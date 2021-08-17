Sau ồn ào tình ái dậy sóng MXH, lộ loạt ảnh Jack 'tay trong tay' với Thiên An, còn về quê bạn gái để ra mắt gia đình?

Sao Việt 17/08/2021 10:57

Những bức ảnh đầy tình tứ của Thiên An và Jack bất ngờ được dân mạng "đào bới" và hot trở lại.

Nhiều người im lặng sau ồn ào tình ái dậy sóng cộng đồng mạng, cuối cùng, nam ca sĩ Jack cũng lộ diện viết dòng tâm thư dài lên tiếng thừa nhận chuyện có con riêng với Thiên An. Đồng thời, anh mong muốn được hoàn thành trách nhiệm làm cha cho con gái đến khi lớn và cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả, đối tác, những người bị ảnh hưởng từ lùm xùm vừa qua.

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Tâm thư xin lỗi của Jack đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, dường như lời xin lỗi vẫn chưa làm mọi ồn ào lắng xuống nên mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục "đào bới" loạt ảnh của Jack và Thiên An "tay trong tay" ở quá khứ. Những hình ảnh sau khi được chia sẻ lại đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng.

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Hình ảnh hạnh phúc của Jack và Thiên An được chia sẻ lại trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó trong loạt ảnh cho thấy Jack vô cùng tự nhiên khi công khai nắm chặt tay Thiên An xuất hiện bên cạnh bạn bè. Chưa dừng lại ở đó, có một bức ảnh còn cho thấy Jack từng có mặt tại quê của Thiên An như ra mắt gia đình, trông anh chàng cũng vô cùng vui vẻ, thoải mái khi gặp gia đình bạn gái. Điều này càng khiến dân mạng cho rằng cặp đôi từng có khoảng thời gian hạnh phúc trước khi quyết định đường ai nấy đi. 

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Lộ loạt ảnh hiếm hoi của Jack và Thiên An trong quá khứ - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, ồn ào tình ái "bắt cá nhiều tay" và có con riêng của Jack vẫn đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên diễn đàn mạng xã hội. Sự việc ồn ào bắt nguồn từ tối ngày 7/8, T.V - người được cho là người yêu cũ của Jack bất ngờ đăng tải một bài viết dài kèm với màn chụp tin nhắn làm bằng chứng tố cáo Jack không chung tình, thậm chí còn có con với nữ diễn viên Thiên An - người đóng nữ chính trong MV Sóng gió của Jack và K-ICM năm 2019. Sự việc càng thêm ầm ĩ hơn khi phía Thiên An cũng bất ngờ vào cuộc xác nhận những gì mà T.V nói là đúng, đồng thời bày tỏ nhiều sự thất vọng về trách nhiệm làm cha của Jack.

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