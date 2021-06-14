Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp mà lễ tang của đạo diễn Lê Cung Bắc vắng lặng đến nghẹn lòng. Tại đây, người con trai của ông có nhiều chia sẻ xúc động về cha của mình.

Đạo diễn Lê Cung Bắc ghi được dấu ấn trong lòng khán giả từ khi bộ phim Người đẹp Tây Đô phát sóng và tiếp nối là sự thành công của hàng loạt phim truyền hình khác. Chính vì vậy, sự ra đi đột ngột của cố đạo diễn khiến cho không ít nghệ sĩ cũng như khán giả không khỏi chạnh lòng, xót xa. Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, lễ tang của người đạo diễn tài ba cũng trở nên đơn sơ và vắng lặng vô cùng. Lễ viếng đạo diễn Lê Cung Bắc được gia đình tổ chức tại nhà riêng ở quận 10 (TP.HCM) trong hai ngày 13 và 14/6 - Ảnh: Zing Đến viếng cố đạo diễn lần cuối, chia sẻ với Zing, diễn viên Thương Tín cho biết ông cũng không kèm được xúc động trước khi sự ra đi của người anh thân thiết. Trước đây, 2 người từng cùng nhau thực hiện nhiều dự án và dự án nào cũng thành công. Nam diễn viên còn nói thêm về dự định của cố đạo diễn muốn làm cùng ông trước khi mất: "Anh Bắc nói với tôi có kế hoạch ra Huế làm phim lịch sử nhưng chưa kịp làm thì anh Bắc ra đi rồi. Anh vẫn sống mãi trong tâm tư em. Chúc anh được nhiều may mắn ở nơi xa kia”.

Diễn viên Thương Tín đến viếng cố đạo diễn lần cuối trước khi người bạn thân về với đất mẹ - Ảnh: Zing Cũng theo thông tin từ Zing, anh Khải Nguyên – con trai của đạo diễn Lê Cung Bắc cho biết trước vài tiếng khi mất, cố đạo diễn lên cơn đau và phải nhập viện. Đến 1h53 phút sáng 13/6, ông mất tại nhà riêng, trong vòng tay của những người thân yêu. Sự ra đi của ông là niềm đau xót lớn đối với gia đình.

Bên cạnh đó, hình ảnh bà Bùi Thị Giang – vợ đạo diễn Lê Cung Bắc nén nỗi đau trong lòng để lo liệu hậu sự chu toàn cho chồng khiến nhiều người cũng không khỏi xót xa, bà chia sẻ thêm: "Trong 6 tháng phát hiện bệnh đến nay, ông trải qua 10 đợt xạ trị, 4 đợt hoá trị. Sức chiến đấu thật mạnh mẽ". Vợ đạo diễn Lê Cung Bắc nén nỗi đau trong lòng để lo liệu hậu sự chu toàn cho chồng - Ảnh: Zing Con trai cố đạo diễn quá đau lòng trước sự ra đi đột ngột của cha - Ảnh: Zing Trao đổi với Zing, anh Lê Duy Khải Nguyên cũng tiết lộ ba anh đã hoàn thiện một bộ phim chiếu rạp mang tên "Giã từ cô đơn" trước khi rời xa cõi tạm nhưng vì dịch COVID-19 nên đang hoãn ngày ra rạp. Anh cho biết cố đạo diễn rất tâm đắc với bộ phim này vì đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà cố đạo diễn thực hiện sau nhiều năm làm phim truyền hình. Anh cho rằng có lẽ ông còn tâm nguyện này vẫn chưa được hoàn thành. Anh cũng nói thêm về một dự án dang dở khác: "Ba tôi đã lên kế hoạch chi tiết về một bộ phim lịch sử và một bộ phim tôn giáo nhưng vì bệnh tật mà mà gác lại. Đến khi khối u di căn sang cột sống, ông vẫn mong một ngày hồi phục sẽ làm hai dự án này với cô Việt Trinh."

Việt Trinh 'khóc cạn nước mắt' tiết lộ tâm nguyện cuối cùng còn 'bỏ ngỏ' của đạo diễn Lê Cung Bắc Sau hơn 1 năm điều trị tích cực căn bệnh ung thư phổi, đạo diễn Lê Cung Bắc đã đột ngột ra đi vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 13/6. Diễn viên Việt Trinh cho biết, trước khi mất, ông còn ấp ủ một dự án mới.

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