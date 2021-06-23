NS Hồng Đào thả dáng 'bốc lửa' với bikini dù chạm ngưỡng U60 nhưng body vẫn khiến 'vạn người mê'

Nghệ sĩ Hồng Đào là gương mặt đã quá quen thuộc với khán giả trong và ngoài nước. Vừa qua, nữ nghệ sĩ xác nhận đã ly hôn với chồng nghệ sĩ Quang Minh khiến người nhiều không khỏi tiếc nuối. Sau ly hôn, cô vẫn giữ được tinh thần lạc quan và sống tích cực. Trên trang cá nhân, Hồng Đào cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình. Mới đây, nữ nghệ sĩ khoe bộ ảnh bikini bốc lửa, thả dáng bên bờ biển Hawaii.

Nghệ sĩ Hồng Đào diện bikini gợi cảm trong chuyến du lịch Hawaii - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, mặc dù đã chạm mốc U60 nhưng Hồng Đào vẫn giữ dáng nuột nà, trẻ trung. Cô diện một bộ bikini đen gợi cảm tôn lên làn da trắng, mịn màng cùng thiết kế khoét lưng quyến rũ ôm trọn cơ thể. Hồng Đào được nhiều người khán giả ngày càng xinh đẹp hơn hậu ly hôn.