Những nữ danh ca làm nên thời huy hoàng, rực rỡ của dòng nhạc Bolero

Thanh Tuyền đến với sự nghiệp ca hát năm 1959, khi đoạt giải ''Thần đồng Đà Lạt'' với ca khúc Nắng đẹp miền Nam của nhạc sĩ Lam Phương. Sau đó, bà vào Sài Gòn và chỉ trong vòng 8 tháng có mặt ở thành phố hoa lệ, Thanh Tuyền đã phát hành băng đĩa giới thiệu với người yêu nhạc. Thanh Tuyền nhanh chóng chiếm được sự mến mộ của người yêu nhạc Sài Gòn.

Nhắc đến danh ca Bolero , không thể không nhắc đến Thanh Tuyền như một tượng đài sống của dòng nhạc này. Tên tuổi và giọng hát của cô đã in dấu để tạo nên cả một nền Bolero Việt từ thuở ban sơ, với những đặc trưng không thể phai mờ.

Với giọng hát bẩm sinh như được đo ni đóng giày cho Bolero nên Thanh Tuyền hát càng "sến" lại càng hay. Cái "sến" của cô không hề giả tạo, gượng ép mà vẫn luôn tràn ngập cảm xúc, cũng như sự mùi mẫn, đa cảm.

19 tuổi, Thanh Tuyền mới bắt đầu đặt chân vào hát tại các vũ trường, phòng trà. Cát-xê mỗi đêm hát của nữ ca sĩ được cho tầm 5 cây vàng, Thanh Tuyền trở thành một trong những cái tên sáng giá nhất Sài Gòn thời ấy. Khi cất tiếng hát lên là biết ngay đến Thanh Tuyền không lẫn vào đâu được bởi chất giọng đặc biệt, cách luyến láy bolero rất riêng, rất lạ. Cô hát theo lối bạch thanh, giọng cao vút, ngân nga, trầm bổng.

Thanh Tuyền được xem là đỉnh cao của lối hát "sến" trong Bolero. Với tầm ảnh hưởng và những đóng góp to lớn như vậy, Thanh Tuyền được công chúng mệnh danh là Thiên hậu Bolero.

Hoàng Oanh

Hoàng Oanh sở hữu một giọng hát rực rỡ, đầy trang hoàng, nhưng vẫn ngọt dịu như ánh chiều tà. Là giọng kim nên ở quãng trung, âm sắc của cô sang sảng, vang vọng như tiếng chuông khánh, đưa đẩy tới những thanh âm đẹp tuyệt vời.

Nữ hoàng Bolero Hoàng Oanh - Ảnh: Internet

Với giọng hát sâu lắng, đi vào lòng người, Hoàng Oanh còn được khán giả ưu ái mệnh danh là "chim vàng Mỹ Tho". Ở thời hoàng kim, Hoàng Oanh ngự trị trên hầu khắp các sóng phát thanh và truyền hình. Độ phủ sóng của bà rộng khắp và bao trùm tới mọi ngõ ngách ở Sài Gòn ngày ấy.

Không chỉ Bolero, Hoàng Oanh còn nổi bật ở tài năng đa dạng, khi hát được dân ca của tất cả các vùng miền đất nước, từ Bắc tới Nam. Ngoài ra, cô còn có khả năng ngâm thơ thần sầu, đong đầy cảm xúc. Nữ danh ca ngâm thơ với chất giọng trầm dày, vô cùng ấm áp nhưng cũng không kém phần bay bổng.

Nếu Thanh Tuyền là Thiên hậu bolero thì Hoàng Oanh xứng đáng với danh hiệu Nữ hoàng Bolero – một trong những "khai quốc công thần" xây dựng nền móng của Bolero Việt Nam đương đại.

Hương Lan

Trong thời kì vàng của dòng nhạc Bolero, Hương Lan xuất hiện tuy hơi muộn trên nhạc đàn nhưng bằng tài năng thiên phú của mình, Hương Lan đã nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao Bolero hàng đầu ngày ấy.

Danh ca Bolero Hương Lan luôn khiến người nghe xao xuyến mỗi khi cất giọng ca - Ảnh: Internet

Hương Lan có một giọng hát ngọt và cực kì giàu âm sắc. Cô sở hữu cột hơi vững chắc và khả năng điều khiển làn hơi gần như vô địch, có thể hát liên tục những câu hát dài trên dưới 20 giây không nghỉ.

Hương Lan là minh chứng rõ nhất cho việc, Bolero tuy mộc mạc, ít lạm dụng sự màu mè, phô diễn, nhưng cũng cần đến những kĩ thuật thượng thừa, đòi hỏi người hát phải rất khổ luyện, chứ không phải cứ thích là hát, già trẻ, lớn bé đều đổ xô hát được.