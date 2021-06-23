NS Hồng Đào thả dáng 'bốc lửa' với bikini dù chạm ngưỡng U60 nhưng body vẫn khiến 'vạn người mê'

Ở tuổi U60, nghệ sĩ Hồng Đào vẫn khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ vì nhan sắc trẻ trung bất ngờ.
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Nghệ sĩ Hồng Đào là gương mặt đã quá quen thuộc với khán giả trong và ngoài nước. Vừa qua, nữ nghệ sĩ xác nhận đã ly hôn với chồng nghệ sĩ Quang Minh khiến người nhiều không khỏi tiếc nuối. Sau ly hôn, cô vẫn giữ được tinh thần lạc quan và sống tích cực. Trên trang cá nhân, Hồng Đào cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình. Mới đây, nữ nghệ sĩ khoe bộ ảnh bikini bốc lửa, thả dáng bên bờ biển Hawaii.
Có thể thấy, mặc dù đã chạm mốc U60 nhưng Hồng Đào vẫn giữ dáng nuột nà, trẻ trung. Cô diện một bộ bikini đen gợi cảm tôn lên làn da trắng, mịn màng cùng thiết kế khoét lưng quyến rũ ôm trọn cơ thể. Hồng Đào được nhiều người khán giả ngày càng xinh đẹp hơn hậu ly hôn.
Không chỉ vậy, gần đây, Hồng Đào cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh mới với phong cách ăn mặc sành điệu, năng động đúng chuẩn một quý bà sang chảnh. Nữ nghệ sĩ ghi được điểm tuyệt đối với người hâm mộ.
Sau những thăng trầm trong hôn nhân, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được tinh thần lạc quan, tận hưởng cuộc sống. Từ năm 2015, cô thường xuyên về Việt Nam tham gia các gameshow, chương trình hài kịch và phim điện ảnh.