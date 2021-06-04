Sao nhí nổi tiếng một thời: Người thừa thắng xông lên, kẻ không vượt qua được cái bóng của chính mình

Sao Việt 04/06/2021 12:23

Sớm làm nên tên tuổi từ những vai diễn nhí, tuy nhiên không phải diễn viên nào cũng giữ mãi được ánh hào quang.

NSND Lan Hương

Trong lớp nghệ sĩ 5x, 6x, NSND Lan Hương là người hiếm hoi đóng phim từ nhỏ. 11 tuổi bà đã bén duyên với màn ảnh trong vai diễn Ngọc Hà phim Em bé Hà Nội. Thành công của bộ phim năm ấy khiến tựa đề bộ phim trở thành biệt danh của Lan Hương ngoài đời và bà cũng sớm trở thành ngôi sao phim Việt từ đó. Nữ diễn viên đã gieo vào ký ức nhiều thế hệ khán giả chân dung cô bé đáng thương nhưng mạnh mẽ, mất mẹ và em sau trận dội bom của Mỹ ở Hà Nội, một mình đi tìm bố. Ở tuổi U60, bà vẫn được yêu quý gọi là Lan Hương "em bé Hà Nội".

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Lan Hương 'em bé Hà Nội' - Ảnh: Internet

14 tuổi, Lan Hương nhận vai diễn thứ hai trong phim Mối tình đầu. Từ đây, bà lại được nhiều đồng nghiệp đặt biệt danh "thần sầu" vì sở hữu đôi mắt giàu cảm xúc và thể hiện trọn vẹn vai diễn một cách xuất sắc.

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Lan Hương 'thần sầu' - Ảnh: Internet

Từ những năm 90 trở lại, NSND Lan Hương hoạt động sôi nổi trong nghề diễn và giữ lửa nghề đến tận bây giờ. Năm 2017, NSND Lan Hương tiếp tục gây tiếng vang với "phim truyền trình quốc dân" Sống chung với mẹ chồng.

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Nhân vật từng một thời làm mưa làm gió, khiến các cô gái đều sợ lấy chồng - Ảnh: Internet

Hùng Thuận

Năm 1997, Hùng Thuận 14 tuổi, trở thành diễn viên nhí nổi tiếng nhất Việt Nam với bé An trong phim Đất phương Nam. Gương mặt hiền lành, lối diễn mộc mạc, Hùng Thuận trở thành hiện thân hoàn hảo của bé An bước ra từ trang sách. Sau đó, Anh duy trì đóng phim khá đều đặn từ thời niên thiếu tới tận bây giờ.

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Bé An - Đất phương Nam - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cái bóng quá lớn của Đất phương Nam khiến Hùng Thuận khó tạo thêm vai diễn nổi bật khác. Hùng Thuận cũng từng thừa nhận: “Sau vai diễn này, tôi khó ‘thoát khỏi’ nó. Sức ảnh hưởng của nó vẫn còn theo tôi cho đến tận bây giờ”. Sau bao năm có lẽ hình ảnh Hùng Thuận trong mắt khán giả vẫn chỉ là cậu bé An ngày nào, dẫu giờ diễn viên này đã là một thanh niên trưởng thành. Tài năng về nghề diễn của Hùng Thuận được phát hiện rất sớm nhưng lại rơi vào cảnh “sớm nở tối tàn”.

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Hùng Thuận sau bao năm vẫn không thoát khỏi hình ảnh của bé An - Ảnh: Internet

Ngọc Trai

Ngọc Trai được khán giả cả nước biết đến với vai diễn Quý "Ròm" trong series phim Kính vạn hoa, anh đã để lại nhiều dấu ấn đẹp và tạo nên tên tuổi của một sao nhí. Nối tiếp thành công thời tuổi teen, anh liên tục góp mặt trong nhiều phim nhưng đa số đóng vai phụ hoặc vai khách mời. Lần gần nhất Ngọc Trai xuất hiện trên màn ảnh là dịp Tết 2021, với vai phụ trong phim Số độc đắc, diễn chung với Jun Phạm.

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Từ Kính Vạn Hoa, Ngọc Trai một bước thành sao nhí - Ảnh: Internet
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Tuy nhiên, sau thành công tuổi teen, sự nghiệp diễn xuất của Ngọc Trai không có gì nổi bật - Ảnh: Internet

Ngoài nghiệp diễn xuất, Ngọc Trai lại thành công hơn trong vai trò MC và hiện tại chuyên tâm cho vai trò ông bố bỉm sữa ở ngoài đời.

Angela Phương Trinh

Là một ngôi sao nhí đắt show của phim Việt, Angela Phương Trinh đã sớm gây tiếng vang ngay từ vai diễn đầu trong phim Mùi ngò gai. Sau này, cô tiếp tục góp mặt trong Người mẹ nhí, Kính vạn hoa, Thứ 3 học trò, Mùa hè sôi động... và đều rất thành công. Cô nàng được yêu thích bởi gương mặt khả ái và lối diễn tự nhiên, dễ thương.

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Mùi ngò gai là một trong những bộ phim để đời trong sự nghiệp của Angela Phương Trinh - Ảnh: Internet

Khi bé gây tiếng vang bao nhiêu, những tưởng theo thời gian Angela Phương Trinh sẽ càng tỏa sáng. Nhưng sau khi lớn lên, cô tham gia ít phim hơn và không còn được đánh giá cao như trước. Phim gần đây nhất cô góp mặt là sitcom âm nhạc Glee phiên bản Việt. Sau nhiều lùm xùm trong đời tư như yêu đại gia, khai gian tuổi, lạm dụng thẩm mỹ, ăn mặc gây tranh cãi..., cô ít xuất hiện hơn trong showbiz. Những năm gần đây, Angela Phương Trinh hướng Phật và kinh doanh nhà hàng chay.

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Angela Phương Trinh hiện tại ít tham gia hoạt động giải trí và một lòng hướng Phật - Ảnh: FBNV

Bảo Thanh

Năm 1998, Bảo Thanh được chọn đóng một vai quan trọng trong phim điện ảnh Vào Nam ra Bắc. Cô bé 10 tuổi khi ấy gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, nụ cười tươi và đôi mắt thông minh.

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Bảo Thanh trong Vào Nam ra Bắc - Ảnh: Internet

Mấy năm gần đây, Bảo Thanh là diễn viên đắt show của truyền hình phía Bắc. Là một trong những nữ diễn viên truyền hình sáng giá nhất, những bộ phim cô tham gia đều gây được tiếng vang lớn: Sống chung với mẹ chồng, Ngày ấy mình đã yêu, Người phán xử, và đặc biệt là vai Thư trong Về nhà đi con. Thư được xem là vai diễn gây tiếng vang nhất và giúp cô bội thu giải thưởng.

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Thư 'xính lao' của Về nhà đi con - Ảnh: Internet

Là một ngôi sao sáng trên màn ảnh, Bảo Thanh cho rằng tình yêu của khán giả mới là thước đo đánh giá sự thành công của một diễn viên.

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