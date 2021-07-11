Sau lưng Mai Thu Huyền có một 'đại gia' bất động sản 'chống lưng' vững chắc, hèn gì sự nghiệp và nhan sắc lên như 'diều gặp gió'

Sao Việt 11/07/2021 06:30

Không chỉ thành công vẻ vang trong sự nghiệp, nữ diễn viên còn có một cuộc hôn nhân viên mãn cùng chồng đại gia hơn cô 7 tuổi.

Gắn bó hơn 2 thập kỷ với hoạt động nghệ thuật, Mai Thu Huyền ghi lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả qua các vai trò khác nhau như diễn viên, nhà sản xuất phim, MC, người mẫu,... Không chỉ thành công vẻ vang trong sự nghiệp, nữ diễn viên còn có một cuộc hôn nhân viên mãn cùng chồng đại gia hơn cô 7 tuổi. Mái ấm nhỏ của Thu Huyền đã được "vun đắp" hơn 18 năm và hiện có 1 cô con gái 18 tuổi (đang học lớp 12) cùng cậu còn con trai 14 tuổi (học lớp 8).

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Tổ ấm nhỏ của Mai Thu Huyền hạnh phúc trong chuyến du lịch SaPa - Ảnh: FBNV

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, được biết, ông xã của Mai Thu Huyền tên Thang Văn Lương, từng làm việc trong ngành ngân hàng và hiện đang hoạt động kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Anh là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của Mai Thu Huyền. Trải qua 4 năm quen nhau và 3 năm yêu nhau, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Dù mỗi người có công việc, sự nghiệp riêng nhưng cả 2 vẫn luôn ủng hộ, hỗ trợ nhau vùng phát triển.

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Mai Thu Huyền và ông xã chụp hình kỷ niệm 17 năm ngày cưới - Ảnh: Internet

Chia sẻ với Gia đình.net, Thu Huyền cho biết ông xã là một người rất tâm lý và luôn cưng chiều vợ con. Chính vì vậy, dù ngoài kia có giông bão thì chỉ cần về bên gia đình và những người thân yêu cô luôn thấy bình yên, ấm áp. Không chỉ vậy, cô còn cảm thấy hạnh phúc khi luôn được ông xã ủng hộ, hỗ trợ cả khi làm nghệ thuật và kinh doanh.

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Thu Huyền cho biết ông xã là một người rất tâm lý và luôn cưng chiều vợ con - Ảnh: FBNV

Có thể thấy dù ở độ tuổi ngoài 40, "cô Trúc" trong phim "Những ngọn nến trong đêm" vẫn giữ được thần thái và nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Mặc dù công việc riêng khá bận rộn, song nữ diễn viên vẫn cân bằng quỹ thời gian dành cho cho gia đình. Từng chia sẻ với truyền thông, Thu Huyền tâm sự:

"Đối với tôi, gia đình và con cái là quan trọng nhất. Dù có bận đến mấy thì cũng cố dành thời gian ở bên con, nói chuyện với con và tư vấn cho con những vấn đề trong cuộc sống. Hầu như cuối tuần nào, Huyền cũng cùng các con đi đọc sách, siêu thị, đi xem phim hay ăn uống bên ngoài. Đó là thời gian vui vẻ nhất của gia đình."

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Ông xã đại gia thuê hẳn một du thuyền sang, xịn để tổ chức sinh nhật cho con gái - Ảnh: Internet
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Gia đình nữ diễn viên diện áo dài trắng đồng điệu chụp ảnh kỷ niệm - Ảnh: Internet

Mai Thu Huyền cho biết thêm ở hiện tại việc trông thấy các con trưởng thành, ngoan ngoãn và học giỏi là tài sản lớn nhất của vợ chồng cô sau 18 năm bên nhau. 

Mai Thu Huyền: Lấy chồng đại gia, tiền tiêu cả đời không thiếu vẫn 'lăn xả' đóng phim vì 'không muốn nói trước ngày mai'

Mai Thu Huyền: Lấy chồng đại gia, tiền tiêu cả đời không thiếu vẫn 'lăn xả' đóng phim vì 'không muốn nói trước ngày mai'

Mai Thu Huyền là một người mẫu, diễn viên điện ảnh, nhà sản xuất nổi tiếng, cô từng khiến khán giả ngưỡng mộ vì tình cảm hạnh phúc cùng người chồng là doanh nhân thành đạt. Ông xã Mai Thu Huyền luôn ủng hộ cô "lăn xả" hoạt động nghệ thuật dù tiền tiêu cả đời không thiếu.

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