“Ông hoàng nhạc Việt”, “cô gái cầm mic lên là thành ca sĩ” bị VTV đưa lên sóng khiến cư dân mạng dậy sóng

Những danh xưng "ông hoàng", "nữ hoàng", "bà chúa" cùng câu chuyện tự xưng là nghệ sĩ, người của công chúng, livestream chửi tục, bôi xấu người khác, quảng cáo sai sự thật, tung clip nhảm nhí, bạo lực hay khoe thân quá đà... đều bị 2 chương trình này đưa lên sóng.

Thời gian gần đây, loạt lùm xùm xoay quanh giới giải trí Việt trở nên nóng hơn bao giờ hết. Mới đây, chương trình Thời sự 23h và Câu chuyện văn hóa: Danh xưng và giá trị phát sóng trên VTV1 đã chiếm trọn sự chú ý của cư dân mạng khi nhắc đến vấn đề "loạn danh hiệu" trong showbiz Việt.

VTV và màn "cà khịa" sao Việt trên truyền hình. Ảnh: Chụp màn hình

Trong Thời sự 23h, biên tập viên bình luận: "Thời gian vừa qua, người dân, cộng đồng mạng đã phải lên tiếng trước việc một số người được cho hay tự xưng là nghệ sĩ nhưng livestream quảng cáo sai sự thật hay bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác làm mất lòng tin vào hai chữ "nghệ sĩ". Nghệ thuật Việt có quá nhiều "ông hoàng", "bà chúa", "nữ hoàng", "công chúa", "hoàng tử"... Nào là "ông hoàng nhạc Việt", "công chúa nhạc Pop", "nữ hoàng catwalk"... thậm chí là "nữ hoàng đồ lót"....

Chương trình dùng video minh họa là một nam ca sĩ được nhiều người biết tới bằng cả giọng hát và cả những loạt lùm xùm, tự nhận mình là "vùng đất cấm". Ảnh chụp màn hình

Biên tập viên còn cho biết thêm: "Ở Việt Nam, cứ cầm mic lên là thành ca sĩ” cách đây ít lâu, 1 cô gái trẻ phát biểu như vậy khi bắt đầu con đường ca hát. Tuyên bố ngông cuồng đó hóa ra là có cơ sở. Không cần hát hay, không cần được đào tạo kỹ thuật thanh nhạc, chỉ cần chịu khó đầu tư hình ảnh bắt mắt, thu hút được người xem nhất định thế là cô được gọi là ca sĩ trên nhiều trang báo."

Dù đã làm mờ nhưng khán giả vẫn biết cô gái cầm mic lên thành ca sĩ là ai. Ảnh chụp màn hình

VTV không trực tiếp nhắc tên và che mờ hình ảnh nhưng cư dân mạng vẫn nhận ra những gương mặt thân quen với loạt phát ngôn sốc. Nhiều người bình luận:

"Ông hoàng Đ.V.H?" "Ông hoàng nhạc Việt với phát ngôn tự nhận mình là vùng đất cấm bị đưa lên sóng rồi." "Che như không che, biết ngay là ai." "C.P chứ ai."...

Cư dân mạng bày tỏ sự thích thú với màn "cà khịa" của VTV. Ảnh chụp màn hình

Số đông cư dân mạng còn tỏ ra vui mừng khi Đài truyền hình Quốc gia cuối cùng cũng đã lên tiếng trước vấn đề nhức nhối của làng giải trí Việt thời gian qua. Họ mong mỏi thời gian tới nhà nước sẽ sớm có những quy định chặt chẽ để những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng không phát ngôn sốc chỉ để duy trì sự nổi tiếng. Cũng như không để bất kỳ ai nuôi ảo tưởng chỉ cần dùng scandal là có thể nổi tiếng và trở thành nghệ sĩ.

NSƯT Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long chia sẻ quan điểm: "Cả một thế hệ, rất là nguy hiểm, không cẩn thận là các con, các cháu lớn lên họ nghĩ rằng, âm nhạc nước nhà đây và chúng ta chỉ có thế này thôi à thì điều đấy vô cùng tệ hại".

NSƯT Tấn Minh lo lắng cho âm nhạc của nước nhà. Ảnh chụp màn hình