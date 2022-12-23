Ở độ tuổi 34 , Minh Hằng đã sỏ hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ

Sao Việt 23/12/2022 07:05

Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng là một trong những mỹ nhân giàu có nhất nhì showbiz Việt.

Bước chân vào showbiz từ năm 16 tuổi với vai trò ca sĩ của một nhóm hát nhỏ, Minh Hằng từng bước thử sức qua nhiều lĩnh vực khác nhau như người mẫu, diễn viên, tham gia các gameshow truyền hình…

Đi lên từ gia cảnh khó khăn, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, nữ ca sĩ sinh năm 1987 đã sở hữu cho mình một khối tài sản kếch xù, giàu có mà bất kì một nghệ sĩ trẻ nào cũng ao ước.

Ở độ tuổi 34 , Minh Hằng đã sỏ hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ - Ảnh 1

 Ai cũng biết Minh Hằng có cơ ngơi "siêu to khổng lồ" trong khu nhà giàu, cứ mỗi mùa lễ hội là trang hoàng lộng lẫy và sáng nhất khu. Gần đây "Bé Heo" còn tậu thêm căn hộ cao cấp rộng 125m2 với giá gần 20 tỷ đồng khiến dân tình choáng ngợp.

Ở độ tuổi 34 , Minh Hằng đã sỏ hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ - Ảnh 2

 

Ở độ tuổi 34 , Minh Hằng đã sỏ hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ - Ảnh 3

 

Ở độ tuổi 34 , Minh Hằng đã sỏ hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ - Ảnh 4

Đây cũng là góc "sống ảo" mỗi dịp Tết đến của mĩ nhân Việt.

 Minh Hằng hiện đang có tổng cộng 3 chiếc xế hộp. Chiếc đầu tiên được nữ ca sĩ "tậu" trị giá 2,5 tỷ đồng cách đây nhiều năm. Chiếc mới nhất vừa được mĩ nhân khoe vào Tết 2021 trị giá "sương sương" 5 tỷ đồng.

Ở độ tuổi 34 , Minh Hằng đã sỏ hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ - Ảnh 5

Chiếc xe đầu tiên được "Bé Heo" sở hữu cách đây nhiều năm có giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

 

Ở độ tuổi 34 , Minh Hằng đã sỏ hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ - Ảnh 6

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn có siêu xe trị giá 6 tỷ đồng.

 

Ở độ tuổi 34 , Minh Hằng đã sỏ hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ - Ảnh 7

Tháng 2/2021, Minh Hằng cũng vừa "chốt đơn" xế hộp 5 tỷ vào dịp Tết.

 Không hề kém cạnh mĩ nhân Việt khác, Minh Hằng cũng sở hữu cho riêng mình bộ sưu tập túi xách, giày dép, quần áo đắt đỏ. Bên cạnh đó, người đẹp cũng thường xuyên khiến nhiều người hâm mộ trầm trồ khi check-in ở những nơi sang chảnh và nước ngoài.

Ở độ tuổi 34 , Minh Hằng đã sỏ hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ - Ảnh 8
Minh Hằng khoe nhẫn kim cương vào mùng 1 Tết vừa rồi.

 

Ở độ tuổi 34 , Minh Hằng đã sỏ hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ - Ảnh 9

 

Ở độ tuổi 34 , Minh Hằng đã sỏ hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ - Ảnh 10
Minh Hằng sỡ hữu bộ sưu tập túi hiệu, quần áo từ các thương hiệu trên thế giới

 

Ở độ tuổi 34 , Minh Hằng đã sỏ hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ - Ảnh 11

 

Ở độ tuổi 34 , Minh Hằng đã sỏ hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ - Ảnh 12
Không những xinh đẹp, giàu có, Minh hàng còn sỡ hữu body vạn người mê.

 Ngày 13/6 vừa qua, Minh Hằng chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Lễ vu quy của nữ ca sĩ được tổ chức kín đáo tại nhà riêng. Những khoảnh khắc hạnh phúc của cô dần được tiết lộ.

Ở độ tuổi 34 , Minh Hằng đã sỏ hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ - Ảnh 13
Khung ảnh đầy đủ dàn bê tráp và cô dâu chú rể.

Sau 6 năm hẹn hò, Minh Hằng và ông xã doanh nhân đã có một đám cưới hạnh phúc. Nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng đến vợ chồng nữ diễn viên. 

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Từ khóa:   Ca sỹ Minh Hằng tài sản đám cưới Minh Hằng

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