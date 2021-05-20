NSND Lê Khanh: U60 vẫn vào vai ‘mẹ chồng’ xuân sắc, tài năng hơn người, nhan sắc xinh đẹp vượt thời gian

Bước chân vào nghệ thuật từ năm 1970, nhưng đến tận ngày nay NSND Lê Khanh vẫn dành được tình cảm của người hâm mộ bởi tài năng hơn người cùng nhan sắc xinh đẹp vượt thời gian.

NSND Lê Khanh tên thật là Trần Mai Khanh, sinh năm 1963 tại Hà Nội. Chị là con của cặp đôi nghệ sĩ kịch nói nổi tiếng Trần Tiến và Lê Mai. Đồng thời cô là em gái của NSƯT Lê Vân cũng như là chị gái của NSƯT Lê Vy. Được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngày từ những ngày đầu nữ nghệ sĩ đã thể hiện tài năng thiên phú của mình. Bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật từ những năm 70 cho đến nay, cô đã tham gia diễn xuất trong nhiều hoạt động điện ảnh lẫn truyền hình. Với sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật nghệ sĩ Lê Khanh là một trong số ít những người nổi tiếng đạt được 2 danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân trước tuổi.

Hình ảnh Lê Khanh ngày mới bước chân vào giới nghệ thuật - Ảnh: Internet Ở tuổi 58, NSND Lê Khanh đã ghi dấu với khán giả qua hàng chục vai diễn lớn trong các vở kịch, phim truyền hình, phim điện ảnh. Nhiều nghệ sĩ gạo cội trong nghề vẫn thường cho rằng Lê Khanh là "biểu tượng sống của sân khấu kịch Việt Nam", bởi suốt gần 50 năm hoạt động nghệ thuật, cô chưa một ngày nào thôi trăn trở về việc làm sao để sân khấu kịch được phát triển phồn vinh. Ở tuổi 58, NSND Lê Khanh đã ghi dấu với khán giả qua hơn hàng chục vai diễn lớn trong các vở kịch, phim truyền hình, phim điện ảnh - Ảnh: Internet Cô được xem là 'biểu tượng sống của sân khấu kịch Việt Nam', bởi Lê Khanh luôn trăn trở về việc làm sao để sân khấu kịch được phát triển phồn vinh - Ảnh: Internet Trong lĩnh vực phim ảnh, NSND Lê Khanh là một diễn viên lâu năm nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả qua nhiều thế hệ. Tuy không xuất thân từ truyền hình và điện ảnh, nhưng cô vẫn khiến khán giả bất ngờ về tài năng diễn xuất "đỉnh cao" của mình.

Ngày mới bắt đầu Lê Khanh đã được thử sức với các vai diễn đình đám như Nữ Tu Sĩ Băng Thanh, Chuyện Bên Dòng Sông, Bản Tình Ca Cuối Cùng... Ở thời điểm hiện tại, mặc dù đã ngoài 50 nhưng cô vẫn khiến khán giả Việt "chao đảo" khi xuất hiện trong phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu 3. Tuy không xuất thân từ truyền hình và điện ảnh, nhưng cô vẫn khiến khán giả bất ngờ về tài năng diễn xuất 'đỉnh cao' của mình - Ảnh: Internet Cô một lần nữa khiến khán giả Việt yêu mến khi xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Gái già lắm chiêu - Ảnh: Internet Ngoài sự nghiệp vững chắc, NSND Lê Khanh còn khiến khán giả lẫn người hâm mộ yêu thích bởi vẻ đẹp đậm chất Á Đông không hề phai tàn theo thời gian, mà ngày càng mặn mà, son sắc. Cô được xem là "tượng đài nhan sắc" ở thập niên 70-80 bởi Lê Khanh sở hữu khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt u huyền làm xiêu lòng người, cũng chính đôi mắt ấy tạo nên cho cô nhiều thành công khi diễn các vai nội tâm bằng ánh mắt. Ngoài sự nghiệp vững chắc, NSND Lê Khanh còn khiến khán giả lẫn người hâm mộ yêu thích bởi vẻ đẹp đậm chất Á Đông không hề phai tàn theo thời gian - Ảnh: Internet Ở thời điểm hiện tại, mặc dù đã ngoài 50 nhưng NSND Lê Khanh vẫn được khán giả ngưỡng mộ và hết lời khen ngợi bởi gương mặt trẻ trung, vóc dáng thon gọn - Ảnh: Internet Ở thời điểm hiện tại, mặc dù đã ngoài 50 nhưng NSND Lê Khanh vẫn được khán giả ngưỡng mộ và hết lời khen ngợi bởi gương mặt trẻ trung, vóc dáng thon gọn. Với nét đẹp vượt thời gian của mình, NSND Lê Khanh đã nhiều lần bị cho là sử dụng "dao kéo" để níu giữ nét thanh xuân. Nhưng cô cũng từng chia sẻ với truyền thông về vấn đề này: "Tôi biết thẩm mỹ giờ không có gì là xấu, thẩm mỹ cũng là cách giúp mình trở nên xinh đẹp, tự tin hơn. Tuy nhiên, tôi là người rất nhát, rất sợ đau nên không đủ can đảm để bước chân vào thẩm mỹ. Hơn nữa, tôi là người tôn trọng giá trị thuộc về tự nhiên". Hiện tại, NSND Lê Khanh gần như đã có trong tay mọi thứ, địa vị, danh tiếng và cuộc sống hạnh phúc bên chồng (đạo diễn Phạm Việt Thanh) và các con - Ảnh: Internet Hiện tại, NSND Lê Khanh gần như đã có trong tay mọi thứ, địa vị, danh tiếng và cuộc sống hạnh phúc bên chồng (đạo diễn Phạm Việt Thanh) và các con. Còn với khán giả khắp cả nước, cô vẫn luôn là một tượng đài của điện ảnh, của sân khấu kịch, chắc hẳn những cống hiến của cô dành cho nghệ thuật nước nhà sẽ mãi được khán giả ghi nhận và ủng hộ.

Thanh Thúy 10 tuổi đã là một ‘tiểu mĩ nhân’, sau 30 năm nhan sắc không mảy may thay đổi nhờ ‘đẹp từ trong trứng nước’ Thanh Thúy xinh đẹp từ bé, bảo sao lớn lên Đức Thịnh lại si mê đắm đuối. Từ đó, đôi nghệ sĩ trở thành một trong những gia đình hạnh phúc, viên mãn nhất nhì Vbiz.

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