 - 5.000 USD.

Sau nhiều năm theo đuổi lĩnh vực ca hát, Bằng Kiều đã gặt hái được những thành công rực rỡ, là giọng ca được "chọn mặt gửi vàng" cho nhiều show diễn. Anh cũng là một trong những nam ca sĩ có mức cát-xê cao thuộc hàng top đầu ở cả thị trường trong nước lẫn hải ngoại. Chính điều này đã giúp nam ca sĩ sinh năm 1973 có cuộc sống sung túc, giàu có.

Bằng Kiều hiện sở hữu một một cơ ngơi khang trang, rộng đến 2.000m2 tại Mỹ. Trong khuôn viên rộng lớn này, nam ca sĩ dành 400m2 để xây nhà gỗ, phần còn lại anh dành để chơi bonsai, thiết kế hồ cá. Đây là căn nhà anh mua sau khi chia tay ca sĩ Trizzie Phương Trinh, cách nơi ở của vợ cũ và ba con trai không xa.

Căn biệt thự của Bằng Kiều thiết kế đơn giản nhưng sang trọng. Nam ca sĩ sử dụng khuôn viên còn lại để chơi bon sai, thiết kế hồ cá. Dù không tiết lộ về giá trị cơ ngơi của mình nhưng nhiều người cho rằng căn biệt thự này lên đến triệu USD.

Ngoài ra, để thuận tiện cho việc về nước biểu diễn, Bằng Kiều còn mua thêm hai căn hộ chung cư cao cấp ở TP.HCM và Hà Nội. Cơ ngơi của nam ca sĩ tại Hà Nội có diện tích 160m2, tọa lạc ngay cửa ngõ phố cổ, giá trị lên đến 10 tỷ đồng.

Ở tuổi U50, Bằng Kiều vẫn là cái tên rất hot ở khắp các sân khấu hải ngoại và Việt Nam. Nhiều năm đi hát, anh vẫn giữ được tên tuổi của mình cùng với mức cát -sê ổn định.

Ngoài đam mê âm nhạc, anh còn có sở thích sưu tập những chiếc xế hộp. Trong đó phải kể đến: Lexus, Maybach S600...

Sau khi ly hôn, Bằng Kiều từng có mối tình sâu đậm kéo dài tới 6 năm với ca sĩ Mỹ Linh. Cả hai thậm chí còn tính tới chuyện kết hôn. Nhưng chỉ vì những lần giận dỗi vụn vặt mà cặp đôi đường ai nấy đi. Sau Mỹ Linh, Bằng Kiều có bạn gái là người mẫu Tăng Huệ Văn kém anh 6-7 tuổi. Anh chính là người đã động viên Huệ Văn theo đuổi đam mê ca hát. Hiện tại, đã là bố của bốn cậu con trai nhưng nam ca sĩ vẫn “thích nhiều con và muốn có thêm nữa”. Ở tuổi U50, Bằng Kiều vẫn đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam.